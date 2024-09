Mercedes-Benz Atego 1933 passa a ter cavalo-mecânico de entrada da marca no Brasil

Com o fim da oferta da linha Axor no Brasil, em 2022, por conta das normas de emissões do Proconve P8 (Euro 6), a Mercedes-Benz deixou de ter um cavalo-mecânico para operações rodoviárias de curtas e médias distâncias. Agora, o Atego 1933 LS 4×2 passa a ser o cavalo-mecânico de entrada da marca no Brasil. O novo caminhão é impulsionado pelo motor a diesel de seis cilindros e 7,2 litros OM 926 LA BlueTec 6, que entrega 321 cavalos de potência e 127,46 kgfm de torque e vem associado ao câmbio automatizado de 12 marchas e eixo traseiro sem redução nos cubos. Com esse conjunto, o modelo tem Capacidade Máxima de Tração (CMT) de 45,1 toneladas. Com linhas suavizadas para melhorar a aerodinâmica, o caminhão conta agora com uma nova grade frontal, defletores de ar atualizados e para-choque renovado, todos alinhados ao estilo da família de caminhões extrapesados Actros.