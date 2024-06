Merck abre vagas para o Programa de Estágio 2025

A Merck, empresa líder em ciência e tecnologia, está recrutando estudantes para o seu programa de estágio de 2025. São mais de 30 vagas para atuar em São Paulo (SP), Barueri (SP) e Rio de Janeiro (RJ). As inscrições já estão abertas e vão até 5 de julho de 2024, pelo portal.

“O foco do nosso Programa de Estágio 2025 será a diversidade. A Merck está cada vez mais buscando se tornar uma empresa diversa e inclusiva, desde o processo seletivo até as iniciativas de desenvolvimento de carreira para nossos colaboradores. Acreditamos que a pluralidade no ambiente corporativo é capaz de promover um ambiente pessoal e profissional saudável, sem qualquer barreira para ideias que um espaço completamente heterogêneo possa levantar”, reforça Franciele Ropelato, Head de RH da Merck no Brasil.

Desde 2019, a Merck incentiva e promove grupos de trabalho de Diversidade, Equidade & Inclusão (DE&I) entre seus colaboradores, para proporem e tirarem do papel novos projetos nas áreas de responsabilidade com a comunidade, questões raciais, culturais, de vulnerabilidade social, identidade de gênero, orientação afetivo-sexual, gerações, pessoas com deficiência e mulheres na liderança.

Para o Programa de Estágio 2025, a Merck está em busca de estagiários nas seguintes áreas: Administração, Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comunicação, Economia, Elétrica, Engenharia, Farmácia, Matemática, Mecânica, Mecatrônica, Química, Relações Internacionais, Tecnologia de Sistemas da Informação

Além de bolsa-auxílio compatível com o mercado, a Merck oferece assistência médica e odontológica, vale transporte, vale refeição ou refeitório no local (a depender da localidade do estágio). A Randstad, líder global em soluções de recursos humanos, é a parceira da Merck para o processo e as inscrições devem ser feitas até o dia 5 de julho de 2024 no portal da empresa: Link