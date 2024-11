Mercosul e União Europeia se aproximam de acordo histórico de livre comércio

As negociações entre o Mercosul e a União Europeia estão se aproximando de uma fase decisiva, com ambos os blocos buscando concluir um acordo de livre comércio que vem sendo discutido há um quarto de século. As tratativas, que frequentemente geram controvérsias entre os dois lados do Atlântico, continuam a enfrentar desafios significativos.

Está prevista uma nova rodada de negociações entre os dias 26 e 29 de novembro, em Brasília. Este encontro pode ser crucial para pavimentar o caminho para um possível anúncio oficial durante a cúpula de líderes do Mercosul, agendada para 5 e 6 de dezembro no Uruguai. Apesar dos avanços, a resistência ao acordo persiste, especialmente na França, onde agricultores expressaram sua oposição através de protestos.

Enquanto Alemanha e Espanha manifestam apoio ao pacto comercial, o primeiro-ministro francês, Michel Barnier, busca influenciar as discussões. Ele pretende abordar o tema em uma reunião em Roma com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, no dia 5 de dezembro.

Os agricultores europeus têm demonstrado preocupação com a competição de produtos agropecuários do Mercosul, cujos preços são considerados mais baixos devido a normas ambientais e sanitárias menos rígidas. No entanto, essa visão é criticada pelo bloco sul-americano como uma tentativa protecionista de impedir a entrada de concorrentes mais eficientes no mercado europeu.