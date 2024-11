Mês da Consciência Negra conta com programação especial nos equipamentos municipais de SP

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, comunica a todos a programação especial do mês da Consciência Negra que acontece nos equipamentos culturais administrados pela pasta: as Casas de Culturas, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais municipais. São mais de 60 eventos de teatro, dança, circo, contação de histórias, sarau, música e exposições de arte que têm em comum valorizar e resgatar a cultura afrodescendente, bem como trazer à tona a importância do combate ao racismo e à postura anti racista. O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro, dia em que Zumbi dos Palmares, maior líder quilombola responsável por lutar contra o sistema escravista da época, foi morto. A data é feriado nacional desde 2023.

Dentre os diversos equipamentos culturais, o Centro de Culturas Negras tem a programação deste mês dedicada exclusivamente à Consciência Negra. Isso se deve ao fato de estar profundamente ligado às tradições dos homens e mulheres negras da cidade de São Paulo como um dos principais espaços de preservação, promoção e valorização das culturas afro-brasileiras. Localizado no bairro Jabaquara, o espaço já abrigou, no início da década de 1990, o Acervo da Memória e do Viver Afro-brasileiro “Caio Egydio de Souza Aranha”, idealizado por Mãe Sylvia de Oxalá.

Dentre os destaques da programação cultural dedicada à Consciência Negra da Secretaria Municipal de Cultura, está o “Leci Brandão: Na Palma da Mão”, um musical de destaque da lista de espetáculos que narra a história de uma das principais intérpretes do samba e da música popular brasileira a partir das histórias de seus orixás, Ogum e Iansã. Contada pelos personagens da mãe da artista, Dona Leci, e um de seus maiores aliados, Zé do Caroço, a peça tem a trilha sonora de seus maiores sucessos. Durante os dias 27 e 30/11 no teatro Alfredo Mesquita, acontecem cinco apresentações gratuitas e livre para todos os públicos às 21h e com uma sessão extra no sábado dia 30 às 18h.

Além disso, na Casa de Cultura Butantã e no Centro Cultural Grajaú, está em evidência a Madmen’s Clan, banda de Soul e Black Music, que põem a música negra em voga e resgatam a nostalgia dos bailes black dos anos 70 e 80 com mais de 20 anos de história. Começaram sua trajetória dentro da igreja evangélica e Bispo Soul, um dos cantores da banda, conta: “A gente sentiu a vontade de pegar as músicas da harpa e transformar numa pegada mais black. É aí que começa a história do grupo”. Sua apresentação na Casa de Cultura Butantã é dia 17 às 17h e no Centro Cultural Grajaú é dia 09 às 20h, ambas são gratuitas e livre para todos os públicos.

Por fim, nos teatros municipais da pasta, destacamos a peça “Alforrias de Papel”, que mergulha nos dilemas e nas contradições de uma sociedade marcada pela escravidão e pela luta por liberdade. Bertoleza, mulher negra alforriada, continua presa a um sistema opressor, fazendo o público refletir sobre as consequências deixadas pela escravidão. A obra está em cartaz durante os dias 01 a 09/11, às 21h, nas quarta-feiras, quintas-feiras, sextas-feiras e sábados; e domingo às 19h; para públicos com mais de 14 anos, com ingressos por 20 reais a inteira e 10 a meia.

Toda a programação mensal das Casas de Cultura, Centros Culturais, Bibliotecas Públicas, Teatros, Museus e Praças de Cultura municipais da Secretaria Municipal de Cultura constam no site da Secretaria Municipal de Cultura.

Por Marcelo Lustosa

PROGRAMAÇÃO BIBLIOTECA VIVA

​​​​​​A Pequena Floresta de Maisha

Tapijás Coletivo Artístico

Uma menina que vive no bairro de Taipas sai em uma saga por água para regar suas plantas e manter sua pequena floresta viva. Em sua busca encontra diversos desafios do cotidiano no território em que ocupa, além de cruzar o caminho com personagens intrigantes que podem ajudá-la ou atrapalhá-la nesta jornada.

Em um misto de emoções e diversão, A pequena floresta de Maisha é uma peça infanto-juvenil que acalenta o coração dos mais velhos também.

Esta é uma trama que trata sobre racismo ambiental e que propõe visibilidade acerca do território noroeste de São Paulo, a cidade que é uma selva de pedras apenas para quem não conhece o “Senhor do Vale”, tão alto que quase encosta no céu.

Quer descobrir de quem estamos falando? Então venha assistir nossa peça. Classificação indicativa: Livre – Crianças. Duração: 1 hora.

Dia 19 de novembro às 14h – Biblioteca Hans Christian Andersen

Dia 21 de novembro às 14h – Biblioteca Sylvia Orthof

Dia 22 de novembro às 14h – Biblioteca Clarice Lispector

Eranko

Circo de Ébanos

O Circo de Ébanos apresenta um espetáculo técnico e criativo Eranko, com uma narrativa que mescla o circo contemporâneo com elementos da cultura afro-brasileira como a dança, percussão e capoeira, considerando a bagagem e o repertório dos artistas, todos negros, que trazem performances inovadoras em aparelhos como bambolê, perna de pau, roda cyr e coreografias diferenciadas. A companhia existe há 14 anos com um repertório de vários espetáculos e uma trajetória de mais de 150 apresentações. Classificação indicativa: Livre – Crianças. Duração: 1 hora.

Dia 5 de novembro às 10h – Biblioteca José Mauro de Vasconcelos

Dia 5 de novembro às 14h – Biblioteca Nuto Sant’Anna

Dia 14 de novembro às 10h – Biblioteca Hans Christian Andersen

Dia 22 de novembro às 14h – Biblioteca Cassiano Ricardo

Dia 27 de novembro às 15h – Biblioteca Ricardo Ramos

Dia 28 de novembro às 10h – Biblioteca Gilberto Freyre

​​​​​​O Macaco e a Lua

Cia. Pé no Asfalto

Dois palhaces pescadores se perdem em alto mar e em busca de comida acabam pescando um tesouro e iniciam uma travessia imaginária até a África. Através da lenda “O Macaco e a Lua”, entram em uma grande aventura até a Guiné Bissau e descobrem a origem do tambor e as próprias raízes de matriz africana. Classificação indicativa: Livre – Crianças. Duração: 1 hora.

Dia 6 de novembro às 14h – Biblioteca Padre José de Anchieta

Dia 12 de novembro às 14h – Biblioteca Jovina Rocha Álvares Pessoa

Dia 21 de novembro às 13h30 – Biblioteca Alceu Amoroso Lima

Dia 22 de novembro às 14h – Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato

Dia 27 de novembro às 14h30 – Biblioteca José Mauro de Vasconcelos

Dia 28 de novembro às 14h – Biblioteca Cassiano Ricardo

Afrikanse – OUTRAS BRASILEIRAS (vozes, histórias e diaporalidades)

Ermi panzo, Otis Selimane, Jéssica Areias, Prudence Kalambay, Rudmira Fula, Lutcha dos Reis.

Este projeto propõe uma exploração da voz ativa de mulheres imigrantes africanas no Brasil, cujas narrativas e experiências oferecem uma perspectiva única sobre a pertença legítima no território da diáspora brasileira. A iniciativa busca destacar as práticas ancestrais do matriarcado africano como um fio condutor que resgata e valoriza os princípios socioculturais fundamentais, contribuindo assim para o enriquecimento da cultura negra brasileira e para a construção de uma conexão profunda entre África e Brasil.

A proposta inclui um ciclo de conversas e vivências que incorpora intervenções artísticas, promovendo um espaço de diálogo e troca de saberes. Através dessas interações, pretende- se não apenas valorizar as histórias dessas mulheres, mas também fomentar um entendimento mais abrangente das dinâmicas culturais que permeiam a diáspora africana no Brasil. Classificação indicativa: Livre – Adolescentes. Duração: 1 hora.

Dia 5 de novembro às 14h – Biblioteca Cora Coralina

Dia 8 de novembro às 14h – Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Dia 13 de novembro às 14h – Biblioteca Álvares de Azevedo

Dia 14 de novembro às 14h – Biblioteca Paulo Duarte

Dia 19 de novembro às 14h – Biblioteca Paulo Setúbal

Dia 28 de novembro às 14h – Biblioteca Jamil Almansur Haddad

​​​​​​Conversa com Santos Drummond – Especialmente Para Quem Nasce Com a Pele Que Eu Nasci

Especialmente para quem nasce com a pele que eu nasci, livro de estreia do poeta Santos Drummond, como um portal, transporta o leitor à experiências que só quem nasce com a pele negra vivencia, mas que podem, em alguma dimensão, serem alcançadas por todos, por meio da sensibilidade poética do autor.

Com 59 poemas divididos em três capítulos: Fome, Café expresso e Arroz, feijão amor e carinho; a obra explora formatos e temáticas diversas, como negritude, periferia, dor, família, conquistas, amores plurais, entre muitos outros assuntos que perpassam pela existência de um artista negro periférico que encontrou na poesia um superpoder capaz de transformar a si e ao mundo. Classificação indicativa: Livre – Jovens. Duração: 1 hora.

Dia 1o de novembro às 14h – Biblioteca Affonso Taunay

Dia 8 de novembro às 14h – Biblioteca Érico Veríssimo

Dia 14 de novembro às 14h – Biblioteca Gilberto Freyre

Dia 21 de novembro às 14h30 – Biblioteca Vinicius de Moraes

Dia 29 de novembro às 11h – Biblioteca Pedro Nava

Escritas de nossa gente: Partilhas de saberes e vivências pretas

O Coletivo e Quilombo Urbano Terça Afro promoverá encontros literários no formato de roda de conversa com temáticas que permeiam sua última publicação, o livro “Mergulhando por Nossos Caminhares: 12 Anos de Terça Afro”. Uma Coletânea de poesias, pensamentos e artigos emancipatórios escrita por diversos pensadores negros importantes para a discussão da negritude contemporânea, passando por temáticas como Racismo alimentar, inclusão, acessibilidade, Bem viver e Aquilombamento, propomos um diálogo mediado pelos membros do coletivo com intervenções artísticas de Gêde Lima, além de interpretação simultânea em libras afim de deixar a programação mais acessível. Classificação indicativa: Livre – Jovens. Duração: 1 hora. Acessibilidade: Libras.

Dia 5 de novembro às 13h30 – Biblioteca Menotti Del Picchia

Dia 12 de novembro às 14h – Biblioteca Cora Coralina

Dia 14 de novembro às 13h30 – Biblioteca Alceu Amoroso Lima

Dia 22 de novembro às 14h – Biblioteca Paulo Duarte

Dia 26 de novembro às 11h – Biblioteca Lenyra Fraccaroli

Dia 28 de novembro às 14h – Biblioteca Cora Coralina

PROGRAMAÇÃO CASAS DE CULTURA

Cia. Caruru – Alimento como Memória Ancestral – Contação de História

A Cia. Caruru fará uma apresentação para celebrar o Dia da Consciência Negra. A proposta é partilhar a história da paçoca e nos conhecermos a partir da partilha de receitas de família. Após esse momento, distribuiremos os ingredientes e utensílios necessários a cada família, que farão a sua própria paçoca, da qual poderão degustar e se desejarem, levar para casa.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 07/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Mc Vagner Clementino – Projeto Bantu Black Funk – Música Funk

Os bailes Black e Funk têm um papel fundamental na valorização da cultura afro-brasileira, especialmente nas comunidades periféricas. Eles não apenas promovem o entretenimento, mas também servem como espaços de resistência cultural e social.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 09/11 às 15h. 16 anos. Grátis. 120 minutos.

DJ Alves Odara – Tardezinha do Funk da Casa Brasa – Música Funk

Os bailes Black e Funk têm um papel fundamental na valorização da cultura afro-brasileira, especialmente nas comunidades periféricas. Eles não apenas promovem o entretenimento, mas também servem como espaços de resistência cultural e social.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 09/11 às 17h. 16 anos. Grátis. 120 minutos.

Comunidade Samba de Tamarineira – Samba Tradicional Velha Guarda – Música Samba

A Comunidade Samba de Tamarineira convida a todos para o evento especial Homenagem ao Mês da Consciência Negra, uma celebração da cultura, da resistência e do legado afro-brasileiro, por meio do Samba de Raiz. Reverenciando grandes mestres como Cartola, João Nogueira, Zeca Pagodinho, Almir Guineto e Martinho da Vila.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 10/11 às 15h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Cuidando de Si – Kemetic Yoga – Yoga Africana – SIRLENE – Workshop/ Palestra

Kemetic Yoga é uma cultura afro-referenciada, com saberes ancestrais do Kemetic, onde hoje é o Egito. Essa tecnologia está entre nós há milhares de anos, mas apenas nas últimas décadas tem se tornado acessível para o povo.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 20/11 às 16h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Kizomba pra Preto – Negras Mulheres e Mães – Artes Cênicas

Ao assistir a Negras, Mulheres e Mães, você embarcará em uma viagem emocionante através das histórias de rainhas negras, mulheres que não apenas lideraram exércitos e quilombos, mas também preservaram tradições, construíram comunidades e revolucionaram o Brasil com seus saberes.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 20/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Jess Nascimento – Vivência de Waacking – Workshop/ Palestra

Jess Nascimento, apresenta a dança Waacking que surgiu no início da década de 70. Em sua pesquisa corporal, além do Waacking, Jess trás vivências e outras danças como Jazz, Dance, Dança Afro Brasileira, Contemporânea Baiana, House, Hip-Hop, e Salsa.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 23/11 às 15h. 14 anos. Grátis. 180 minutos.

Mestra Luana – Vivência Cantante com Mestra Luana – ELOA – Música/Capoeira

Mestra Luana, griot da Capoeira, canta cânticos e cantigas de Capoeira, Samba de Roda e Candomblé que marcaram sua trajetória de mais de 30 anos, por meio de uma roda de conversa cantante, onde os participantes são convidados a aprender estas culturas.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 30/11 às 10h. Livre. Grátis. 180 minutos.

Filhas da Mãe África – Quem Samba Fica – Música/Samba

Mulheres, filhas e netas de sambistas se reúnem para fazer ritmos do Samba, buscando a essência, a cadência e a malemolência do antigo ritmo. Trata-se de uma apresentação em formato de uma Roda de Samba que louva o Sagrado, estruturada e tocada por mulheres que fazem parte desse projeto de ressignificação cultural dos povos das diásporas africanas.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 30/11 às 15h. Livre. Grátis. 120 minutos.

CHAAD – Hip-Hop

O músico CHAAD faz um show com ritmos paara agradar todos os públicos. Com sua diversidade, o palco será recheado de sucessos do Pop, MPB, Trap e Rrap.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 12/11 às 14h. Livre. Grátis. 180 minutos.

Will de Paula – Afropunk – Música/Samba

Através de influência familiar, o cantor Will de Paula começou cedo, com 7 anos, ao observar os tios em rodas de samba. o músico fundou o selo Soulife Music Brasil, através do qual lançou e promoveu vários artistas. Sob este selo, ele lançou singles e seu primeiro álbum, consolidando-se como um destacado nome na cena musical brasileira.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 20/11 às 18h. Livre. Grátis. 90 minutos.

Claudio Noé da Rocha Junior – Cláudio Nostalgia Black Music – Música/Samba-Rock

Cláudio Nostalgia traz o ritmo do Samba-Rock com uma música e dança envolventes, bom para quem gosta de gastar a sandália no sambalanço que faz sucesso desde os anos 70.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 20/11 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.

U-Negro – Tremembé Rap Fest – Rap

O Show marca o encontro dos grupos que fundaram um dos maiores coletivos do Rap Nacional, a DRR Posse. O U-Negro recebe o De Menos Crime e Consciência Humana para um show em homenagem ao disco Coletânia Drr Posse gravado na década de 1990, com vários clássicos do Rap Nacional.

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 30/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

DJ Negrito – Música Eletrônica

A apresentação do DJ Negrito se baseia em um set (Playlist) performático usando toca-discos de vinil.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: 24/11 às 17h. Livre. Grátis. 180 minutos.

Deodara – Afropopular – Música

O grupo Deodara se dedica a aprimorar as diversas linguagens musicais. O coletivo busca misturar elementos da musicalidade regional brasileira, como o Jongo, Maracatu, Côco, Samba de Roda, Cacuriá, Ciranda e Ijexá entre outros. A instrumentação africana prevalece no canto, com o Pop,Jjazz, Funk e Soul, criando a diversidade de sons e canções no repertório.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 16/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Naftaleno – Rap

A banda traz em seus trabalhos assuntos da realidade cotidiana e atitudes no comportamento individual. Músicas como Salve o Planeta, O Mundo Vai Acabar, Ideias, Verde e Amarelo e Aliança Racial são temas que giram em torno de debates ou bate papo dos membros da banda, que por considerar importante, tornaram narrativas em suas canções.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 16/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Preto Soul – Soul

A banda Preto Soul traz um repertório de músicas autorais destinado a um público de todas as idades, influenciado pela trilha sonora que sacudiu os salões de Baile dos anos 70 aos 2000. Entre as principais influências estão James Brown, Marvin Gaye, Al Green, Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Wilson Simonal, Tim Maia, Jorge Ben, Sandra Sá e outros.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 17/11 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Madmen’s Clan – Música

O Grupo Madmen’s Clan em sua Trajetória na área Cultural, tem não só o sentido de apresentar a música, mais um compromisso com a História de seus protagonistas e com o Universo que os cerca. Projetos como Tributo a Tim Maia, Bezerra Soul Bless foram apresentados em vários palcos da cidade.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dias: 17/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Tuca Lelis – Consciência Continua – Rap

Tuca Lélis apresenta um show repleto de suingue e gingado do Hip-Hop, com suas músicas cheias de atitude e que destacam o empoderamento feminino e o papel da mulher na sociedade atual.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 23/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Coletivo Oeste Rap – Consciência Continua – Rap

Coletivo Oeste Rap apresenta a ideia de mostrar através da cultura, que temos muito que evoluir na questão do respeito aos povos, e sua diversidade, que construíram o Brasil com muito suor e luta, o show trará artistas com músicas autorais.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 23/11 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Adriana Moreira – Canto de Alerta, Samba Manifesto – Samba

O show Canto de Alerta apresenta um repertório composto por obras inéditas, que serão gravadas em seu terceiro álbum, Roda, e releituras que ecoam a força de quem é fruto e raiz do Samba, da ancestralidade de África e Brasil.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 20/11 às 16h30. Livre. Grátis. 60 minutos.

Vic Fidelis – D’euses Negros – Artes Visuais

D’euses Negros é uma criação artística que traz em suas obras pessoas negras pintadas a mão em grafite, fazendo uma releitura abstrata de pessoas negras criando a ideia de que todos temos Deus dentro de nós, buscando enaltecer a beleza de pessoas negras e periféricas.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 23/11 às 13h. Livre. Grátis. 37.440 minutos.

Circo de Ébanos – Eranko – Circo

Circo de Ébanos apresenta um espetáculo técnico e criativo com uma narrativa que mescla o circo contemporâneo com elementos da cultura afro-brasileira, considerando a bagagem e o repertório dos artistas , todos negros que trazem performances inovadoras com perna de pau, bambolê, contorção e coreografias diferenciadas.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 17/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Núcleo História de Comadres – Dikeledi e as Voltas que o Mundo Dá – Literatura

Dikeledi é uma princesa que nasceu para trazer a paz entre os povos da África. Ela cresce aprendendo com seu avô as lições sobre as voltas que o mundo dá e ao morrer tem seu corpo “encantado” num instrumento nunca antes visto, o Berimbau.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 19/11 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Pretas Peri – Sarau Pretas Peri Heroinasreais, em Homenagem a Tereza de Benguelas e Mulheres Negras – Sarau

Preta Peri, realiza o Sarau que acontece com intervenções e performances, unindo diversos elementos como a poesia, dança, música e o Hip-Hop, sempre visando resgatar a ancestralidade, microfone aberto que possibilita a participação do público com qualquer manifestação artística.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 30/11 às 17h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Yunei Rosa – Detalhes da Essência – A Busca da Cura Através da Fotografia pelo Olhar de Yunei Rosa – Artes Visuais

O Diretor de Fotografia Yunei Rosa nos convida a uma experiência nas inúmeras áreas da arte fotográfica, e nos traz o seu olhar e as suas incursões como fotógrafo, na busca da cura por suas crises existenciais e suas depressões. Passou cinco anos fotografando nos terreiros de matrizes africanas, e em vários Estados do País.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 30/11 às 19h. Livre. Grátis. 11.000 minutos.

Quente Como o Sol (QCS) – All Black – Rap

O espetáculo All Black é uma intervenção cultural de dois pockets shows de grupos musicais parceiros do QCS (Hood Gang, Nigga Squad, Turma do Bairro, entre outros) e discotecagem do DJ Stefano nos intervalos e trocas, com o intuito compartilhar experiências, vivências e reciprocidades entre artistas no mesmo bairro e criação de público fidelizado.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 20/11 às 18h. Livre. Grátis. 180 minutos.

Baile Funk Arteiros – Baile Funk no Vera – Especial Consciência Negra – Funk

O Baile no Vera chega para agitar, e no intuito de conhecer e se aproximar de MC’s do território, promete ser palco para esses artistas através do microfone aberto e celebrar a cultura de sonoridades e possibilidades do Funk que se concretiza e realiza sonhos dentro da periferia.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 16/11 às 18h. Livre. Grátis. 180 minutos.

Sarau Mulekada – Consciência Negra – Sarau

O Sarau Mulekada tem como objetivo incentivar as crianças e adolescentes a expressões artísticas infantis e oferecer para as crianças espaço para explorar sua criatividade. A mulekada realizará um sarau com microfone aberto para o público infantil em que as crianças possam expressar-se de forma artística.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 17/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Grupo Akanni – Performance dos Orixás – Artes Cênicas

Akanni – Performance dos Orixás é um desfile de rua sobre pernas de pau que apresenta os Orixás, divindades do Candomblé, com suas danças sagradas e cantos. Através do chamado da Yalorixá e os Orixás, representados pelos performances, formam uma roda para apresentar suas danças alegóricas,mostrando a força dessas entidades africanas.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 24/11 às 16h. Livre. Grátis. 180 minutos.

Nas Batalhas Resistência – Especial Consciência Negra – Hip-Hop

O Nas Batalhas tem a proposta de reunir dançarinos afrodescendentes, indígenas e suas diversidades para celebração da cultura Hip-Hop, reconhecendo esta como uma cultura afro diaspórica de resistência e de luta contra a marginalização e violências produzidas sobre nossos corpos.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 30/11 às 18h. Livre. Grátis. 180 minutos.

São Rafa Hip-Hop / Toddy Flow – Especial Consciência Negra – Hip-Hop

O São Rafa Hip Hop é um festival vibrante e autêntico dedicado à celebração e resgate da cultura local do bairro São Rafael e das periferias ao redor. Idealizado pelo coletivo Scream. Composto pelos artistas Doliros e Zero, o evento se destaca como um ponto de encontro essencial para o movimento Hip-Hop e suas diversas vertentes musicais.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 30/11 às 20h. Livre. Grátis. 180 minutos.

Dalecrew – Hip-Hop

O rapper Dalecrew traz um show que mistura Hip-Hop, Rock e sonoridades experimentais, com a mescla de outros ritmos, como Trap, Lo-Fi, Punk-Hardcore e outros.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 23/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

MC Davi – Funk

MC Davi traz seus destaques na carreira, com destaque para Bipolar, que foi o hit foi o mais tocado por dois meses, e passou 43 dias como o número 1 do Spotify Brasil em 2021, além do clipe ter mais de 125 milhões de visualizações e ser campeão de desafios no TikTok.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 23/11 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Brocasito – Mês da Consciência Negra e 8º Aniversário Hip Hop Leste – Trap

Brocasito é um dos artistas que vêm abalando a cena underground brasileira, chamando atenção por sua música agressiva. Sua vertente é Plug, embora ele tenha algumas faixas no subgênero Drill.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 23/11 às 22h. Livre. Grátis. 60 minutos.

MC Lianna- Dia Nacional Da Consciência Negra – Funk

A cantora Lianna procura transcender as expectativas e entrar na essência poderosa do Trap e R&B feminino, sendo uma declaração de que as vozes das mulheres merecem ser ouvidas e celebradas.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 23/11 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

KLR Dogtreze – Fôlego Novo – Rap

A turnê Fôlego Novo apresenta KLR Dogtreze em um grande espetáculo de Rap Brasileiro. O concerto apresenta ao público uma autêntica festa de Música Black. Um show repleto de energia com músicas que transitam entre o protesto, inquietação, diversão e entretenimento numa mescla de Rap, Trap e Drill com diversas fontes da Música Popular Brasileira.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 30/11 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

A Força Esmagadora / Hugo Rodriguez – Artes Plásticas

O Artista plástico Hugo Paz, nascido e criado na Zona Sul de São Paulo, apresenta sua mais nova exposição intitulada “A Força Esmagadora”. Com mais de uma década de atuação no cenário artístico, Paz, um artista negro cuja obra é marcada por um profundo compromisso com a reflexão social, convida o público a uma experiência sensorial e reflexiva através de sua mais recente coleção de quadros.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 01/11 às 09h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Roda de Capoeira – IÊ Camará – Cultura popular

A Apresentação é pensada para receber Mestres Capoeiristas de diversos locais, tendo da Roda de Capoeira, os estilos do Maculelê e as Cantigas enquanto manifestações da cultura popular e legado do movimento negro.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 24/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

KillaBi – Assassina ou Poeta – Rap

Show de lançamento do último projeto de Killa Bi, Assassina ou Poeta, que foi lançado no dia 14 de junho de 2024. Nesse disco, Killa retrata seu olhar sobre coisas do cotidiano, sonhos, ancestralidade, relacionamentos, retomada étnica racial, território, pertencimento, apagamento e conecta muitas pessoas desde a audição do projeto.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 07/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Expo Selvagens – Selvagens – Artes Visuais

São 13 telas em exposição, que buscam trazer à tona algumas discussões relacionadas aos problemas sociais como racismo, educação, apropriação cultural e desvalorização cultural periférica.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 24/11 às 16h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Mestre Kilombo Kindawana – Palestra

Histórias da Mãe África e Pai Brasil contado através de uma antiga oralidade envolvente e ancestral como: canto, ritmos, capoeira e o grito de liberdade.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 15/11 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Samba do Meio Dia – Batuques de Lá- SDMD Convida Kako Chocolata – Samba

Em formato de Roda de Samba, o grupo pretende contribuir para a manutenção da nossa Cultura Popular, servindo de base para as novas gerações, assim esse espetáculo apresenta o cancioneiro de terreiros, com emblemáticos sambas de Zeca Pagodinho, Paulo César Pinheiro, e outros, que fazem alusão aos orixás do panteão africano.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 30/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Coletivo Raízes, Casa de Angola – Afrikan Move – Sarau

Afrikan Move é um sarau de integração dos povos originários africanos presentes na cidade de São Paulo.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 23/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Samantha Albino – Cântico às Yabás: Entre Águas – MPB

Cântico às Yabás: Entre Águas é uma celebração da ancestralidade e da força das divindades femininas afro-brasileiras, levando o público a uma viagem profunda através das águas sagradas. Com sua voz inconfundível e presença vibrante, Samantha Albino comanda um espetáculo musical que une ritmos da MPB e toques tradicionais.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 30/11 às 12h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Papoulas Joias e Bijus/Ana Paula Aparecida de Souza – Workshop de Amarração de Turbantes Africanos – Palestra

O workshop de amarração de turbantes africano é voltado, em sua maioria, para população negra. Será apresentado uma metodologia, no intuito dos participantes conhecerem a história dos turbantes e o significado de suas amarrações, além dos próprios participantes realizarem as amarrações desfrutando de todo aprendizado passado.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 30/11 às 13h. Livre. Grátis. 180 minutos.

Diplomacia MC’s/Luciano Limoaldo – Rap na Praça – Rap

Projeto Rap na Praça, apresenta palestra sobre cultura negra e os espaços na sociedade que ele ocupa. O projeto se dedica a educar sobre música, promover respeito entre a comunidade e busca ajudar a desenvolver novos talentos, através de palestras e shows.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 23/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

DJ Cleberson e Cia. – Baile Black – Hip-Hop

DJ Clebersom destaca-se na cena da música negra em geral, abrangendo diversos gêneros como o Samba, Samba-Rock, Jazz, Hip-Hop, Rap e Funk. Suas performances se adaptam em diferentes ocasiões com sets exclusivos. Neste baile ele se apresenta acompanhado de outros DJs e realiza uma interação com o público por meio de uma intervenção de dança.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 23/11 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Lãina Mòfúàne – Balé Folclórico Dandarayo: A África é do Outro Lado da Rua – Dança

Lãina Mòfúàne, artista multifacetada e de raízes profundas na cultura afro-brasileira, apresenta as danças dos Orixás. O repertório é parte integrante do culto religioso do Candomblé.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 24/11 às 15h15. Livre. Grátis. 60 minutos.



PROGRAMAÇÃO TEATROS

TEATRO PAULO EIRÓ

Cisne Negro

Música

20/11

Quarta 19h

60 minutos

Livre

Grátis

O espetáculo conta com músicas constantes no álbum Cisne Negro, lançado pelo selo Belic Music e que traz obras inéditas e resultantes da parceria de Filó Machado e Aldir Blanc, dois mestres da música brasileira, com músicas compostas em ritmos plenos da musicalidade única do cancioneiro brasileiro. No palco, Filó (voz e violão) apresenta-se acompanhado por Felipe Machado (violão e voz) , e convidados.

Contos e Cantos – Circuito Municipal de cultura

Música

27/11

Quarta 21:00

60 minutos

Livre

Grátis

O projeto consiste em narrativas afro-diaspóricas desenhadas por contos e cantos de um pedaço de África real, na primeira pessoa de artistas imigrantes africanos radicados na cidade de São Paulo. A cultura da oralidade em diálogo com sonoridades populares e folclóricas africanas e a colaboração com a percussão de origem afrobrasileira.

Ficha técnica

Poeta: Ermi Panzo

Cantores: Jéssica Areias, Mabiala Nkombo e Leonardo Matumona

Cantor e percussinista: Otis Selimena

Violinista: Eric kalunji

Percussionista: Cauê Silva

TEATRO CACILDA BECKER

Alforrias de Papel

Teatro

01 a 09/11

Quarta, quinta, sexta e sábado 21h e domingo 19h

90 minutos

+14 anos

Ingressos pagos: R$ 20 inteira e R$ 10

Alforrias de Papel mergulha nos dilemas e nas contradições de uma sociedade marcada pela escravidão e pela luta pela liberdade. A peça, centrada nas relações de poder, lealdade e traição, revela os conflitos internos de João Romão, um imigrante português que busca ascender socialmente, e Bertoleza, uma mulher negra que, apesar de alforriada, continua presa a um sistema opressor. À medida que João Romão se envolve em um jogo de manipulações para garantir seu sucesso, ele se vê dividido entre seu pragmatismo cruel e as remanescentes fagulhas de moralidade. Bertoleza, por outro lado, luta contra as correntes invisíveis que ainda a mantêm subjugada, mesmo após conquistar sua alforria. Com diálogos intensos e uma narrativa que desafia o público a refletir sobre as cicatrizes deixadas pela escravidão, “Alforrias de Papel” explora a busca por liberdade e dignidade em um mundo onde as alforrias muitas vezes são apenas ilusões de papel.

Ficha técnica:

Dramaturgia e Direção: Márcio Boaro

Elenco: André Capuano, Manuel Boucinhas, Maria Dressler, Mônica Raphael e Nica

Meeting Hype

Mês da Consciência Negra

Música

20/11

Quarta 17h

140 minutos

Livre

Grátis

O Metting Hype é um evento musical focado em trazer a mensagem através de gêneros musicais de originalidade negra e periférica, como rap, trap, afrobeat, R&B, jersey e funk

Ficha técnica:

Cantores: Juan pablo, Yago Oliveira, Guilherme aniceto, Mirian alvez, Marcos Gabriel, Aluado, Next, Leonardo Gorilla, Thyron TZ, Mc Vinni e MC Toti. DJ’s: Gui Aniceto, Jonathan DJ, MYSHITS, GC e Erik

TEATRO ARTHUR AZEVEDO

Awá – Tecendo fios de Ouro – Teatro infanto-juvenil

Teatro infantil

01/11 a 03/11

Sexta 14h30 e sábado e domingo 16h

60 minutos

Livre

Grátis

A história de Orisun e sua linhagem de mulheres negras da periferia, que com muita luta conseguiram manter o negócio familiar. Na arte de tecer ela tirou seu sustento e das três filhas. Herdou da mãe a sabedoria de saber fiar e do aprendizado de tecer, teceu fios e a vida. A família de Orisun era conhecida como poetisa dos tecidos, pessoas vinham de longe à procura da beleza e originalidade. Mas o que os diferenciava era a energia que emanava e que passavam aos que teciam e vestiam os tecidos. Orisun aprendeu a mágica ativação do axó e ensinou às filhas tudo que sabia, mas elas não ouviram seus ensinamentos e viviam brigando. Uma reviravolta na história, trouxe uma mensageira e um misterioso baú que mudou tudo para as irmãs Ehin Igi, Eka Ewe e Ododo. Elas foram desafiadas por causa de uma herança, e agora para recebê-la teriam que transformar simples objetos em ouro e em prosperidade para sua comunidade.

Ficha técnica:

Atrizes: Emily Meirelles, Jessica Oliveira, Lua Porto, Luana Gonçalves, Ellen Rio Branco, Giselda Perê e Thábata Wbalojá

Direção: Giselda Perê

Dramaturgia: Onisajé

Contos e Cantos – Circuito Municipal de Cultura

Música

20/11

Quarta 21h

60 minutos

Livre

Grátis

O projeto consiste em Narrativas afro-diaspóricas desenhadas por contos e cantos de um pedaço de África real, na primeira pessoa de artistas imigrantes africanos radicados na cidade de São Paulo. A cultura da oralidade em diálogo com sonoridades populares e folclóricas africanas e a colaboração com a percussão de origem afrobrasileira. Com Ermi Panzo e Jéssica Areias de Angola, Erick Kalonji e Leonardo Matumona da República democrática do Congo, Otis Selimane de Moçambique e Cauê Silva do Brasil.

Ficha técnica:

Jéssica Areias – Cantora

Ermi Panzo – poeta

Otis Selimena – cantor e percussionista

Eric Kalunji – violonista

Leonardo Matumona – cantor

Cauê Silva – Percussionista

TEATRO ALFREDO MESQUITA

Leci Brandão: Na Palma da Mão – Circuito Municipal de Cultura

Musical

27 a 30/11

Sessão extra no sábado dia 30 às 18h

Quarta a sábado 21h

80 minutos

LIvre

Grátis

A trajetória de uma das maiores artistas brasileiras, Leci Brandão, é contada em um musical a partir das histórias de seus orixás, Ogum e Iansã, e por meio do doce olhar de sua mãe, Dona Leci e um de seus grandes aliados nessa trajetória, Zé do Caroço. O caminho trilhado pela artista, da ala de compositores da Mangueira à Assembleia Legislativa de São Paulo, é mostrado em cena ao som de sucessos como “Isso é fundo de quintal” e “Zé do Caroço”.

Ficha técnica:

Atores: Luiz Antonio da Silva, Patrícia Costa Patricia Silva da Costa,

Matheus Dias Matheus Henrique Dias Ferreira e Tamirys O’hanna da Silva de Jesus.

Cantora: Verônica Rocha Bonfim

Músicos: Matheus Canejo Camara, Pedro Ivo da Silva Ferreira, Rodrigo Machado de Sousa e Thainara Serqueira Castro.

PROGRAMAÇÃO CENTROS CULTURAIS

TENDAL DA LAPA

Boogie Week

Feira Criativa

20/11

10h às 21h

Local: área externa / galpão / teatro

Livre

Grátis

A Boogie Week nasceu em 2016, após um mapeamento global dos principais festivais de cultura negra, que incluiu países como a África do Sul, Estados Unidos e América Latina. A análise foi além da curadoria artística, focando também na estrutura técnica e na experiência do público, sempre com a intenção de garantir que as pessoas negras também se sintam respeitadas e celebradas. Hoje em sua quarta edição, a Boogie Week cresce e trabalha para ser um espaço de construção de futuros, com iniciativas como o Boogie Empreende – um programa de formação para empreendedores que expõem na Feira – e o Summit: Caminhos Possíveis, que conecta jovens estudantes a figuras admiradas na sociedade. Com talks, espaços de acolhimento e uma programação que inclui atividades infantis, o festival é uma construção coletiva e comprometida com o futuro da nossa gente.

CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE

Africanidade

Intervenção Artística

10/11

Domingo 10h às 16h

Livre

Grátis

O Grupo de Capoeira Nossa Arte, que atua com projeto social no Pq. Taipas/SP há mais de cinco anos, realiza no próximo na Arena do CCJ Ruth Cardoso, mais uma cerimônia de batizado e troca de cordas anual. Em seu cronograma, apresentação e roda aberta de capoeira, encenação artística e cultural de maculelê, oficina e vivência de samba de roda e muitos convidados especiais.

1° Mostra de Dança com grupo Lahraz

Dança

10/11

Domingo 14h às 18h

Livre

O Lahraz se junta ao SL Espaço de Dança do Ventre para a primeira mostra de dança. (TEM MAIS INFOS?) A Mostra acontecerá no dia 10 de novembro de 2024 a partir das 16:00hs e será composta por apresentações de variados estilos de dança e fusões conforme a cultura do país ou da região ao qual estiver representando:

* Dança Cigana Artística Brasileira (Brasil)

* Dança do Ventre (Arábia Dança Feminina)

* Dança Flamenca (Espanha)

* Kawleeya (Iraque)

* Ballet (França e Itália)

* Ghawazze (Dança Cigana do Egito)

* Carimbó (Brasil)

* Dabke (Árabia Dança Masculina)

* Flamenco Árabe (Fusão)

* Ballet Árabe (Fusão)



Hora de Vadiar

Intervenção Artística / Música

15/11

Local: Arena

10h às 17h

Livre

Grátis

Campeonato aberto de Capoeira infantil e adulto. (TEM MAIS INFOS?)

O Hora de Vadiar é um evento esportivo e cultural com atividades como Capoeira, Maculelê, Samba de Roda e Jongo. Será a 6o edição desse grande evento que atrai o olhar para a cultura afro-brasileira, contribuindo para a educação das relações étnico- raciais, valorização e respeito à diversidade, reduzindo desigualdades, oferecendo a prática e vivência junto a nossas culturas populares.



Rainha Conga e o Tambor da União

Teatro

07/11

Quinta 10h

60 minutos

Livre

Grátis

Em uma pequena aldeia africana chamada Kalunga, onde as árvores tocam o céu e os rios cantam canções antigas, vive uma jovem e corajosa menina chamada Conga. Ela é conhecida por sua bondade e inteligência, mas também por seu desejo de aprender sobre as histórias e os segredos de sua terra.Um dia, Conga descobre que seu povo enfrenta uma grande ameaça: uma poderosa tempestade mágica, enviada por um espírito zangado, ameaça destruir toda a aldeia. A única maneira de proteger a aldeia é encontrar o Tambor da União, um tambor sagrado que, segundo a lenda, só pode ser tocado por uma verdadeira líder que compreende a força da comunidade e a importância da união. Guiada por seu avô, um contador de histórias sábio e respeitado, Conga embarca em uma jornada pelo coração da floresta encantada. No caminho, ela encontra animais falantes, espíritos antigos e personagens lendários que a ensinam lições sobre coragem, empatia e liderança. Ao longo de sua aventura, Conga descobre que o verdadeiro poder do Tambor da União não está apenas no som que ele faz, mas na capacidade de reunir as pessoas e fazer com que todas as vozes sejam ouvidas. Com seu coração puro e sua determinação inabalável, Conga prova ser a verdadeira Rainha Conga, tocando o tambor com tanto amor e respeito que até o espírito zangado se acalma, e a aldeia é salva. De volta à Kalunga, Conga é celebrada como uma heroína, mas ela sabe que o verdadeiro poder está na união de seu povo. Assim, ela continua a liderar sua comunidade com sabedoria e amor, sempre lembrando a todos da importância de estarem juntos, como as batidas de um tambor.

Alternativa Preta

Música

15/11

Sexta 17h às 21h

Local: Anfiteatro

+12 anos

Grátis

Durante o Mês da Consciência Negra, São Paulo será o epicentro de um evento de metal potente: Alternativa Preta Edição São Paulo. Este evento reunirá bandas e será um marco para a celebração da diversidade e da força do movimento negro no cenário musical. Bandas Confirmadas: Black Pantera, Matakabra, Punho de Mahim e Forget Everything.



CENTRO CULTURAL PENHA

Penha Rap 2024 (Mês da Consciência Negra)

Hip hop

17 e 20/11

17/11 às 19h00 – Território Insólito

20/11 às 19h00 – 50 Tons de Preta

Local: Teatro Martins Penna

60 minutos

+12 anos

Grátis – ingressos https://www.sympla.com.br/ccpenha ou uma antes na bilheteria

Programação especial celebrando o Dia da Consciência Negra com nomes de peso do rap nacional No Brasil, o hip hop teve sua gênese em São Paulo, mais precisamente nos eventos da Rua 24 de Maio e Metrô São Bento. Desses encontros e atividades saíram grandes nomes do rap nacional como Thaide, DJ Hum, Racionais e Rappin Hood. O Penha Rap é uma forma de afirmação da pretitude, acontecendo em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Apresentam-se Território Insólito, grupo da zona sul de SP; e 50 Tons de Preta, dupla que aposta em representatividade, resistência pela arte, swing, tambores, temas de luta.

O “Território Insólito” surge como um grupo que reúne os MCs Kaneda Mukhtar (Asfixia Social) e Bux THB, após trabalharem juntos ao Coletivo Da Rua pra Rua na primeira temporada do Programa de mesmo nome, “Da Rua pra Rua”, que estreou em 2020 pela Rede TVT e trouxe para a tela as diferentes realidades de diversas comunidades periféricas de São Paulo por meio de um programa cultural/jornalístico fortemente ligado ao Hip Hop e à linguagem poética do rap. Entre as poesias criadas para o programa, as músicas se consolidaram com refrões marcantes, linhas orgânicas de trompete e influências que vão da música jamaicana à africana e brasileira. Ao longo de sua carreira, Bux cantou ao lado de Sabotage e Loucos D’La Mente e Kaneda atuou ao lado de MCs como GOG, BNegão, MV Bill e Karen Santana junto com a banda Asfixia Social. Conectando os territórios periféricos da zona sul de São Paulo, o “Território Insólito” lançou seu primeiro videoclipe em 2023, com “Pedra na Selva de Pedra” anunciando as demais canções que integram o EP a ser lançado em breve, com participação de Ana Cacimba. Para 2024, o grupo prepara o lançamento da música “Compromisso com o Ofício”, ao lado do MC Sombra (SNJ). As faixas contam ainda com as participações de DJ Tano (Z’África Brasil), Isaque (Barroca Beat), Vagau (Gritando HC), do baterista e percussionista Henrique Kehde (Monstro Extraordinário), do guitarrista Thiago Frog, da pianista Luciana Simões e do selectah alagoano Carlos PXT (Tequilla Bomb).

50 Tons de Pretas: a Dupla acumula um repertório representativo e diverso, inúmeros prêmios e um reconhecimento público que as orgulha e consolida no estado do RS. O primeiro espetáculo “A mais pura verdade”, circulou por mais de 15 cidades em 2018, pelo SESC RS, e foi indicado ao Prêmio Açorianos de Música na categoria Melhor Espetáculo, em 2019. O primeiro disco, ‘Voa’, foi lançado em novembro de 2020 e teve enorme reconhecimento de público e de crítica. Sendo premiado no Prêmio Açorianos de música em 2021 como Melhor álbum MPB, melhores intérpretes e melhores compositoras. Um feito inédito na história do tradicional prêmio foi a conquista destes 03 troféus por duas artistas pretas com um trabalho independente. Em 2021, as Pretas lançaram o EP ‘Então Vem’ e foram premiadas em festivais nacionais no Paraná e Minas Gerais. Os últimos reconhecimentos de grande destaque são os de Melhor Banda MPB do Brasil no Prêmio Profissionais da Música 2023 e a contemplação como Artistas NATURA MUSICAL, patrocinadores do próximo trabalho a ser lançado.

Sexta do Riso – Mês da Consciência Negra

Humor

08/11 – Guilherme Júnior

15/11 – Rhudson Victor

22/11 – Kedny Silva

29/11 – Felipe Kot

20h

Local: Teatro Martins Penna

60 minutos

+16 anos

Grátis – ingressos https://www.sympla.com.br/ccpenha ou uma antes na bilheteria.

No mês de novembro o Centro Cultural Penha preparou uma programação especial para o mês da Consciência Negra. Sexta do Riso, sucesso de público que faz parte de nossa programação regular convida humoristas negros em novembro.

Guilherme Júnior estreou nos palcos de stand up em 2014 e desde então faz shows por São Paulo, interior e capitais do país. Como ator, está na série “Anderson Spider Silva” da Paramount+. Guilherme Junior é humorista, ator, roteirista e dançarino, e faz dessa mescla o diferencial para o seu conteúdo divertido, leve e pontual.

Rhudson Victor se destacou pelo seu humor rápido e sagaz, logo cedo recebeu o convite para apresentador da Rede BBB, também escreveu o “Portugal Show” talk show estrelado por Rafael Portugal e atuou em filmes de comédia. Com toda essa bagagem, Rhudson trás em seu show de comédia stand-up “Voz Ativa” um espetáculo onde a vivência e o bom humor estão lado a lado.

Kedny Silva, Humorista de stand up comedy há 15 anos, estudou no colégio militar de Brasilia e graduado em administração geral pela Universidade Federal de Pernambuco. Tem em sua trajetória profissional várias áreas, iniciando: Atendente do Mc Donalds (com 15 anos), Supervisor de Vendas de uma rede de lojas, Produtor de Eventos e agora Humorista Stand Up Comedy reconhecido nacionalmente.

Felipe de Carvalho (Felipe Kot) Diretamente de Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, subiu aos palcos em 2017 nas noites de Open-Mic do Season One. Felipe Kot é considerado a revelação do stand-up comedy com seu estilo único de contar histórias e prender a atenção da plateia, sempre prepara um final surpreendente.

7ª FliPenha – Festa Literária da Penha

Literatura

05/11 a 09/11

Local: Teatro Martins Penna

Duração: vide programação

Livre

Grátis

A Festa Literária do bairro Penha de França é uma ação cultural de território voltada ao incentivo à leitura e formação de leitores autônomos e críticos, comunicando-se por meio de diferentes linguagens e expressões artísticas. O território no qual está inserida possui forte dinâmica cultural, popular e afrobrasileira; um rico acervo de bens culturais; de memórias e uma diversidade de povos que transitam pelo centro histórico do bairro. É com o olhar voltado para essas potencialidades que a a 7ª edição homenageia o escritor Lima Barreto, com uma programação especial entre os dias 5 e 9 de novembro. É para celebrar esse importante escritor brasileiro que a FliPenha apresenta uma programação gratuita e especial com sarau, conversa com escritores, mesa de palestras, escambo literário, contação de história, intervenções artísticas, teatro, música, entre outras atividades.

Programação:

05/11

18h00 – Mesa de abertura da Festa Literária da Penha

18h30 às 19h30 – Bate-papo: Discutindo Lima Barreto, com Fernanda Souza. Mediação de Vanessa Neri.

60 min

Livre

Grátis

05/11

Solidão do Feio, com Cia Os Crespos

Em “A Solidão do Feio” um ator em um estúdio improvisado e uma equipe fazem o exercício ficcional de recriar fragmentos da trajetória da vida e obra do escritor Afonso Henrique de Lima Barreto. O personagem, é contado em primeira pessoa com suas certezas, contradições e sonhos de futuro. O ator Sidney Santiago Kuanza (@sidney_santiago_kuanza) está indicado ao Prêmio Shell 2024 na categoria Melhor Ator

Teatro adulto

+14 anos

80 minutos

Grátis

06/11

Escola vai ao teatro

Peça 1: Lima e a Máquina do Tempo, com TIQUATILAB do CEU Tiquatir

Peça 2: A Nova Califórnia, com Academia Estudantil de Letras Guilherme de Almeida da Escola Municipal de Ensino Fundamental Guilherme de Almeida. Mediação de Almir Rosa.

Teatro

Livre

120 minutos

Gratuito

09/11

10h00 Escambo literário

10h30 Bate-papo: Professores escritores: Um olhar sobre a cidade, com Mônica Leopoldino, Raimundo Justino e Taís Freitas. Mediação de Sabrina Mendes Franco.

14h00 Bate-papo: Como incendiar uma biblioteca e sair impune, com Tatiana Carvalho. Mediação: Ana Meir

15h00 Bate-papo: A pátria que quisera ter era um mito: o Rio de Janeiro e a militância literária de Lima Barreto, com Denilson Botelho. Mediação: Cláudia Adão

15h30 Teatro: “Espia” Mostra de Teatro Lambe Lambe, com Cia Fuxico de Teatro, Taturana Grupo, Arô, Grupo Mão na Luva e Priscilla Kruger.

16h00 Espetáculo: Entre(vistas), um experimento cênico-literário

17h00 Sarau da Colina, com Guinho Nascimento e convidados

18h00 Música: Kizomba do Rosário, com a Comunidade do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França

19h00 Teatro: Da próxima vez, o fogo. Encenação do clássico de James Baldwin, por Fernando Vitor

Confira a programação completa em: https://issuu.com/flipenha



CENTRO CULTURAL DA DIVERSIDADE

Show Futuro Caetana – Afronordestina

Música

24/11

Domingo 19h

Local: Teatro

60 minutos

+12 anos

Grátis

O show traz como abordagem o conhecimento e a expertise de um corpo travesti para a cena. Figura marginalizada e recebida com violência na sociedade. Onde constantemente tem a sua importância retirada, gerando muitas vezes o seu esquecimento, e sendo tratada como não humana. A mudança de cenário como o quando a artista é colocada como centro de repertório e pode desta vez assumir o protagonismo da cena, é entusiasta a essa busca por diferentes comportamentos sociais e reações sobre corpos trans e travestis em sociedade. Show musical, ancestral e festivo.

Trans Jazz by Divas

Música

09/11

Sábado 20h

Local: Teatro

60 minutos

+16 anos

Grátis

Performance musical que mergulha profundamente na herança cultural do canto negro norte-americano, homenageando as icónicas musas da black music. Este espetáculo convida a reviver, através da música, as lutas históricas das comunidades negras, enquanto explora a complexidade e a beleza de improvisar os ritmos da soul music. O projeto é também um poderoso manifesto de luta e libertação, protagonizado por uma mulher negra travesti, cuja voz foi muitas vezes silenciada, mas que agora se ergue para expressar a sua verdade e resistência através da arte.

CENTRO CULTURAL VILA FORMOSA

Thiago PHZ

Stand Up

28/11

Quinta 20h

Local: Teatro

60 minutos

+16 anos

O roteirista e comediante Thiago Phz sobe no palco apresentando seu novo solo de stand up: Blackout. Com temática do cotidiano da comunidade negra e de quebrada, Thiago conta histórias hilárias e situações reflexivas de como é viver na pele ser negro. Um espetáculo imperdível para quem quer assistir um show de alto nível.

CENTRO CULTURAL OLIDO

Justina – A Noiva Abandonada

Música

19 a 24/11

19h

Local: Sala Paissandu

60 minutos

Livre

Grátis

Ela é cantora, compositora, atriz, produtora cultural e idealizadora da iniciativa Frequências Preciosas, projeto de ações para difundir cantoras negras e indígenas do Brasil. O show mistura teatro e música e conta a história de Justina, que acreditava que iria se casar, mas seu noivo desapareceu repentinamente sem maiores explicações. Para dar a volta por cima ela vai às ruas cantar como solução diante do ocorrido passando o chapéu para quitar as parcelas do vestido que tinha comprado para o suposto casório.

Festival Peña OYE

Intervenção artística / performance

30/11

Sábado 17h

Local: Vitrine da Dança

Duração: 60 dias

Livre

Um espaço onde as artes e a diversidade cultural se encontram: artistas

imigrantes, periféricos, pretes, indígenas, pardes, lgbtqia+, brancos…

Misturando o formato de sarau, slam, jam e microfone aberto, com as

diversas manifestações artísticas: Artes plásticas (pintura ao vivo, collage,

mural) acontecendo ao mesmo tempo que as apresentações musicais,

performance de dança e/ou poesia com o acompanhamento instrumental.

Circuito de Teatro Português e Africano

Esta é a 14ª edição do Circuito de Teatro em Português, com artistas de 5 países de língua portuguesa com expressões das artes cênicas: música, dança e teatro.

Programação

Atividades do Projeto:

Dia 14 de novembro: Cerimônia de Abertura para convidados e representantes dos países de língua portuguesa

Dia 15/11 – Portugal /Lisboa

Espetáculo: A Mesa com Nelson Monforte7

Dia 16/11 – Brasil /Manaus –AM – A Tarde Livre também para infância

Cia Arte e Fato – Espetáculo: A Maravilhosa História do Sapo TaroBeque

Dia 16/11 – África/Angola – espetáculo: Lena e Boesman

Dia 17/11 – Brasil/São Paulo – espetáculo: Pés Na Estrada (palhaços) livre também para infância

Dia 17/11 – África/Moçambique – espetáculo: Um Cão Vadio & Sonhos Adiados

Dia 18/11 – Brasil/São Paulo – SANKOFA – Com André de Luca

Dia 19/11 – Palestra Sobre Letramento Racial com André de Luca e Seminário sobre Intercâmbios

Dia 20/11 – África/Guiné Bissau – espetáculo de Dança: Estrela

Todas as apresentações serão seguidas de debates com o público.

* Seminários:

– Letramento Racial com Andre de Luca

– Intercâmbios entre os Países de Língua Portuguesa, destinado a classe artística e público

interessado, estudantes de artes, professores etc., apresentando a rede de intercâmbios que

faremos parte em 2024, a partir do Canadá, envolvendo os Palop – Países Africanos que falam a

língua portuguesa e Brasil.

Segunda a sábado 19h

Domingo 16h

Livre

Grátis



CENTRO CULTURAL GRAJAÚ

Madmen´s Clan

Música

09/11

Sábado 20h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

O Show do Grupo Madmen’s Clan tem como objetivo resgatar a essência da Black Music, trazendo os clássicos da Motow, releitura dos anos 70 até os tempos de hoje. O show é uma mistura do antigo com o novo, duas linguagens de um mesmo universo, o universo Black Music do Soul e Hip Hop. Com cinco discos lançados, o Grupo Madmen’s Clan traz em seu repertório sucessos nacionais, internacionais e autorais, voltada ao estilo Soul and Black Music.

Banda Barro Vermelho

Música

22/08

Sexta 20h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

A banda Barro Vermelho traz uma grande diversidade de ritmos e referências da cultura negra e afro-brasileira. Seu repertório é composto por 12 músicas que fazem alusão a entidades do candomblé, ritmos contemporâneos, toques africanos, influências do jazz, a latinidade da salsa, hip hop, entre outros. As músicas trazem histórias de entidades e do povo negro.

HattaFest – 3ª Edicão – O Rock é Preto

Música

30/11

14h

Local: Teatro

360 minutos

Livre

HattaFest tem o objetivo de reunir bandas de rock do cenário underground do extremo sul de São Paulo, que tenham trabalho autoral e que circulem na cena musical local. O festival oferece organização, estrutura e qualidade técnica profissional para as apresentações, e acontece sempre em espaços públicos na periferia que sejam de fácil acesso à população e com entrada gratuita para todos, favorecendo a descentralização e democratização das atividades culturais na cidade de São Paulo. Em novembro, o tema da terceira edição é O Rock é Preto. Enfatizando a importância da cultura preta e a influência do Blues na formação e concepção desse estilo musical no mês da Consciência Negra. Com um lineup de 3 bandas oriundas de bairros da zona sul, a essência criativa do rock. Para esse evento convidam o coletivo A Fúria do Negro, sediado no Jardim Ipê, que utiliza principalmente a capoeira como ferramenta para a socialização e oferta de atividades culturais nas periferias de São Paulo, que fará uma apresentação especial relacionada ao Dia da Consciência Negra, onde será celebrado Zumbi dos Palmares e recordando e evidenciando lutas e resistências da população negra contra o racismo, preconceito, discriminação racial e desigualdades sociais.

CENTRO DE CULTURAS NEGRAS

AFRO OYÁ

Intervenção Artística / dança

05/11

Terça 15h

60 minutos

Livre

Grátis

Apresentação artística de dança – Projeto Dança Afro Brasileira, de ritmos originários e criados provenientes de África. Ijexá, congo, Ilú, Samba Reggae e Samba de Roda.

Baile Black Soul

Música

08/11

Sexta 19h

120 minutos

Livre

Grátis

O Baile Black tem como proposta reencontrar com o público que admira a Black Music e traz a nostalgia dos bailes blacks como Chic Show, Zimbabwe e Black Mad, entre outros. De forma livre e aberta com o público presente, a cultura da dança faz bem para saúde e o bem estar das pessoas, pois o baile traz diversão, movimentação e descontração. Utilizando o DJ que como um maestro, conduz o público com o famoso passinho, garantindo alegria e entretenimento para o público de todas as idades.

DJs do Clã

Música

17/11

Domingo 15h

90 minutos

Livre

Grátis

Sarau Clã Beats e Poesias tem como objetivo desenvolver entretenimento musicalmente com amplo conhecimento de músicas afro, afro beat, jazz, soul, funk music, samba rock, black, charme e rap. Nasceu dos encontros de Hip Hop no Centros de Culturas Negras, fomentando a valorização da Cultura Hip Hop.

Batizado Capoeira Grupo Cativeiro

Intervenção artística

23/11

Sábado 14h

120 minutos

Livre

Grátis

Uma tradicional roda de Capoeira, no formato da Capoeira Angola com a tradição rítmica de bateria formada pelo Grupo Cativeiro Capoeira: três berimbaus, Berra Boi, Médio Gunga e Viola, dois pandeiros, um atabaque, um reco-reco e um agogô. E seus cantos tradicionais como Paranaue, Manteiga Derramou, Camugerê, Aidê e Tempo do Cativeiro, Sai Catarina e Canoa Virou.

TEATRO FLÁVIO IMPÉRIO

Fugindo pro Canavial o Preto se Libertou

Dança

10/11

Domingo 11h

Local: Parque Daniel marques

120 minutos

Livre

Grátis

Uma performance artística que resgata e contextualiza o início do processo libertário dos escravizados no Brasil, através das músicas, dos movimentos expressivos e acrobáticos da Capoeira. Que une e integra a comunidade de forma circular, compartilhando saberes ancestrais que fortalecem a identidade do povo preto.

Oyá Por Elas

Teatro Adulto

24/11

Domingo 18h

Local:Palco

45 minutos

Livre

Grátis

O espetáculo de dança Oyá por Elas traz no gesto, na dança, no canto e na oralidade a poderosa narrativa de Oyá, divindade Yorubá associada ao vento, às águas e ao fogo. A mulher da mutabilidade que se transforma em borboleta e búfalo, a senhora do tempo que traz a brisa e a tempestade, a guerreira sagaz que maneja a espada, a flexa e o eruexim, instrumento sagrado que confere poderes sobre o mundo dos vivos e dos mortos. Com direção artística de Kelly Santos e direção musical de Loiá Fernandes, o espetáculo passeia por diversos ritmos da diáspora negra, que vai das sonoridades advindas do candomblé Ketu, passando pelo Bumba-Meu-Boi maranhense, até a América Central, com a dança tradicional de Porto Rico, Bomba, em que a dançarina comanda as batidas dos tambores com os movimentos de seu corpo e da saia.

XIV Circuito de Teatro em Português

Sankofa

Teatro Adulto

19/11

Terça 20h

Local: Teatro

60 minutos

Livre

Grátis

Escrito e interpretado pelo ator André D Lucca e dirigido por Mawusi Tulani, aborda o letramento racial e demonstra a urgência pelo resgate da ancestralidade. Na trama, uma jornada emocionante e transformadora pela história e pela cultura afro-brasileira. Inspirado nos legados do Teatro Experimental do Negro (TEN) e na filosofia do adinkra Sankofa, o espetáculo convida a mergulhar nas profundezas da herança africana, repleta de saberes ancestrais, mitologias fascinantes, figuras históricas e tradições enraizadas. Sob o comando de André D Lucca.

Tão Somente Meninos

Teatro Adulto

09/11

Sábado 20h

Local:Palco

45 minutos

Livre

Na trama, um encontro de 50 “meninos velhos” em volta de um poço, onde histórias, desejos, medos e sonhos são colocados à tona. A história desses órfãos é real: tinham de nove a onze anos, negros em sua maioria, todos retirados do Educandário Romão de Mattos Duarte, no Rio de Janeiro, sob a guarda do Juizado de Menores do Distrito Federal, e levados para uma propriedade privada em Campina do Monte Alegre, São Paulo. Por uma década, essas crianças foram submetidas, sem remuneração nem estudo, a condições sub-humanas em longas jornadas de trabalho agrícola e pecuário, em fazendas de membros da Ação Integralista Brasileira, movimento político brasileiro ultranacionalista, conservador e tradicionalista católico de extrema-direita, inspirado no nazifascismo.

Encontro de Raças – Thaíde

Música

20/11

Quarta 10h às 20h

Local: Parque Daniel Marques e Teatro

Livre

Grátis

O Instituto Entre Jardins é uma instituição que trabalha com as vertentes cultural e social na região do Cangaíba. Há doze anos realiza atividades que abrangem crianças, adolescentes e jovens de periferias, com oficinas, batalha de rima, festivais de músicas e grafite, além de realizar entrega de cestas básicas, auxílio com demandas estruturais e de saúde. O Encontro de Raças apresenta os 4 elementos do hip hop, enaltecendo a cultura preta e periférica com grafite, street dance, discotecagem e rap. Para este dia temos o Thaíde como atração principal.

Base – Corpografia Marginal

Dança

22/11

Sexta 20h

Local: Teatro

60 minutos

+14 anos

Grátis

O que vem depois do Manifesto? O que nos resta a fazer depois que ganhamos voz e espaço? Quais são as bases que nos mantêm firmes ? Estas são algumas das reflexões que o novo trabalho da Unity Warriors traz para a cena, num vocabulário gestual construído a partir das histórias e movimentações existentes nas rodas de danças urbanas e populares vivenciadas por corpos pretos e periféricos.

III FLICANGA

A III Flicanga – Festa Literária do Cangaíba acontece entre 28 e 30 de novembro no Teatro Flávio Império, no bairro do Cangaíba, zona leste de São Paulo, dando continuidade a ações que promovem o livro, a leitura e a escrita, que reverberam na programação desde a primeira edição do festival, em 2022.

Potente, com grande alcance de público, mídia e coletivos locais, a edição de 2024 tem como tema “Tecituras Poéticas”, linhas imaginárias que formam um tecido de temas transversais à cultura, com questões de gênero, raça e liberdade. A parceria é com o Coletivo Ponto Com Nó, a fim de fortalecer e valorizar as manualidades por meio da transversalidade de linguagens e de formatos..

A programação é composta por intervenções, saraus, debates e apresentações musicais e teatrais, acontecendo em diversos horários no decorrer dos três dias de celebração. Este material impresso te coloca por dentro de tudo que vai acontecer.

QUINTA-FEIRA

Sarau na Cozinha

Sarau literário, audiovisual, musical e gastronômico com o preparo de receitas de culinária popular, apresentação artística, exibição de curta metragem e de vídeos do coletivo e ainda discussão de temas da atualidade. Apresentado pelo ator Andrio Cândido e pela poeta Nathielly Janutte, interpretações, poesias críticas e reflexivas e músicas autorais compõem o sarau que terá um prato preparado ao vivo pelo apresentador e cozinheiro Dosca.

28/11 / 10h / 240 min / 60 min / Livre / Grátis / Sarau

Local: EE Dr. Vital Fogaça de Almeida

Palavras Afiadas com Queila Rodrigues

Palavras Afiadas – Poéticas Têxteis, com Queila Rodrigues, é Inspirada pelas fiandeiras de palavras. A proposta desta vivência é puxar um fio da meada para fazer um breve retorno às memórias/raízes em busca de reencontrar palavras que rodeiam pelos tantos caminhos até aqui e, a partir delas, de ponto em ponto, seguir tecendo mais um retalho poético dessa jornada.

28/11 / 10h / 180 min / Livre / Grátis / Vivência

Local: Lona Miss Jujuba – Teatro Flávio Império

Público alvo: +14 anos / vagas: 20 pessoas

Poesia Canção

Uma poeta e uma musicista criam um espaço no qual a poesia conduz o encontro, saltando para as mãos dos participantes música, brincadeiras em torno dela e a poesia. Aqui, as próprias crianças recitam as poesias escolhidas. Músicas como Vogais, Iapo e Galeria do Povo são dançadas com percussão corporal.

28/11 / 14h / 60 min / Livre / Grátis / Música

Local: Palco Teatro Flávio Império

A Escrita e Seus Sabores

Gênero, raça e linguagem: é com essas premissas que a escritora, poeta e agitadora cultural Jô Freitas estrutura esta mesa de bate-papo, pensando a escrita e seus sabores a partir da região. Jô convida Rebecca Aletheia, escritora viajante que já explorou diversos países africanos e escreveu o livro “Escreviver: Cartas de uma Viajante Negra ao Redor do Mundo”, e também a escritora Enia Lipanga.

28/11 / 18h / 60 min / Livre / Grátis

Formato híbrido: instagram e facebook @teatroflavioimpério e palco Teatro Flávio Império

Ao som do Berimbau

Proposta musical de voz, percussão e dança com interatividade do público. As músicas cantadas são de composição do artista Pedro Peu, que tem como fonte de inspiração a Capoeira Angola, a música percussiva e as danças afro-brasileiras que fazem parte do seu modo de vida em conexão com sua ancestralidade.

28/11 / 20h / 60 min / Livre / Grátis / Música

Local: Palco Teatro Flávio Império

SEXTA-FEIRA

Sarau na Cozinha

Sarau literário, audiovisual, musical e gastronômico com o preparo de receitas de culinária popular, apresentação artística, exibição de curta metragem e de vídeos do coletivo e ainda discussão de temas da atualidade. Apresentado pelo ator Andrio Cândido e pela poeta Nathielly Janutte, interpretações, poesias críticas e reflexivas e músicas autorais compõem o sarau que terá um prato preparado ao vivo pelo apresentador e cozinheiro Dosca.

29/11 / 10h / 60 min / 240 min / Livre / Grátis / Sarau

Local: EE República do Uruguai

Infinita

Livremente inspirada no conto “A Infinita Fiandeira”, de Mia Couto, a peça conta a história de uma aranha que não faz teias pela sua função ou utilidade, mas sim pela arte. Mistura teatro de máscaras e de objetos e é costurada pela narração. A peça tem dramaturgia e atuação de Magê Blanques, do Coletivo Foca, e direção de Caio Franzolin, da Próxima Companhia.

29/11 / 14h / 50 min / Livre / Grátis / Teatro

Local: Palco Teatro Flávio Império

Brasil e África – As travessias do Slam

Como ocorrem as organizações dos slams em Moçambique, Angola e Brasil? Para essa palestra, representantes dos três países debatem os desafios e soluções encontrados para realizar eventos de poesia falada em seus territórios. Blenda Santos é poeta, arte-educadora e produtora cultural, nascida e criada em Aracaju, Sergipe. Kiaco Zambo, nascido em Luanda, Angola, é poeta, slammer, ator e empreendedor. Hamilton Chambela nasceu em Moçambique e também é poeta e slamer. A mediação do encontro é do poeta Emerson Alcalde.

29/11 / 18h / 60 min / Livre / Grátis / Palestra

Formato híbrido: instagram e facebook @teatroflavioimpério e palco Teatro Flávio Império

Slam da Guilhermina

Evento que ocorre há 12 anos na praça anexa à estação de metrô Guilhermina-Esperança, reúne slammers que performam seus poemas autorais sem a utilização de música, figurino e adereços e são avaliados por cinco jurados escolhidos na plateia. Cada apresentação pode ter no máximo 3 minutos de duração. São três rodadas. O campeão leva para casa livros, brindes, participação na antologia poética do projeto e vaga para a grande final do ano.

29/11 / 20h / 120 min / Livre / Grátis / Slam

Local: Palco Teatro Flávio Império

SÁBADO

Jardineiro, Poeta e Vento

O autor conta sua trajetória como jardineiro, músico e poeta. Fala dos causos, personagens e histórias que ajudaram a construir sua poética. Vivendo em uma urbanicidade onde os personagens pouco podem se expressar, neste jardim elas florescem e ganham visibilidade. A mulher protagoniza sua história, o futebol avança como meio social, o galo vive na periferia tentando sobreviver e o jardim floresce pelas mãos de trabalhadores que plantam e cultivam suas histórias de vida.

30/11 / 11h / 60 min / Livre / Grátis / Sarau

Local: Lona Miss Jujuba – Teatro Flávio Império

Sarauzim

Festa da poesia para a molecada. Palco aberto, microfone nas mãos, crianças no centro como protagonistas da intervenção. Pode cantar, ler, recitar, brincar de trava-línguas, cirandar e dançar. De maneira espontânea, inclusiva e interativa, com muita brincadeira, lirismo e alegria. Poemas, músicas, cantigas e apresentações que valorizam o improviso, a interação e a troca poética.

30/11 / 14h / 60 min / Livre / Grátis / Sarau Infantil

Local: Lona Miss Jujuba – Teatro Flávio Império

Borboletrando

Show musical que convida o público a brincar com as palavras. Com repertório diverso que vai do baião ao rock and roll, e cheio de brincadeiras que valorizam a cultura popular brasileira, é um projeto da Trupe Borboletras, de autoria de Alba Brito e Gizele Panza, tendo sua pesquisa alicerçada no brincar e nas linguagens da música, do teatro e da contação de histórias.

30/11 / 15h / 60 min / Livre / Grátis / Música

Local: Palco Teatro Flávio Império

Memórias Póstumas de Brás Cubas

Espetáculo musical cômico-fantástico baseado na obra de Machado de Assis, dirigido e adaptado por Regina Galdino e interpretado por Marcos Damigo. Foi indicado aos prêmios APCA e Aplauso Brasil como melhor ator. Utilizando trechos do próprio livro intercalados por canções originais, a peça traz o icônico defunto para revelar, com humor, os comportamentos de uma elite que, desde o século 19, tenta se equilibrar entre o desejo liberal e a prática escravocrata.

30/11 / 20h / 85 min / Livre / Grátis / Teatro adulto

Local: Palco Teatro Flávio Império

CENTRO DE REFERÊNCIA DA DANÇA

Bluesman: Vozes em Movimento

Dança

28 e 29/11

19h

60 minutos

Livre

Grátis

Uma poderosa e evocativa obra coreográfica da companhia de dança Lonan. Integrando discursos inspiradores que vão de Malcolm X a Racionais, com a expressão física da dança contemporânea e danças populares, o grupo celebra a resiliência e a luta dos negros ao longo do tempo. Esta performance amplifica suas

vozes em um palco global, atravessando fronteiras geográficas e temporais, desde os Estados Unidos até o Brasil. É uma poderosa homenagem aos líderes e ativistas que moldaram a história e continuam a inspirar a luta por justiça e igualdade.

VILA ITORORÓ

WYL – Universo Melodia

Música

01/11

Sexta 19h

Local: Palco Éden

60 minutos

Livre

Grátis

O show Universo Melodia passeia pela poesia e musicalidade produzida pelo eterno Negro Gato em sua travessia constituída entre o morro e o asfalto. Canções, composições clássicas, releituras de grandes parceiros, histórias, intensidade e afeto fazem parte do lindo repertório apresentado nesta celebração ao Inclassificável Pérola Negra.

Exibição do filme Veraneio: Uma Antologia Negra

Música

07/11/2024

Quinta 19h

Local: Palco Éden

120 minutos

+14 anos

Grátis

Entre no ritmo da história da festa Veraneio, que é muito mais do que apenas música: é a celebração da herança e do legado dos DJs da família Pereira. O encontro do presente, passado e futuro, que conta a história de uma cidade de São Paulo negra, dançante e criativa através do som.

Exibição documentario Negros do Bixiga

Cinema

20/11

Quarta 19h

Local: Palco Éden

72 minutos

Livre

Grátis

Quando pessoas negras do Bixiga e suas tradições, lutas e vivências encontram espaço para compartilhar suas histórias, resgatar memórias e inspirar novas gerações, quais histórias elas têm a dizer? O quanto de histórias importantes ainda não foram ouvidas? Quantas já foram apagadas pelo tempo? Quantas histórias ainda anseiam por serem contadas? E o mais importante: Por que não as registrar?