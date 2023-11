Mercedes-Benz e parceiros superam o marco de 1.000.000 de atendimentos médicos das Unidades Móveis de Saúde

O projeto #UnindoForças – iniciativa da Mercedes-Benz do Brasil lançada em março de 2021 e que conta com a parceria de ONGs, entidades e empresas brasileiras e com apoio financeiro do governo alemão – alcançou um marco histórico significativo. Com base nos resultados acumulados até o último mês de outubro, são mais de 1.070.000 de procedimentos médicos realizados nas Unidades Móveis de Saúde, envolvendo mais de 530.000 pacientes atendidos. Também foram aplicadas mais de 108.000 vacinas da Covid-19. Até aqui, o projeto chegou a mais de 90 cidades de 17 estados, incluindo o Distrito Federal.

No total, são oito carretas puxadas pelo Mercedes-Benz Actros, um caminhão baú e três ônibus customizados como Unidades Móveis de Saúde a fim de levar atendimento médico, assistência social e vacinas a comunidades carentes de locais distantes dos grandes centros urbanos ou reduzir a fila de espera do SUS. O foco principal são as populações em vulnerabilidade de várias regiões do Brasil. As carretas, o caminhão baú e os ônibus já rodaram 100.000 km país afora.

“O projeto das Unidades Móveis de Saúde é uma parceria admirável com ONGs especializadas em atendimentos médicos, o que muito nos orgulha. Tanto os caminhões quanto os ônibus da nossa marca, utilizados para esta finalidade, ressaltam a diversidade de ações comunitárias da Empresa”, diz Kathrin Pfeffer, CFO da Mercedes-Benz América Latina e madrinha do projeto. “Esta é uma contribuição importante para o País, que beneficia a sociedade e que mostra o nosso compromisso com a sustentabilidade na dimensão social. Acreditamos que unir forças é o caminho mais eficiente para promover o desenvolvimento social e estamos muito satisfeitos com os passos que estamos dando nesse sentido por meio dessa ação”.

As Unidades Móveis de Saúde compõem um projeto que reflete o pilar de responsabilidade social dos princípios ESG praticados pela Mercedes-Benz do Brasil, que segue firme no propósito de mover o mundo, reforçando sua contribuição com o desenvolvimento da sociedade em que está inserida.

O #UnindoForças é um case de sucesso na Mercedes-Benz e fruto de uma iniciativa de colaboradores participantes de um grupo multifuncional focado em inovação disruptiva e novos negócios da própria Empresa. Esse grupo gera as mais variadas soluções ligadas a transporte, mobilidade, pessoas e sociedade, visando resolver ou minimizar algumas demandas do dia a dia. “O objetivo é incentivar e reforçar o espírito pioneiro, promover a cultura da inovação e levar novas ideias para ruas e estradas, sempre com foco na qualidade de vida, responsabilidade social e no ecossistema do transporte responsável”, conclui Kathrin Pfeffer.

Oito carretas, um caminhão baú e três ônibus na estrada

Três ônibus do projeto #UnindoForças foram cedidos à Cruz Vermelha Brasileira (dois ônibus de vacinação e um de Saúde da Mulher). No que se refere a caminhões, são duas unidades móveis com a startup social SAS Brasil, que levam atendimento nas áreas de odontologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, gastroenterologia, dermatologia e ginecologia, além de pequenas cirurgias. A SAS Brasil atravessa o Brasil do Sul ao Norte oferecendo consultas, exames e procedimentos especializados para crianças e adultos, além de capacitação para profissionais de saúde.

Com a Renovatio, na região Sul, o foco é a oftalmologia, com exames clínicos e de diagnósticos para catarata, glaucoma e retina. Oftalmologia também é a especialidade do Instituto Luz para Vida, que oferece consultas, procedimentos e exames de avaliação de ametropias, catarata, patologias da retina e córnea, glaucoma, propedêutica de vias lacrimais e plástica ocular.

Na cidade de São Paulo, além da primeira carreta de tomografia do projeto MB Health, a parceria com o CIES Global inclui outras duas carretas. Uma delas para exames de ultrassonografia e doppler e outra unidade móvel para pequenas cirurgias oftalmológicas de catarata e de pterígio.

O parceiro Sociedade Beneficente Albert Einstein oferece atendimentos nas áreas de tomografia, oftalmologia, telemedicina e exames laboratoriais. Eles são realizados por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, analistas de laboratório do Einstein. Essa carreta se desloca por várias cidades, em ações para motoristas de caminhões e ônibus nas estradas e também pacientes locais que precisam realizar tomografias sem uso de contraste, de acordo com a fila do SUS.

A nona unidade móvel de saúde, um caminhão baú, foi direcionada para a Instituição Amigos do Bem. São 30 anos de trajetória, com milhares de voluntários transformando vidas por meio de projetos de educação, trabalho e renda, acesso à saúde, água e moradia, promovendo a inclusão social e rompendo o ciclo de miséria no sertão nordestino.

Aporte de 4,5 milhões de Euros do governo alemão via DEG

O grande impulso financeiro do projeto #UnindoForças veio do governo alemão, que contribuiu com 4,5 milhões de Euros para a construção das Unidades Móveis de Saúde e de Vacinação e aquisição de equipamentos médicos. Essa participação foi viabilizada pelo Ministério Federal de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha. O investimento foi realizado pela DEG, subsidiária da KfW Bankengruppe, um dos bancos de fomento líderes e mais experientes do mundo. Entre várias ações globais, destina recursos a programas de países emergentes e em desenvolvimento com foco em questões sociais, ambientais e econômicas.

A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK São Paulo) deu apoio importante na aproximação com o governo alemão. Esta tradicional instituição representa oficialmente a economia alemã no Brasil, atuando como base para o fortalecimento e a diversificação dos negócios de seus associados, na atração de investimentos para o Brasil, na ampliação do comércio bilateral e na cooperação entre os países.

Além da idealização e gerenciamento do projeto, a Mercedes-Benz do Brasil contribui com o fornecimento dos caminhões e ônibus da marca para a mobilidade das Unidades Móveis de Saúde e de Vacinação, além de motoristas e recursos internos para administração do projeto. Isso totaliza cerca de 1 milhão de Euros em horas de trabalho para a Companhia.

O projeto #UnindoForças conta ainda com mais parceiros, como a Vivo Empresas, como apoiadora. As carretas são projetadas e customizadas pela Fleximedical, com construção das carrocerias a cargo da implementadora Labor. A Canon Medical fornece tecnologia de ponta para os diagnósticos por imagem e trabalhou com o projeto na Unidade Móvel de Tomografia.

As transformações dos ônibus em Unidades Móveis de Vacinação ficaram a cargo da Eco X. Já a Elber Medical forneceu as câmaras de conservação das vacinas e a Sunew, os painéis solares que garantem energia para as geladeiras de vacinas.