Mercedes explica o que levou à desclassificação de Russell no GP da Bélgica

A Mercedes revelou nesta quarta-feira (31) algumas das possíveis razões para a perda de peso do carro e a consequente desclassificação de George Russell no GP da Bélgica, realizado no último domingo (28).

O QUE ACONTECEU

A redução de peso do carro de Russell superou as expectativas. A escolha do piloto em fazer apenas uma parada também contribuiu para isso, resultando em um W15 1,5 kg abaixo do limite mínimo de 798 kg.

Andrew Shovlin, diretor de engenharia da Mercedes, explicou que o desgaste era esperado, mas foi maior do que o previsto. Os mais afetados foram os pneus e a placa de madeira localizada na parte de baixo do carro.

Shovlin observou que o carro de Russell foi o único a apresentar o problema. Ele destacou que o piloto pode perder em média de dois ou três quilos.

“O carro pode perder bastante peso durante a corrida. Você tem desgaste de pneus, desgaste de pranchas, desgaste de freios, consumo de óleo […] O próprio piloto pode perder muito, e nesta corrida em particular George perdeu bastante peso” Andrew Shovlin em entrevista à imprensa.

A escuderia informou que coletará todos os dados para refinar seus processos e evitar problemas semelhantes no futuro. Andrew Shovlin admitiu que o peso menor de Russell durante a corrida poderia ter lhe dado uma vantagem sobre Hamilton e Oscar Piastri, da McLaren.

O QUE DIZ A FIA

O carro 63 [de George Russell] foi pesado nas balanças interna e externa da FIA com ambas as balanças mostrando o mesmo resultado de 796,5 kg [798 kg é o peso mínimo exigido no regulamento). A calibração de ambas as escalas foi confirmada e testemunhado pelo concorrente. Durante a audiência, o representante da equipe confirmou que a medição estava correto e que todos os procedimentos necessários foram realizados corretamente. A equipe também reconheceu que não existiam circunstâncias atenuantes e que se tratava de um erro verdadeiro da equipe. Os Comissários determinam que o Artigo 4.1 do Regulamento Técnico da Fórmula 1 da FIA foi violado e, portanto, a pena padrão para tal violação precisa ser aplicado.

A próxima corrida será o GP da Holanda, no circuito de Park Zandvoort, no dia 25 de agosto, às 10h (de Brasília).