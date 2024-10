Mês das Crianças no Shopping Parque da Cidade

O Shopping Parque da Cidade, localizado na zona sul da capital paulista, promete um calendário de experiências únicas para toda a família agora em outubro. Seguindo seu DNA pulsante de promoção de vivências especiais, em comemoração ao mês das crianças, o Shopping preparou uma série de atrações, que prometem divertir os pequenos e os adultos, além das opções fixas do equipamento. Dentre os destaques do período estão o Museu do Videogame e a 4ª Corridinha da Hello Kitty & Amigos.

O Museu do Videogame chega ao Shopping Parque da Cidade neste sábado, 05, onde fica até o dia 20. A exposição, localizada no piso, é interativa e aberta ao público. Comemorando os 50 anos de história do console, o museu traz mais de 450 modelos de todas as gerações, desde o primeiro – lançado em 1972 – até os atuais. Além disso, nos dias 19 e 20 de outubro, a mostra contará com campeonatos de Just Dance, jogo interativo de dança, e de Cosplay. A programação pode ser conferida de segunda a sexta-feira, das 13h às 20h, e aos sábados e domingos, das 14h às 20h.

Ainda no dia 20 de outubro, o Shopping promove a 4ª Corridinha da Hello Kitty & Amigos para crianças de 2 a 10 anos, das 9h às 12h. O kit de participação inclui camiseta, número de peito, pulseira de identificação, medalha para todas as crianças que concluírem os percursos, além de brindes de patrocinadores e apoiadores.

“Continuamos reforçando nosso compromisso de oferecer experiências únicas para toda a família, especialmente para as crianças neste mês de outubro. Com atrações como o Museu do Videogame e a Corridinha da Hello Kitty & Amigos, o Shopping Parque da Cidade proporciona momentos de diversão e interação em um ambiente que conecta nostalgia e inovação,” comenta Neliana Pucci, gerente de Marketing do Shopping.

SHOPPING BRINCANTE

Além dos eventos especiais, o Shopping Parque da Cidade oferece restaurantes que as crianças adoram, como o Vassoura Quebrada Parque, no Piso 1. Com temática inspirada no universo bruxo, o espaço conta com um parque indoor, salão de festas, cafeteria e loja de presentes. A culinária mágica inclui ainda lanches, drinks e porções deliciosas.

A Champions League Experience é o espaço oficial da UEFA Champions League no Shopping. O ambiente temático permanente oferece uma experiência imersiva no mundo do futebol. Combinando atividades tecnológicas, como sala de videogames, e o Sports Bar, que oferece uma experiência gastronômica exclusiva com jogos transmitidos em um telão, é o lugar perfeito para os apaixonados por futebol se sentirem em casa!

O Altitude Trampolim Park é mais uma opção de entretenimento às crianças e às famílias. Localizado no 2° piso do Shopping Parque da Cidade, o Altitude é um dos maiores parques de camas elásticas de São Paulo. Com cores vibrantes e atrações especiais, o espaço oferece uma experiência para todas as idades. Os valores variam de R$ 40 a R$ 80, conforme o plano escolhido, e está disponível no horário de funcionamento do shoppping.

Serviço:

Shopping Parque da Cidade

Horário de funcionamento: das 10h às 22h, de segunda a sábado; das 14h às 20h, aos domingos e feriados

Local: Av. das Nações Unidas, 14.401 – Chácara Santo Antônio | São Paulo – SP

Mais informações: https://www.shoppingparquedacidade.com.br/