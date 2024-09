Merendeiras da rede de SP podem se inscrever até dia 4 para concurso de melhores receitas

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) prorrogou até a próxima sexta feira (4) o prazo para as inscrições das equipes de cozinheiras e cozinheiros das mais de 5 mil escolas estaduais no primeiro Concurso de Receitas Escolares.

O concurso será dividido em duas etapas. Nesta primeira etapa, até o dia 4 de outubro, cozinheiras e cozinheiros deverão criar ou selecionar uma receita típica, representativa da cultura local. Na segunda etapa, essas receitas, com ingredientes disponíveis no programa de alimentação escolar, serão avaliadas pelos estudantes das escolas participantes.

“O objetivo desse concurso é valorizar nossas cozinheiras e cozinheiros, que têm um papel tão importante no desenvolvimento dos nossos estudantes, por meio do preparo dos alimentos das refeições escolares”, afirma o secretário da Educação, Renato Feder.

As 91 melhores receitas selecionadas — uma representante por cada uma das Diretorias Regionais de ensino — serão reunidas em um e-book, que celebrará a cultura alimentar do estado de São Paulo, destacando as criações dos participantes. O resultado será conhecido no dia 6 de dezembro deste ano. Futuramente, as receitas poderão ser incorporadas ao cardápio das unidades escolares.

Além da criação do e-book, autores das 10 melhores receitas participarão de uma aula especial com um chef convidado.