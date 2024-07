“Mês da Cultura Coreana” oferece diversas atrações pelo Brasil, em agosto

O Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB) está com uma agenda repleta de atrações pelo país para celebrar o “Mês da Cultura Coreana”, que acontece em agosto.

Um dos destaques da programação é a passagem do NTX, grupo sul-coreano de K-pop, por diversas cidades brasileiras. Os integrantes realizarão shows apresentando seus sucessos anteriores e as novidades do álbum recém-lançado, “Hold X”, além de realizar sessões de encontros com alguns fãs por alguns dos lugares onde o grupo vai passar.

As primeiras apresentações e interações do grupo com os fãs serão em Brasília, no K-Festival, nos dias 2, 3 e 4. Depois o grupo ainda se apresentará em Piracicaba (dia 6), João Pessoa (dias 9, 10 e 11), Belo Horizonte (dia 12), Niterói (dias 14 e 15) e São Paulo (dias 17 e 18), durante o Festival da Cultura Coreana.

Demais atrações – Grande sucesso de público nas duas cidades, a exposição “Amor nas pequenas coisas”, com obras da ilustradora Puuung, seguirá em cartaz na sede do CCCB, na Avenida Paulista, em São Paulo – a mostra seria encerrada no início de setembro, mas foi prorrogada por mais um mês -, e no MAC – Museu de Arte Contemporânea, em Niterói, o público ainda poderá conferir a exposição “Luzes da Coreia – Festival de Jinju”, que vai até o dia 25 de agosto.

Já na cidade do Rio de Janeiro (no dia 4, no Largo da Candelária, às 16h30) e em Salvador (no dia 6, na Sala do Coro do TCA, às 19h), acontecerão as apresentações “Rotas Afora – Residência de Intercâmbio Internacional”, performances sob idealização e direção da coreógrafa Flávia Tápias, que contarão com a participação de intérpretes brasileiros e coreanos. As performances serão abertas para o público em geral e com entrada gratuita.

De volta à São Paulo, também estão na programação um bate-papo com o artista Hee Kyung Na, no dia 8 de agosto, que na sede do CCCB abordará sobre sua carreira e seu novo álbum, que contou com a participação do músico brasileiro Roberto Menescal. No dia seguinte, na Praça das Artes, no centro da capital, Jin Woo Park fará um recital de piano, que incluirá obras de compositores como Franz Schubert, Richard Wagner, entre outros.

E para fechar com chave-de-ouro, o CCCB promoverá diversas atividades durante o “Festival da Cultural Coreana”, que será realizado nos dias 17 e 18 de agosto, na Praça Cel. Fernando Prestes e no Oswald de Andrade, ambos no bairro Bom Retiro.

A inclusão do Oswald de Andrade é novidade e o espaço receberá diversas atividades culturais, como o Simpósio de Cultura Coreana, com discussões sobre K-Dramas e literatura coreana, oficinas de arte para o público infantil em parceria com a Companhia das Letrinhas, bate-papo com o duo de jazz HOME DUO, entre outros.

Outra novidade do festival é o Projeto de Promoção de Menus Especiais para o Festival da Cultura Coreana, que visa incentivar os brasileiros a frequentarem os restaurantes coreanos do bairro Bom Retiro, principalmente durante os dias do evento. Esses restaurantes oferecerão menus especiais com desconto ou novos pratos – todos seguindo o padrão de serem facilmente consumidos na rua -, além de serem listados no “Mapa de Restaurantes com Menus Especiais”, a ser divulgado e distribuído pelas instituições coreanas parceiras durante o período de 15 a 21 de agosto. Desta forma, os visitantes do festival poderão desfrutar não apenas das comidas das barracas na praça principal, mas também do bairro Bom Retiro como um todo.

Mais informações – A agenda completa e mais informações sobre todas as atividades programadas para o “Mês da Cultura Coreana” podem ser conferidas no site oficial ou nas redes sociais do CCCB.

Mês da Cultura Coreana – As comemorações são em função do dia 15 de agosto de 1948, data em que foi estabelecida a República da Coreia do Sul, após a libertação do domínio japonês.