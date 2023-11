Mercedes-Benz do Brasil recebe a visita de comitiva do Governo do Chile

A Mercedes-Benz do Brasil recebeu, no dia 27 de novembro, a ilustre visita da comitiva do Governo do Chile composta por Sebastian Depolo, Embaixador do Chile no Brasil, Juan Carlos Salazar, Cônsul do Chile em São Paulo, e representantes de vários ministérios e departamentos. O encontro ocorreu na fábrica de São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo.

Os visitantes conheceram a linha de produção de chassis de ônibus, que se destaca por conceitos da Indústria 4.0, sendo a mais moderna do setor e referência em inovação, tecnologia, conectividade, Internet das Coisas, logística, ergonomia e qualidade de vida no trabalho. Esta linha reforça a capacidade produtiva da Empresa e a flexibilidade para montagem da mais completa linha de chassis de ônibus urbanos e rodoviários da América Latina.

A comitiva conheceu em detalhes o portfólio de produtos da marca, com destaque especial para o eO500U, o chassi de ônibus urbano elétrico a baterias desenvolvido e produzido pela Mercedes-Benz do Brasil para o mercado interno e para países da América Latina.

Além da delegação chilena, também composta por Claudia Sanhueza, Vice-Ministra de Relações Econômicas Internacionais; María Ignacia Fernández, Vice-Ministra da Agricultura; Verónica Pilar Pardo Lagos, Vice-Ministra do Turismo; Paola Tapia, Diretora de Transporte Público Metropolitano de Santiago (DTPM); Diego Silva López, Gerente de Estratégia e Gestão Contratual da DTPM; e Diego Cruz, Gerente de Finanças da DTPM, a visita contou com as presenças de membros do BNDES e do KfW IPEX-Bank, bancos de fomento às exportações do Brasil e da Alemanha, respectivamente.

Segundo Paola Tapia, diretora de transporte público metropolitano de Santiago, o sistema de transporte público de Santiago está passando por um importante processo de transformação, que lhe permitiu consolidar a sua posição como líder mundial em eletromobilidade. “Hoje contamos com uma frota de 2.200 ônibus elétricos e continuaremos apostando em energia limpa. Assim, como DTPM estamos trabalhando em novas licitações que abrangerão 30% do sistema por meio de processos internacionais, que visam convocar o máximo de licitantes e que envolvem operadoras de ônibus, fabricantes e financiadores. Neste contexto, visitamos hoje esta fábrica da Mercedes-Benz para ver em campo a unidade eO500U, que será testada no Chile nas próximas semanas e que poderá ser o primeiro ônibus elétrico fabricado na América Latina a se juntar à nossa frota. Adicionalmente, estamos a implementar concursos tecnológicos complementares para gestão de frotas, bilhética e sistema de informação ao utilizador. Valorizamos a oportunidade de compartilhar boas práticas e participação nos processos de transformação da indústria”, disse.

eO500U reforça a presença da marca na era da eletromobilidade

“Apresentamos à comitiva chilena tanto o nosso chassi elétrico eO500U, como um ônibus completo, encarroçado pela Caio que segue as características definidas pela Red Metropolitana de Movilidad, o sistema de transporte coletivo de Santiago do Chile”, menciona Achim Puchert. “Este produto já está na preferência dos clientes brasileiros, com 50 unidades em produção e que serão entregues para empresas de São Paulo, com previsão de operação para o início de 2024. Estas mesmas empresas já nos sinalizaram que pretendem adquirir mais 500 unidades do eO500U. Assim como no Brasil, em breve nosso ônibus elétrico também estará circulando no Chile, reforçando a presença da marca na era da eletromobilidade na América Latina”.

O presidente da Mercedes-Benz do Brasil ainda reforçou que os veículos elétricos são sinônimos de transporte sustentável e já fazem parte do portfólio mundial multissoluções da marca para os clientes. “Agora, nosso eO500U também está neste portfólio. Seus benefícios para a sociedade são inquestionáveis: zero emissão de carbono, zero poluição do ar, totalmente silencioso e com menores custos durante todo o ciclo de vida do veículo”, diz Achim Puchert. “Este veículo passou a integrar o portfólio da Daimler Buses para o Brasil e a América Latina, ressaltando a importância da unidade brasileira para os negócios da Companhia. Este produto, aliás, chegará a outros mercados, como a Oceania, por exemplo. Com este produto, a operação brasileira reforça sua presença e importância na estratégia global da Daimler Truck de descarbonização do transporte e de práticas de ESG”.

Marco de expansão no rumo da eletromobilidade na América Latina

Em breve, o primeiro veículo comercial elétrico da marca fabricado no Brasil será testado no sistema RED – Red Metropolitana de Movilidad, por meio dos clientes, gestores de frotas e parceiros no Chile, primeiro país da América Latina a conhecer o veículo. As ações serão realizadas com a Comercial Kaufmann, representante da marca Mercedes-Benz no Chile, em parceria com a Caio Induscar, empresa responsável pela encarroçamento dos chassis.

“Ao chegar aos mercados brasileiro e latino-americano, o eO500U atenderá às especificações de cada país. O segmento de ônibus urbano está totalmente sintonizado com as megatendências da mobilidade e da sustentabilidade ambiental. Temos muito orgulho em dizer que este é um produto da América Latina para o mundo. Com ele, nossa Empresa segue na vanguarda das inovações para o transporte e a mobilidade urbana. Temos uma visão clara da responsabilidade com os clientes, colaboradores e fornecedores, assim como com a sociedade”, diz Jens Burger, diretor geral do Centro Regional Daimler América Latina.

A Mercedes-Benz do Brasil, com apoio de seus representantes e outros parceiros na América Latina, dará suporte a todos que fazem parte do ecossistema da eletromobilidade, especialmente nesse momento inicial de convívio do motor diesel e de tração elétrica. A Empresa conta com uma equipe de eMobility que centraliza todas as ações ligadas ao novo produto e ao novo segmento de mercado.

Mais do que lançar um novo produto, o chassi de ônibus elétrico representa um novo passo da Mercedes-Benz do Brasil na direção de um ecossistema que inclui também serviços exclusivos e dedicados aos veículos elétricos. A gama de serviços inclui uma consultoria especializada às empresas de ônibus e aos gestores do transporte coletivo urbano no que se refere ao funcionamento do veículo, infraestrutura de abastecimento de energia e de recarga das baterias e gestão de frota com ônibus elétricos.