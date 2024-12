Mercedes é flagrado a 222 km/h na rodovia Castelo Branco, em SP

Um carro da marca Mercedes-Benz foi flagrado a 222 km/h no km 312 da rodovia Castelo Branco, no município de Santa Cruz do Rio Pardo, a 346 km de São Paulo.

O flagrante foi feito na última quinta-feira (26) por um radar móvel operado pela Polícia Militar Rodoviária, que classificou a infração de trânsito como “incríveis 222 km/h”.

O limite da via é de 120 km/h. Ou seja, a velocidade do carro de luxo era 85% superior ao permitido neste trecho da Castelo. “Uma atitude de total desrespeito as leis de trânsito e a vida das das pessoas que trafegavam pela rodovia”, afirmou em nota a 3ª Cia Rodoviária.

A infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47 multiplicada por três, que dá um total de R$ 880,41. O motorista terá a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa.

Balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal sobre as principais atuações de trânsito em rodovias federais no primeiro semestre deste ano mostram que transitar em excesso de velocidade lidera o ranking de multas.

O primeiro lugar é transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, seguido por exceder de 20% a 50% os limites –o motorista do Mercedes-Benz no interior de São Paulo ultrapassou os dois casos.

O flagrante de quinta-feira foi feito durante a operação Natal/Ano-Novo. Segundo a Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), nas rodovias estaduais sob concessão que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior são esperados cerca de 1,5 milhão de veículos durante todo o feriado.