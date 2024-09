Mês das crianças nas Fábricas de Cultura tem bloco de carnaval, oficinas, circo e muito mais

Buscando divertir as crianças (e relembrar os adultos dos encantos desta idade), as Fábricas de Cultura – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pela Organização Social Poiesis – apresentam uma agenda diversa para todos os gostos.

A seguir, alguns destaques do mês de outubro. Toda a programação é gratuita.

Osasco

De 8 a 11 de outubro, a Fábrica de Cultura Osasco realiza a Semana do Direito à Infância para celebrar o Dia das Crianças (12/10) destacando a importância da garantia de direitos básicos e o combate ao abuso infantil. Durante o evento, o público se divertirá com pula-pula, cama elástica, caça ao tesouro, desafios no jogo Just Dance, e jogos tabuleiros em larga escala.

Além disso, haverá espetáculos circenses como S.O.S. Quase Tudo, da artista Priscila Jácomo, e A Despedida da Trupe Las Manas; uma oficina de pintura abstrata com pigmentos naturais; e a ação Festou: o direito de brincar. Uma agenda extra ocorre no dia 17, quinta-feira, às 10h, com a apresentação do espetáculo teatral Obompó-ropongá: espetáculo para crianças, adultos e árvores, do grupo O Jardim. Os espetáculos contam com interpretação em Libras. Confira a agenda completa e horários no site das Fábricas de Cultura.

Zona sul

No dia 9, quarta-feira, às 14h, acontece na Fábrica de Cultura Capão Redondo a atividade Quilombinho: tranças e contos para celebrar o Dia das Crianças a partir da cultura afro. Organizada pelo coletivo Trançando Raízes, o projeto Quilombinho mescla a contação de histórias com a elaboração gratuita de tranças para o público. A proposta é evidenciar o papel das tranças para o empoderamento negro, principalmente entre as crianças.

Outubro também é conhecido como o mês do terror, devido ao Dia das Bruxas. Essa celebração estrangeira que vem ganhando espaço nacionalmente vai se encontrar com a poesia e musicalidades periféricas no Terror das Jam’s, no dia 12, sábado, às 13h. O evento terá batalhas de danças urbanas e um baile de fantasias ao som de DJ’s locais.

Já na Fábrica de Cultura Jardim São Luís o cinema ganha espaço com a exibição do filme “Meu nome é Bagdá” (2019), premiado no Festival Internacional de Cinema de Berlim (2020), obra que retrata a vida da skatista Bagdá, de 17 anos, moradora da Freguesia do Ó, bairro da zona noroeste cidade de São Paulo, e as mudanças que ocorrem após a garota encontrar um grupo feminino de skatistas. Depois da exibição, o público poderá participar de um bate-papo com o produtor audiovisual do filme, Emerson William de Sousa Martins. A atividade acontecerá no dia 11, sexta-feira, às 19h e contará com intérprete de Libras.

Também destacando a celebração ao Dia das Bruxas, mas resgatando as tradições locais – uma vez que no dia 31 de outubro também é celebrado o Dia do Saci – a unidade Jardim São Luís recebe a tradicional festa a fantasia Baile do Saci, Baile do Terror no dia 19, sábado, às 12h. O baile conta com apresentações de DJ’s locais.

Zona norte

O Núcleo Taipas, da Fábrica de Cultura Brasilândia, também celebra a infância com o Festival de Artes no dia 12, sábado, a partir das 9h. Serão diversas atrações gratuitas, como oficinas e apresentações, que ocorrerão ao longo do dia. Entre os destaques da agenda estão:

A oficina de livro pop-up em que os participantes criarão os próprios livros deste formato de maneira artesanal; o show Hits da infância com o músico Sérgio Vinci; a atividade de maquiagem lúdica; o espetáculo teatral Princesas Encantadas e Dona Feiurinha; e apresentação do bloco originário da Zona Norte de São Paulo, o Jah É Kids. A programação completa está no site.

Na Fábrica de Cultura Jaçanã a criançada aproveita a ação Fábrica de Diversão no dia 19, sábado, a partir das 13h. O evento contará com jogos e brincadeiras, competições de dança do TikTok, pipoca, cachorro quente e algodão-doce, além de apresentações dos personagens Moana, Homem Aranha e Pantera Negra. Já no dia 24, quinta-feira, às 14h, a unidade recebe o quadrinista e ilustrador Raphael Gritti para um bate-papo sobre Criação de histórias e personagens para o quadrinho nacional.

Para celebrar o mês das crianças, a Fábrica de Cultura Brasilândia realiza uma festa especial com brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, pintura infantil, recreação e jogos, e contação de histórias no domingo, 20, das 12h às 16h. O evento ainda contará com uma oficina de máscaras africanas, que além da confecção, mostrará a importância cultural dessas máscaras; e o show e brincadeiras com o palhaço Palhacel.

A agenda da zona norte termina na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha com a contação As várias histórias que o vento trouxe de lá no dia 30, quarta-feira, às 10h. O público aprenderá sobre a origem do Berimbau por meio de uma narrativa lúdica das manifestações afro-brasileiras. E no dia 31, quinta-feira, às 11h, a Cia. Lagartixa na Janela apresenta a performance Com as coisas, uma investigação coreográfica sobre os deslocamentos dos corpos.

Moda e literatura nas Bibliotecas

As bibliotecas das Fábricas de Cultura, além de empréstimos e acesso a computadores, também oferecem uma programação cultural diversa. Neste mês, duas oficinas irão circular pelas unidades para promover a criatividade e imaginação do público.

Na oficina de moda para crianças, ministrada por Pri Mastro e Pimzera, os participantes entre 6 e 12 anos terão a chance de expressar a própria identidade por meio da moda. A atividade inclui customização de roupas com pinturas e acessórios, criar peças do zero a partir de tecidos pintados e exibir as criações num desfile local.

Outra opção é a contação de história a partir do livro Obax, de André Neves. A contadora Kiara Terra apresentará de uma forma única a vida de Obax, uma menina africana que vive aventuras fantásticas, mas que, ao compartilhar suas histórias, não é levada a sério por ninguém.

E ainda no clima do Dia das Bruxas, as bibliotecas recebem o escritor André Vianco, um dos principais nomes da literatura de terror e dark fantasy no Brasil, conhecido por ambientar histórias de vampiros e sobrenatural em cenários brasileiros. Na atividade Literatura de terror e fantasia sombria, Vianco compartilhará sua trajetória e inspirações.

Confira as datas e horários das atividades na parte de serviço deste release (final do texto).

Clique aqui e fique por dentro de toda a programação das bibliotecas.

Para conhecer mais sobre o trabalho das Fábricas de Cultura e formas de apoiar, acesse o site do Programa.