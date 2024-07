Mercedes-Benz GenH2 inicia operações reais na Europa

Depois de um período intenso de testes controlados em pistas e estradas, a Mercedes-Benz começa a avaliar o comportamento dos cavalos-mecânicos a hidrogênio GenH2 em operações reais na Europa. Serão testadas inicialmente cinco unidades com os clientes Amazon, Air Products, Holcim, Ineos e Wiedmann & Winz. A fase de testes dura cerca de um ano, com os caminhões permanecendo sob os cuidados e responsabilidade diretos da Mercedes-Benz durante o período. O sistema de célula de combustível do GenH2 Truck fornece 300 kW (408 cavalos), enquanto uma bateria integrada aumenta a potência em 100 kW (136 cavalos) por um tempo limitado. Os dois tanques de hidrogênio líquido de aço inoxidável do GenH2 Truck têm uma capacidade de armazenamento de 88 quilos (44 quilos cada). Os veículos têm autonomia média de mil quilômetros e serão abastecidos em postos exclusivos de hidrogênio líquido (sLH2) em Wörth e na área de Duisburg, no norte da Alemanha.