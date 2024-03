Museu Catavento realiza programação “Lugar de mulher é na ciência”

Com programação diversificada em homenagem ao Mês da Mulher, o Museu Catavento, museu de ciências da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, prepara uma série de atividades com o tema “Lugar de mulher é na ciência”. O objetivo é destacar o papel das mulheres na ciência, gestão cultural e ciências humanas, reforçando o compromisso do Museu com a promoção da igualdade de gênero e o estímulo à participação feminina nas áreas científicas.

O evento de inauguração acontece na próxima terça-feira, dia 5 de março, a partir das 15 horas, com uma roda de conversa chamada “Vozes Femininas no Catavento”, que contará com as presenças de Natália Cunha, diretora do Museu das Favelas; Viviane Wermelinger, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e Gisela Geraldi, coordenadora da Unidade de Monitoramento Secretaria da Cultura. A mediação da roda será de Paula Paiva, gerente do Núcleo Técnico do Museu Catavento. Também estará presente no evento a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Marília Marton.

Entre as atividades de destaque durante o mês de março estão a visita guiada pelo acervo do Museu Catavento destacando a contribuição das mulheres na ciência; a oficina de light painting, efeito de iluminação que cria objetos (escritos ou formas) sobre mulheres na fotografia, podcasts e série audiovisual sobre mulheres na ciência e até um bate-papo presencial com cientistas do Instituto Butantan. Confira no serviço a programação em detalhes.

PODCAST ESPECIAL: Lugar de Mulher é na Ciência

Com uma abordagem informativa e acessível, destaca a programação especial de março, evidenciando o papel das mulheres na ciência. Ao explorar narrativas inspiradoras e desafios enfrentados por cientistas femininas, enfoca as contribuições nas ciências humanas e sociais, alinhando-se ao tema do ano do museu: sociedade. O objetivo é inspirar uma compreensão mais profunda da influência das mulheres na ciência e na transformação da sociedade.

Quando: dia 08 de março, nas redes sociais do Catavento

OFICINA LIGHT PAINTING: Contribuições Femininas na Fotografia

Uma imersão no universo do light painting, inspirada pela pioneira Anna Atkins na fotografia. Os participantes aprenderão a técnica de criar imagens usando fontes de luz, capturadas pela câmera do celular em longa exposição. Além das técnicas de light painting, exploraremos a evolução da fotografia e o impacto das mulheres nesse campo. O uso do próprio celular (com câmera) é necessário para a atividade

Quando: Sábado, dia 2 de março e, em seguida, às terças-feiras, nos dias 5, 12, 19 e 26 de março. Retirar senha pelo site.

ROTEIRO TEMÁTICO

Durante os finais de semana de março, o roteiro temático oferece uma experiência educativa guiada, destacando a contribuição das mulheres na ciência. Com mediação direcionada, os visitantes são conduzidos por espaços específicos do museu, conhecendo histórias de cientistas notáveis em diversas disciplinas. Essa iniciativa interativa celebra conquistas, inspira a igualdade de gênero e convida os visitantes a explorarem o fascinante mundo da ciência de forma inclusiva.

Quando: Finais de Semana de Março a partir do dia 09 de março. Retirar senha pelo site.

OFICINA DE PODCAST: Mulheres na Ciência

Durante os finais de semana de março, convidamos o público visitante do museu para participar de um bate-papo especial. Sob a forma de um podcast, e com a mediação de nossos educadores, exploraremos as histórias de mulheres que desempenharam e ainda desempenham papéis significativos no mundo científico, causando impacto e fazendo a diferença.

Quando: Finais de Semana de Março a partir do dia 09 de março. Retirar senha pelo site.

ENCONTRO DE GERAÇÕES CIENTISTAS DO BUTANTAN

Bate-papo com quatro mulheres cientistas e pesquisadoras do Instituto Butantan, representando diferentes gerações, em um encontro enriquecedor e inspirador. Além de compartilhar suas trajetórias individuais e os desafios superados ao longo de suas carreiras científicas, essas notáveis profissionais irão compartilhar experiências entre si, destacando a importância da colaboração e do apoio mútuo no mundo da ciência. Com histórias autênticas e emocionantes, elas visam inspirar meninas e jovens a perseguir seus sonhos e trilhar caminhos na ciência, encorajando o surgimento das próximas gerações de cientistas e pesquisadoras.

Quando: dia 20 de março, às 14h, presencialmente no Museu Catavento.

JOVENS CIENTISTAS DO CATAVENTO: Bate-papo com as Educadoras

Explorando os bastidores da educação no Museu Catavento em um bate-papo especial com as jovens educadoras Letícia e Maria Cecília. Convidamos os estagiários do educativo para uma conversa descontraída, onde as educadoras compartilharão suas jornadas acadêmicas e experiências dentro do museu. Descubra as múltiplas facetas da carreira educacional museal, mergulhe nas curiosidades do setor e conheça mais sobre o Museu Catavento. Esta é uma oportunidade única para ampliar horizontes e desbravar novos caminhos profissionais além do diploma.

Quando: dia 27 de março, horário a consultar, presencialmente no Museu Catavento.

VIDEOCAST: O direito de ser Mãe e os Desafios da Carreira Profissional

Este videocast tem como objetivo explorar os desafios enfrentados por mulheres que buscam conciliar a maternidade com suas carreiras profissionais e científicas. Durante o programa, serão destacadas as jornadas individuais, as conquistas alcançadas e as barreiras enfrentadas por essas mulheres excepcionais. Também será abordada a urgente necessidade de transformações no ambiente acadêmico e social para promover uma maior inclusão e apoio às mulheres nessa jornada dupla. Será uma oportunidade de reflexão profunda e inspiradora sobre como podemos criar um ambiente mais acolhedor e equitativo para as mulheres em todas as áreas da vida profissional e pessoal.

Quando: 22 de março – Gisele Regina da Silva – Diretora Financeira Catavento Cultural Educacional e 29 de março com Clarice Sasson – Gerente Sênior de Inovação e Estratégia de Produto Grupo Boticário, nas redes sociais do Catavento.

SÉRIE AUDIOVISUAL LUGAR DE MULHER É NA CIÊNCIA

Tem como objetivo destacar as significativas contribuições das mulheres ao longo da história e no cenário científico, abordando as áreas de interesse do Museu Catavento. Com uma linguagem dinâmica e acessível, essa série tem como objetivo envolver e educar o público, além de promover as temáticas abordadas pelo museu. Serão lançados quatro vídeos, disponibilizados ao público todas as sextas-feiras do mês de março, oferecendo uma oportunidade única de aprendizado e reflexão sobre a presença feminina na ciência.

Quando: 08, 15, 22 e 29 de março, nas redes sociais do Catavento.

SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL MUSEU CATAVENTO

Horários: das 9h às 16h (permanência no museu até às 17h)

Local: Museu Catavento – Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n, São Paulo – SP

Classificação livre

Valor: inteira: R$18, meia: R$9, crianças até 7 anos não pagam e gratuidade às terças-feiras

Ingresso: através deste site

Para programação online acessar as redes sociais do Museu