Mês de março traz ao Sesc Santo André shows para todos os estilos e ouvidos

Durante o mês de março, o teatro do Sesc Santo André recebe uma gama de shows que diversificará o palco, refletindo, assim, a rica malha da música brasileira contemporânea. Desde homenagens a ícones da música, até apresentações que fundem diferentes estilos, o público será levado a uma jornada através dos diversos ritmos e influências que compõem a cena musical do país.

Douglas Germano e os Batuqueiros e Sua Gente, dia 16, trazem ao palco uma experiência autêntica do samba paulista, misturando tradições do choro do interior de São Paulo com a batucada das escolas de samba da capital. Jota.pê, que se apresenta dia 22, por sua vez, apresentará em suas músicas uma fusão de influências que vai de Jorge Ben a Djavan, proporcionando uma visão eclética da música brasileira moderna. Dia 23, Eliana Pittman presta uma emocionante homenagem a Elizeth Cardoso, uma das mais emblemáticas vozes da música brasileira, ao interpretar os clássicos que deixaram uma marca indelével na história da música.

Em Hoje é dia de samba na Palmares, que ocupa o teatro nos domingos dos dias 24 e 31, Dona Toninha, Robson Batuta e a Bateria Mirim da Palmares levarão o público a uma jornada pela história da Escola de Samba Zumbi dos Palmares, celebrando a cultura negra e o carnaval brasileiro. Por fim, Rappin’ Hood, dia 30, celebra seus mais de 30 anos de jornada em uma retrospectiva de sua carreira, destacando a evolução do rap brasileiro, somados à combinação única com o samba.

Esses shows, cada um à sua maneira, estampam a diversidade e a vitalidade da música brasileira, proporcionando uma experiência culturalmente enriquecedora para todos os tipos de público durante os finais de semana de março, no teatro do Sesc Santo André.

Douglas Germano e os Batuqueiros e Sua Gente

show Partido Alto

Douglas Germano é compositor desde a década de 80. Em 91 foi gravado pela primeira vez pelo grupo Fundo de Quintal. Diretor musical da Cia. Teatro X, criou temas de várias peças, mas com Calígula torna-se finalista no Prêmio Shell 2003 de Melhor Trilha Original. Foi gravado por Elza Soares, Criolo, Fabiana Cozza, Fundo de Quintal, Beatriz Rabelo, Metá-Metá, Juçara Marçal, Juliana Amaral, Marcelo Pretto, Karina Ninni e Wanderléa entre outros. Batuqueiros e sua Gente são um grupo de samba formado por indivíduos provenientes de diversos territórios da Capital, Grande São Paulo e do interior. Numeroso e diverso territorial e socialmente, majoritariamente negro e periférico, o grupo faz samba popular e urbano, com uma linguagem inscrita no cruzamento das tradições do choro do interior de São Paulo, com a refinada batucada dos quilombos urbanos das principais escolas de samba da Capital.

Dia 16/3, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$ 50,00 / R$ 25,00 / R$ 15,00

Jota.pê

Com vertentes que vão de Jorge Ben a Djavan, e passando pelo manguebeat de Chico Science, o cantautor Jota.pê, nascido em Osasco, lançou alguns singles e seu primeiro álbum “Crônicas de um Sonhador” em 2015. O EP “Garoa” (de 2021) conta com produção de Lucas Mayer e participações de grandes músicos como Marcelo Mariano e Kabé Pinheiro. Atualmente, Jota prepara um novo disco solo para ser lançado no segundo semestre de 2023, com direção artística de Marcus Preto e produção de Felipe Vassão e Rodrigo Lemos.

Dia 22/3, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$ 50,00 / R$ 25,00 / R$ 15,00

Eliana Pittman

show “Canções de Elizeth”

A cantora Eliana Pittman acabou de lançar o disco “Canções de Elizeth” em CD pela Companhia de Discos do Brasil. O lançamento atende a demanda de fãs da cantora e de MPB que ainda preferem ouvir música da maneira tradicional: a partir de mídias físicas como LP e CD. “Canções de Elizeth”, trata-se de uma compilação de registros inéditos de números musicais feitos por Eliana Pittman na série de lives “100 anos de Elizeth Cardoso”, idealizadas por Thiago Marques Luiz, gravadas em estúdio e apresentadas em novembro de 2020 dentro das celebrações do centenário de nascimento da Divina.

Dia 23/3, sábado, das 19h às 21h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$ 50,00 / R$ 25,00 / R$ 15,00

Hoje é dia de samba na Palmares

Dona Toninha conta sua história na companhia de seu eterno Marinheiro, interpretado por Robson Batuta. O espetáculo apresenta fatos históricos da Escola de Samba Zumbi dos Palmares, de sua fundação até a nova geração, a Bateria Mirim “Os Lupitas”, assim como as influências na criação de músicas de sucesso, como “Desejo de Amar”, e a formação de diversos sambistas. Com muito samba, dança, encenação e emoção, o espetáculo envolverá o público de todas as idades com uma estética popular, preta, periférica e carnavalesca, porque “Todo dia é Dia de Samba na Palmares”.

Dias 24 e 31/3, domingos, das 16h às 17h30

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$ 30,00 / R$ 15,00 / R$ 10,00

Rappin’ Hood F.C.

O rapper Rappin’ Hood F.C. e sua banda apresentam uma retrospectiva com grandes sucessos de sua carreira, começando nos anos 1990 até os dias de hoje. Artista conhecido pelo estilo exclusivo, que une o rap e o samba, duas vertentes musicais que representam as vozes das periferias, Rappin’ Hood é reconhecido nacionalmente pelo estilo inovador de suas composições, melodias, e por transmitir uma mensagem reflexiva. Rappin’ Hood Antonio Luiz Junior, o “Rappin’ Hood”, foi criado na Vila Arapuá, zona sul da cidade de São Paulo. É conhecido pelo estilo exclusivo, que une o rap com o samba, duas vertentes musicais que representam a voz das periferias.

Dia 30/3, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$ 50,00 / R$ 25,00 / R$ 15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André