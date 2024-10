Mercedes-Benz aprimora linha Sprinter com mais tecnologia e segurança

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil lança, este mês, a linha Sprinter com novos equipamentos de série. A partir de agora, os modelos da marca disponíveis no mercado brasileiro – Van de Passageiro, Furgão e Truck, de 3,5 a cinco toneladas – passam a contar com funcionalidades adicionais de segurança, assistência de condução, tecnologia e infoentretenimento. Este ano, a marca celebrou 200 mil unidades de vans vendidas no país, considerando a Sprinter e a pioneira MB 180. A linha de veículos comerciais leves da marca está presente no mercado brasileiro há mais de 30 anos. A linha Sprinter com novos equipamentos está disponível em toda a rede de concessionárias em várias configurações, com preços a partir de R$ 250.730.

No “powertrain”, foi mantido o motor OM654, um quatro cilindros 2.0 16V turbodiesel, que entrega 150 cavalos a 3.800 rpm e 34,7 kgfm a 1.500 rpm, sempre acoplado à transmissão mecânica de 6 marchas ZF-6S. Para oferecer mais segurança, a precisão da frenagem do assistente ativo de Frenagem (ABA) para evitar colisão em veículos parados foi melhorada, cobrindo velocidades de até 80 km/h. O equipamento agora apoia o condutor em cruzamentos. Se outro veículo atravessar o caminho da Sprinter em uma velocidade de até 60 km/h, o ABA auxilia o processo de frenagem. Outro recurso adicional é o apoio ao motorista nas curvas em velocidades de até 40 km/h, quando uma colisão com outro veículo é iminente. Em situações perigosas repentinas, a velocidade é reduzida drasticamente para evitar uma colisão, enquanto o ABA calcula a pressão de freio para o suporte para evitar um acidente. No entanto, os sistemas de assistência a condução auxiliam na redução de acidentes mas não isentam o motorista de sua responsabilidade na condução.

O painel de instrumentos da Sprinter conta agora, como item de série, com o display colorido que fornece informações em uma tela inteiriça de 14 centímetros (5,5 polegadas). Dependendo do equipamento do veículo, todas as informações relevantes podem ser selecionadas no menu do volante multifuncional e exibidas no display, permitindo o controle de funções por meio de teclas centrais. Para os mercados latino-americanos, será fornecido o tacógrafo em sua versão digital para os modelos que a legislação obriga o uso do equipamento. Ele dá informações sobre viagens e uso do veículo, registrando os intervalos de condução, as horas de trabalho, o tempo de permanência à direção e os períodos de descanso do motorista e do acompanhante. A nova versão do equipamento é aplicável para às vans de passageiros, aos furgões vidrados e aos veículos de carga de cinco toneladas. No volante multifuncional, a função de piloto automático “cruise control” passa a vir de série. O sensor de chuva identifica situações de mau tempo e regula automaticamente a frequência de limpeza dos para-brisas com velocidade intermitente ativada.

Dependendo do equipamento adquirido, o motorista pode regular, em teclas à direita, o volume dos dispositivos de áudio, o telefone e o sistema multimídia Mercedes-Benz User Experience (MBUX), além de silenciar as informações, se preferir. As teclas também são usadas para atender e encerrar chamadas, possibilitando ao motorista a operação das funções de forma rápida e intuitiva. A mais recente geração do MBUX de 10,25 polegadas está disponível a partir de agora para toda a linha Sprinter no Brasil. Nessa versão, é oferecido com o assistente de voz “Olá, Mercedes”, com opções de personalização abrangentes com até sete perfis e conexão remota sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. O sistema possibilita ainda o acesso a músicas online, a atualizações sempre que necessário e fornece reconhecimento de fala relacionado ao assento do motorista e do acompanhante. Em comparação ao anterior, o equipamento apresenta melhor funcionalidade em termos de controle de funções do veículo, mais conforto e compatibilidade com dispositivos móveis. Várias aplicações, como Waze e Google Maps, também podem ser utilizadas diretamente no display MBUX, reduzindo o risco de distração.