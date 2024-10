Mês das Crianças: mais de dez atrações infantis no São Bernardo Plaza

O São Bernardo Plaza dispõe de programação especial para os pequenos aproveitarem o Mês das Crianças! Com opções de eventos itinerantes e fixos, o empreendimento promete agradar ao público infantil de todos os gostos e diferentes idades. Entre as opções estão circuito infantil Dino 4 Fun, espaço recreativo Safari Ball, parque indoor de trampolins Jump Mania, boliche para toda a família, XTREME ARENA – o paraíso dos gamers -, parque indoor de entretenimento Fantasy Park e uma programação especial no Cinépolis.

Com a temática do Mundo dos Dinossauros, o Dino 4 Fun promete divertir crianças de até 10 anos com aventuras únicas e memoráveis. Na área localizada na Praça Central de Eventos, os pequenos podem se aventurar em uma piscina de bolinhas, explorar um circuito que dá acesso a dois escorregadores e desafiar suas habilidades em um vulcão de escalada super dinâmico. Além disso, dinossauros estão expostos para garantir fotos divertidas.

O Safari Ball, localizado no Piso L2, é um espaço recreativo para os pequenos poderem aproveitar todo tipo de atividade. Com monitores e uma grande variedade de brinquedos, os pais podem ficar tranquilos enquanto a criançada aproveita para se divertir ao máximo. Para os pequenos mais agitados, a pedida é o Jump Mania, um parque indoor de trampolins localizado no Piso L3. A experiência mistura adrenalina e muita diversão e é perfeita para gastar energia durante o período de férias.

Ainda no Piso L3, as famílias podem criar memórias no Bomboliche. A operação possui pistas que comportam grupos de até seis pessoas e traz bolas de diferentes pesos, o que permite que crianças e idosos possam se divertir no espaço. Outra opção no Piso L3, é a Xtreme.CX, um espaço que é o paraíso para o gamers. Utilizando as tecnologias mais avançadas disponíveis, o ambiente fornece mais de 200 jogos e simulações em quatro estações diferentes. A Xtreme.CX oferece uma oportunidade única de explorar o universo gamer em todas as suas dimensões.

Outras opções para a criançada são o Fantasy Park, parque indoor de entretenimento, e o Cinépolis que traz uma programação especial para o mês de outubro.