Mês de novembro em Paranapiacaba terá Halloween e Novem Beer Festival

No mês de novembro, a Vila de Paranapiacaba ( @paranapiacaba_oficial ), um dos patrimônios históricos e culturais do Estado de São Paulo, contará com uma série de atrações para divertir a família toda.

Abrindo a programação, nos dias 02 e 03 de novembro de 2024, a partir de 10h, na Parte Baixa de Paranapiacaba, acontece o famoso evento Halloween na Vila de Paranapiacaba. O evento contará com competição de fantasias, lojas temáticas, shows musicais gratuitos, exposições de artesanato e gastronomia. As crianças e adolescentes que estiverem fantasiados, poderão participar da tradicional brincadeira de “doces ou travessuras”. Passando de porta em porta para pedir doces e, caso não recebam, poderão fazer pequenas travessuras inofensivas, como sustos e brincadeiras divertidas.

Nesta festa lúdica e sombria, além da típica neblina da região e decorações temáticas instaladas em diversos pontos, haverão personagens de Halloween e do universo Cosplay circulando pelas ruas, aterrorizando e entretendo os visitantes, que poderão se divertir em cenários icônicos da vila. Um ambiente perfeito para uma experiência mágica e arrepiante, celebrando as tradições e mistérios que cercam Paranapiacaba.

Além disso, inspirado no mundo temático de Harry Potter, estará presente no Largo dos Padeiros, alguns cenários formando o Beco Octagonal, um espaço especial aberto à visitação pública.

No sábado, dia 02 de novembro, a partir de 10h, acontecem as apresentações gratuitas das bandas Forest (Clássicos 80), Mr. Madman (cover do Ozzy Osbourne) e Sister of Monster (The Sisters of Mercy tributo). E no domingo, dia 03 de novembro, a partir de 10h, se apresentam as bandas Body Electric (Clássicos 80), It’s Dead – Ramones Tribute e Bigmouth (The Smiths Cover).

Na semana seguinte, a partir do dia 09 de novembro (sábado) terá início a primeira edição do Novem Beer Festival. Um evento inédito na Vila de Paranapiacaba que promete entrar para o calendário oficial da cidade de Santo André como um dos maiores festivais do gênero em toda a região.

Reunindo cervejas de qualidade ao som de bandas covers de altíssimo nível, o Novem Beer Festival chega para proporcionar ao público uma experiência única e inesquecível. O foco do festival é proporcionar ao público a experiência de curtir o bom e velho rock n’roll, tomando cervejas de qualidade em um dos lugares mais encantadores e enigmáticos do Estado de São Paulo, que é a Vila de Paranapiacaba.

Serão cinco dias de festa, com diversas bandas diferentes se apresentando a cada dia, além de discotecagem durante todo o evento, com a participação do locutor Rodrigo Branco ( @rodrigobrancodj ), da Kiss Fm, com o melhor do Rock e de várias vertentes.

Entre os destaques da programação estão as bandas de alcance nacional Golpe de Estado, Banda 365 e Cólica Renal (cover dos Mamonas Assassinas), e o Novem Beer Festival contará ainda com a participação da economia criativa local, exposições de artesanato, espaços gastronômicos e cervejas artesanais. Uma ótima oportunidade para visitar a Vila de Paranapiacaba.

Serviço: Halloween e Novem Beer Festival em Paranapiacaba

Grátis – Classificação Livre

Halloween de Paranapiacaba

Quando: 02 e 03 de novembro de 2024 (sábado e domingo) – Horário: 10h às 19h

Programação: 02 de novembro de 2024 (sábado) – Forest (Clássicos 80) – Horário: 13h / Mr. Madman (Ozzy) – Horário: 16h / Sister of Monster (The Sisters of Mercy Tributo) – Horário: 19h

03 de novembro de 2024 (domingo) – Body Eletric (Clássicos 80) – Horário: 11h / It’s Dead – Ramones Tribute – Horário: 14h / Bigmouth (The Smiths) – Horário: 17h

Novem Beer Festival

Quando: 09, 10, 15, 16, 17 de novembro de 2024 – Horário: das 11h às 21h

Programação: Dia 09 de novembro de 2024 (sábado)

Locomotive Rocks – Horário: 10h30

Cachorro Urubu – Horário: 12h45

Os Procurados – Horário: 15h15

Bardo e o Banjo – Horário: 17h

Golpe de Estado – Horário: 19h30

Dia 10 de novembro de 2024 (domingo)

Sherlock Rocks – Horário: 11h

Power Maiden- Horário: 14h

Kiss – Horário: 17h

Dia 15 de novembro de 2024 (sexta feira)

Daspett – Horário: 11h30

Olho de Lobo – Horário: 14h30

Foo Fighters – Horário: 17h30

Dia 16 de novembro de 2024 (sábado)

Violet Moon – Horário: 11h

Mitologia – Horário: 13h30

Motorhead – Horário: 16h30

Banda 365 – Horário: 19h30

Dia 17 de novembro de 2024 (domingo)

John Boy – Horário: 11h30

Molinas – Horário: 14h30

Cólica Renal – Horário: 17h30

Local: Rua da Estação s/n, Parte Baixa, bem ao lado do galpão das oficinas.

Os shows acontecerão na Praça de Alimentação Palco Magia Beer – Rua da estação s/n no Galpão de Eventos também conhecido como Galpão da Bica.