Mês da Consciência Negra é celebrado com homenagens na programação da Rede de Museus-Casas

A Casa das Rosas, Casa Mário de Andrade e Casa Guilherme de Almeida, museus da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciados pela Organização Social Poiesis, celebram o mês da Consciência Negra.

Entre os destaques estão a homenagem à liderança quilombola Anacleta Pires da Silva, falecida em setembro/2024 e que teve atuação fundamental em Itapecuru-Mirim (MA); a oficina de criação de bonecas Abayomi. Fique por dentro.

Casa Guilherme de Almeida

Em uma noite de homenagens à liderança quilombola Anacleta Pires da Silva, que faleceu em setembro/2024, o museu localizado no bairro Sumaré convida a todos para celebrá-la em Ler mundo, pisar chão, no dia 18 de novembro, a partir das 19h. Os participantes poderão conhecer parte da vida e trajetória dessa professora, poeta e compositora, filha de santo, defensora dos povos e comunidades tradicionais e da mãe natureza, nascida e criada no Território Quilombola de Santa Rosa dos Pretos, em Itapecuru-Mirim (MA).

Estarão presentes nesta celebração a Cíndia Brustolin, Doutora em Sociologia e professora do departamento de Ciências Sociais do Programa da Pós-Graduação em Estudos Afro-brasileiros e Africanos na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), e Joércio Pires da Silva, Mestre em Cartografia Social e Política da Amazônia pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Também participam o professor, pesquisador e membro do coletivo Comunicação Popular Pinga Pinga, Mateus Tainor Batista Everton, além da socióloga, educadora popular e de terreiro, Dayanne da Silva Santos, ambos integram o Grupo de Estudos Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente (Gedmma), na UFMA.

Casa das Rosas

No dia 30 de novembro, às 15h, o Núcleo de Ação Educativa promoverá, para crianças com idades a partir de cinco anos e seus responsáveis, a oficina imersiva de criação de Abayomi, bonecas de pano pretas construídas com retalhos e nós.

O objetivo é mostrar a origem dessas bonecas e incentivar a criatividade no público infantil. Para participar dessa atividade é necessário chegar 30 minutos antes para retirar senhas com a equipe do educativo do museu.



E mais na Rede de Museus-Casas em novembro!

Casa das Rosas

Em comemoração ao Dia Internacional do Fóssil, a Casa Das Rosas dedicará a tarde de domingo do dia 17 de novembro, a partir das 14h, ao ilustre morador, o fóssil de um animal marinho encontrado no museu durante o último restauro realizado na edificação. Haverá um bate-papo com o Núcleo de Ação Educativa e os especialistas do Museu de Geociências da Universidade de São Paulo:, Miriam Della Posta de Azevedo, chefe técnica do museu, o geólogo Ideval Souza Costa e Priscila Rodrigues Melo Leal, pesquisadora no Laboratório de Materiais para Produtos de Construção (LMPC) do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT-USP).

Após a conversa com os especialistas, o público poderá participar de uma oficina de Criação de Fósseis, às 15h30, no orquidário que fica no jardim do museu e conhecerá um pouco sobre o trabalho paleontológico escavando e produzindo as suas próprias réplicas de fósseis para levar para casa. Em setembro, a Casa das Rosas fez uma campanha nas redes sociais, por onde o público votou em nomes para batizar o fóssil localizado no hall do museu. Clique aqui para conferir o nome escolhido.



Casa Mário de Andrade

No dia 24 de novembro, a partir das 11h, a Casa Mário de Andrade promoverá a sua primeira edição do Pegue Livros. Centenas de livros de diversos gêneros e autores serão doados para leitores de todas as idades, os quais poderão escolher até três exemplares gratuitamente. O objetivo é incentivar a leitura e a troca de dicas literárias entre o público que estará presente na iniciativa do museu.

Serviço:

Programação gratuita

Mês da Consciência Negra na Rede de Museus-Casas

Casa Guilherme de Almeida

LER MUNDO, PISAR CHÃO

Homenagem à Anacleta Pires da Silva, liderança quilombola defensora dos povos e comunidades tradicionais e da mãe natureza

Com Cíndia Brustolin, Dayanne da Silva Santos, Joercio Pires da Silva e Mateus Tainor Batista Everton

Segunda-feira, 18 de novembro, das 19h às 21h

A atividade será realizada pela plataforma Zoom

Inscrições em breve no site

Funcionamento:

Terça-feira a domingo, das 10h às 18h

Programação gratuita

R. Macapá, 187 – Perdizes, São Paulo-SP

Tel.: 11 3673-1883

Acessibilidade: rampa de acesso, elevador, piso podotátil e banheiro adaptado; videoguia em Libras e réplicas táteis.

Casa das Rosas

Oficina

ABAYOMI

Com Alexandra Batista

Sábado, 30 de novembro, das 15h às 17h

Local: Jardim da Casa das Rosas

Público-alvo: crianças a partir de 5 anos e devem estar acompanhadas de seus responsáveis. Capacidade: 20 pessoas em ordem de chegada com retirada de senha até 30 minutos antes

Endereço: Avenida Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo (SP) Tel.: (11) 3285-6986

Funcionamento do Museu: terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h)

Jardim aberto de segunda a domingo, das 7h às 22h

Programação gratuita

Visitas mediadas: públicos espontâneos podem aproveitar para conhecer o Museu nos dias e horários de funcionamento. Grupos precisam agendar previamente, entrando em contato com o Núcleo de Ação Educativa do Museu – clique aqui .

Visitas guiadas com a duração de 1h30.

Acessibilidade: rampa, pisos podotáteis, banheiros adaptados e recursos de acessibilidade no espaço expositivo.

Os contatos estão disponíveis no site .

E mais na Rede de Museus-Casas em novembro!

Casa das Rosas

Bate-papo e oficina – DIA DO FÓSSIL

Com Núcleo de Ação Educativa e especialistas do Museu de Geociências da USP: Ideval Souza Costa, Miriam Della Posta de Azevedo e Priscila Rodrigues Melo Leal

17 de novembro, domingo,das 14h às 16h30

Local: sala multiuso da Casa das Rosas; e a Oficina no orquidário

Público: livre. Crianças devem estar acompanhadas de seus responsáveis

Capacidade: 20 pessoas em ordem de chegada com retirada de senha até 30 minutos antes.

Casa Mário de Andrade

1ª EDIÇÃO DO PEGUE LIVROS DA CASA MÁRIO DE ANDRADE

Domingo, 24 de novembro, das 11h às 17h

Centenas de livros de diversos gêneros e autores serão doados para leitores de todas as idades e gostos.

Funcionamento do museu: terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 18h

Endereço: Rua Lopes Chaves, 546 – Barra Funda

Contato: 11 4096-9900 – ramal 9854; ou pelo e-mail disponível no site .

Acessibilidade: rampas de acesso, placas em Braille nas portas, elevador, piso podotátil e banheiros adaptados para pessoas com deficiências.

Programação gratuita

Sobre a Rede de Museus-Casas

Formada pela Casa das Rosas , Casa Mário de Andrade e Casa Guilherme de Almeida , a Rede de Museus-Casas está localizada em pontos estratégicos e de grande movimentação da capital paulista, oferecendo programação gratuita no campo das artes, da literatura, tradução, gestão cultural e patrimônio arquitetônico.

A Rede de Museus-Casas é da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciada pela Poiesis. Os três museus desenvolvem agendas conjuntas e com as especificidades de cada um, já que têm relação com os patronos, grandes escritores que protagonizaram movimentos de vanguarda: Mário de Andrade e Guilherme de Almeida entre os mentores do Modernismo dos anos 1920; e Haroldo de Campos, um dos criadores da Poesia Concreta na década de 1950.

SOBRE A POIESIS

A Poiesis é uma Organização Social de Cultura que desenvolve e gere programas e projetos, além de pesquisas e espaços culturais, museológicos e educacionais, voltados para a formação complementar de estudantes e do público em geral. A instituição trabalha com o propósito de propiciar espaços de acesso democrático ao conhecimento, de estímulo à criação artística e intelectual, e de difusão da língua e da literatura.