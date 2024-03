Mês da Mulher: carretas da mamografia com serviços gratuitos percorrem 4 municípios

No mês da mulher, as Carretas da Mamografia, do programa Mulheres de Peito, da Secretaria de Estado da Saúde, vão promover o autocuidado e o diagnóstico precoce do câncer de mama na capital paulista, Nova Campina, Igaratá e Araçariguama.

A iniciativa do Governo de São Paulo promove exames de mamografia gratuitamente para mulheres de 35 a 49 anos, e acima de 70 anos, mediante apresentação do RG, cartão do SUS e um pedido médico. Já as pacientes com idade entre 50 e 69 anos podem levar apenas RG e cartão do SUS. O resultado é disponibilizado em até dois dias, após a realização do exame.

Desde 2014, já realizou cerca de 230 mil mamografias e percorreu mais de 300 pontos no estado. Somente em 2023, foram realizados 24.690 exames e 47 municípios de São Paulo foram visitados, permitindo maior agilidade no diagnóstico e facilitando o acesso para mulheres da região.

Cuidando de quem cuida

Para incentivar o diagnóstico precoce das mulheres que trabalham na região – e também das moradoras -, uma carreta estará de 4 a 15 de março no estacionamento da Secretaria de Estado da Saúde. A segunda carreta já está em Nova Campina e segue até o dia 9 de março. A distribuição de senhas ocorre no período da manhã.

Mulheres na Saúde

Na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, as mulheres representam 69,9% do quadro de 34.624 funcionários. As áreas de atuação mais predominantes são: auxiliar de enfermagem, agente técnica, médica, técnica de enfermagem e radiologia.

O levantamento da coordenadoria de Recursos Humanos da SES apontou ainda que 44,3% dos prestadores, incluindo as mulheres, estão na faixa etária entre 51 e 60 anos. Além disso, 45,47% possuem especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado.

Mulheres de Peito

As mulheres paulistas com idades entre 50 e 69 anos, também podem marcar seus exames de mamografia sem necessidade de pedido médico, gratuitamente, pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Para realizar o agendamento do exame basta ligar para o número 0800 779 0000. A consulta é marcada via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo.

Carretas da mamografia pelo Estado

Desde o dia 2 de janeiro, as Carretas da Mamografia começaram a nova fase de atendimento pelos municípios paulistas. O serviço já passou por Sumaré, Cerquilho, Itatiba, Boituva, Mogi Guaçu, Agudos, Leme, e Santo Anastacio. Durante o mês da mulher, além da capital e Nova Campina, as carretas passam, também, por Igaratá e Araçariguama, a partir dos dias 12 e 19, respectivamente.

O funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, com atendimento de até 50 senhas e, aos sábados, das 8h às 12h, com atendimento de até 25 senhas, com distribuição de senhas por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Carreta da Mamografia na Capital

Data: 4 a 15 de março de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Dr. Arnaldo 355, Pacaembu (estacionamento da SES-SP) – São Paulo (SP)

Carreta da Mamografia em Nova Campina

Data: 27 de fevereiro a 9 de março de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua João Cavalheiro, 525 – Centro – Nova Campina (SP)

Carreta da Mamografia em Igaratá

Data: 12 a 23 de março de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Av. Benedito Rodrigues de Freitas, 20 Centro, Praça Luiz – Igaratá (SP)

Carreta da Mamografia em Araçariguama

Data: 19 a 30 de março de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Alameda Barueri – 61 – Jardim Brasil – Araçariguama (SP)