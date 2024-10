Mês das Crianças: Sesc Ipiranga promove programação especial para o público infantil

Outubro é considerado o mês das crianças e o Sesc Ipiranga preparou uma programação muito especial para aproveitar com toda família. Durante os finais de semana, a unidade recebe diversas atividades pensadas para o público infantil e seus cuidadores. Com linguagens diversas, além da programação regular, oficinas, vivências, danças, espetáculo teatral e de circo, estão entre as atividades oferecidas.

Dentre os destaques, estão a nova temporada do espetáculo infantil, O monstro da Porta da Frente, que estreia 12/10, 11h. O coletivo Sarau do Binho, com a atividade itinerante Leitura Surpresa, quedas 13h às 15h, compartilha poesias de poetas das periferias e distribui livros de literatura adulta, infantil e juvenil de forma gratuita. Ainda no sábado, tem baile groove sob a batuta da DJ Evelyn, que agita o dia com discotecagem em espaço aberto das 14h às 16h. Fechando a programação dessa data especial, recebemos o espetáculo de circo Viktor e Brutus, com The Pambazos Bros, que conta a história de um showman que dedica seus dias a adestrar uma arara rebelde. A apresentação acontece no quintal, às 16h. Sem retirada de ingressos.

A celebração continua no domingo, com muita brincadeira e aula aberta do Quintal Zen para crianças e famílias, Brinca Yoga com Renata von Poser, no quintal, às 14h. Das 15h às 16h, as crianças terão a oportunidade de descobrir quais tesouros escondem o quintal do Sesc Ipiranga, folhas, flores, ninhos de passarinho etc, estimulando um novo olhar sobre a natureza que nos cerca.

Para além da diversão, o Sesc destaca a importância do brincar e se divertir juntos, valorizar a infância e promover o desenvolvimento saudável das crianças. Acesse a programação completa do Sesc Ipiranga em sescsp.org.br/ipiranga.

Destaques da Programação no Sesc Ipiranga

Espetáculos

Teatro |O Monstro da Porta da Frente

Com A Digna Companhia

Na história, a menina Laura brinca de criar filmes com seu celular em um galpão abandonado, onde no passado funcionava o cinema de seu bairro.

De 12/10 a 11/11, feriado e domingos, às 11h.

Teatro. Livre.

Ingressos: disponíveis no portal ou pessoalmente nas unidades do Sesc São Paulo.

Valores: R$40,00 (inteira), R$20,00 (estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência), R$12,00 (credencial plena) e gratuito para crianças de até 12 anos.

Circo| Viktor e Brutos

com The Pambazos Bros

História de um showman que dedica seus dias a adestrar uma arara rebelde.

Dia 12/10, sábado, às 16h.

Quintal. Livre

Oficina

Hotel para abelhas solitárias

Com Meliponário Abelha do Mato

Dia 12/10, sábado, às 14h.

Livre. Grátis

Retirada de ingressos 30 minutos antes na bilheteria da unidade

Intervenção

Leitura Surpresa

Com Coletivo Sarau do Binho

Dia 12/10, sábado, das 13 às 15h

Diversos espaços da Unidade

Livre. Grátis

Vivências

Pulsa Música em Meu Corpo

Com Luiza Barro, Nina Neder e Fernando Dioto

Dias 12 e 13/10, sábado e domingo das 10h30 às 12h

Sala 10. Livre. Grátis

Roda de Instrumentos

Com Macamba N’Goma

Dias 12 e 13/10, sábado e domingo, das 12h às 14h

Sala 10. Livre. Grátis.

Retirada de ingressos 30 minutos antes na bilheteria da unidade.

Sou adulto e não me esqueço: falo, brinco, sou e sinto

Com Luiza Barro, Nina Neder e Fernando Dioto

Dias 12 e 13/10, das 14 às 15h30

Sala 10. Livre. Grátis.

Retirada de ingressos 30 minutos antes na bilheteria da unidade.

Corpo em movimento | Crianças na Dança

Com a educadora Rebecca Vitaloni

Dia 12/10, sábado, das 14h às 15h.

Livre. Grátis.

Quintal Zen para crianças

Com Renata von Poser

Dia 13/10, domingo, das 14h às 15h

Livre. Grátis.

Tesouros da natureza

Com Fabiane Emílio dos Santos

Dia 13/10, domingo, das 15 às 16h

Livre. Grátis.

Retirada de ingressos 30 minutos antes na bilheteria da unidade.

Brincadeiras e dinâmicas rítmicas

Com Macamba N’Goma

Dia 13/10, domingo, das 16h às 17h30

Quintal. Livre. Grátis.

Acesse o QR Code e confira a programação completa do Sesc na Semana da Criança

Sesc Ipiranga

Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga – São Paulo SP | (11) 3340-2000