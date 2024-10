Mês das Crianças: eventos temáticos da Hello Kitty e Garfield no Mooca Plaza

O Mooca Plaza, shopping localizado na Zona Leste de São Paulo, separou uma programação especial para os pequenos aproveitarem o Mês das Crianças! Com eventos indoor e outdoor, o empreendimento promete agradar ao público infantil de todos os gostoso e diferentes idades. Entre as opções estão parque inflável externo Hello Kitty & Amigos, circuito de brincadeiras interno Doceria do Garfield e uma programação especial no Teatro Mooca com as peças Moana e Maui – O Musical, Frozen para Sempre e Descobertas | Teatro para Bebês.

O parque inflável Kello Kitty & Amigos ocupa uma área de 1400m² no estacionamento do shopping e inclui mini labirinto, escorregador, túnel, pula pula, donuts de almofadas, obstáculos e escalada. O evento funciona de quinta-feira a domingo, das 15h às 21h. Crianças a partir de um ano podem participar acompanhadas de um adulto – sem custo adicional para o responsável. O ingresso, que dá direito a 30 minutos de diversão, custa R$45 (entrada + taxas) e pode ser adquirido online pela plataforma Sympla ou na bilheteria. Cada minuto extra custa R$2 em dias úteis e R$3 aos finais de semana.

Ainda em comemoração aos 50 anos da icônica personagem, o shopping conta com a exposição “Hello Kitty Parade” com diversas esculturas exclusivas da personagem espalhadas pelos corredores. A exposição exclusiva traz 12 esculturas personalizadas de 1,4 metros da personagem, customizadas por artistas com diferentes técnicas e estilos. Todos os artistas foram selecionados por meio de um concurso, no fim de 2023, promovido pela Sanrio, detentora dos direitos autorais sobre a Hello Kitty.

A Doceria do Garfield é um espaço de voltado para crianças a partir de dois anos de idade e fica localizado na Praça de Eventos, no Acesso D. O parque traz diferentes atividades como Kids Play com escorregadores, Sorvete Pula Pula, piscina de bolinhas e tobogã, além da cenografia imersiva para os pequenos se sentirem no mundo dos doces do gatinho.

A atração fica no Mooca Plaza até 23 de outubro e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h e, aos domingos e feriados, das 12h às 20h. O ingresso custa a partir de R$ 40 (para 30 minutos na arena). Menores de seis anos de idade precisam estar acompanhados de responsável (acompanhante não pagante). Crianças PCD pagam meia-entrada.

No Teatro Mooca, localizado no Piso L2, a criançada pode aproveitar uma programação superdivertida com as peças Moana e Maui | O Musical, Frozen para Sempre e Descobertas | Teatro para Bebês. Os espetáculos ficam em cartaz a partir do dia 5 de outubro e têm sessões aos finais de semana.