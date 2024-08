Mercedes-Benz amplia linha Atego com novos modelos On e Off-Road

Dentro da renovação da linha de caminhões Atego, anunciada em fevereiro deste ano, a Mercedes-Benz lança agora os novos modelos 1933 4×2 on-road (cavalo-mecânico) e 3133 6×4 off-road (versões plataforma, basculante e betoneira) para sua família de caminhões extrapesados. O Atego 1933 é vocacionado para logística e transporte de curtas e médias distâncias, enquanto o Atego 3133 6×4 é recomendado para os setores de construção, mineração e apoio no campo. Com isso, a marca passa a oferecer 13 modelos Atego ao mercado, entre médios, semipesados e extrapesados, que permitem múltiplas opções de configuração de cabines (Standard, Estendida, Leito Teto Alto e Leito Teto Baixo), tração (4×2, 6×2, 8×2, 6×4 e 8×4), entre-eixos e itens de desempenho, segurança e conforto. Com esses lançamentos, a linha Atego passa a ser a maior família de modelos no portfólio da marca, que também conta com os caminhões Accelo (segmentos de leves e médios), Actros (extrapesados on-road e mix-road) e Arocs (extrapesados off-road) “Atualmente, a linha Atego responde por cerca de 40% das vendas de caminhões Mercedes-Benz no Brasil”, revela Jefferson Ferrarez, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil.

A demanda de quem manda

Furgão Fiat Ducato linha 2025 (Divulgação)

A Fiat acaba de lançar a linha 2025 do Ducato e aproveita para revelar mais uma versão para o modelo, a Luxo, derivada da Executiva. Com a configuração de 15+1 lugares, a nova configuração que veio para atender a uma demanda de mercado, entrega uma extensa lista de itens de série, como ar-condicionado dianteiro e traseiro com duto central, bancos reclináveis, piloto automático com limitador de velocidade, assistente de partida em rampas e sensor estacionamento traseiro. O modelo 2025 do Ducato continua equipado com o motor 2.2 BlueHDI, com 140 cavalos e câmbio de 6 marchas. Acrescenta ainda o Fiat Connect Me/Gestão de Frotas e plataforma de serviços conectados da marca em todas as variantes. A linha Ducato 2025 tem seis versões, com os preços partindo de R$ 249.990 na Cargo até R$ 329.990 na Executivo.

Liderança nas tomadas

Furgão elétrico Ford E-Transit (Divulgação)

A Ford E-Transit chegou ao mercado brasileiro no início do ano e é líder do segmento de comerciais leves elétricos com PBT até cinco toneladas. As mais de cem unidades emplacadas até julho deram à van elétrica da Ford uma participação de 32% na categoria. Na América do Sul, grandes empresas de setores como alimentos e bebidas, distribuição de energia elétrica, logística e e-commerce já escolheram a E-Transit para compor suas frotas sustentáveis. Uma delas é o Mercado Livre, que conta com a maior frota elétrica do Brasil, e utiliza a E-Transit na distribuição de produtos em todo o país. Segundo a Ford, o principal atrativo da E-Transit, além de emissões zero, é o custo total de operação 40% menor comparado aos veículos a combustão. Disponível nas versões Furgão e Chassi, a E-Transit tem autonomia de 317 quilômetros pelo ciclo WLTP, tração traseira e tecnologias semi-autônomas de assistência ao motorista, que otimizam a produtividade do veículo. A E-Transit Furgão tem PBT de 3,5 toneladas, que permite condução com CNH categoria B, e quatro modelos com capacidade de carga de 9,5 a 15 metros cúbicos. A E-Transit Chassi tem variantes com PBT de 3,5 ou 4,2 toneladas, para transportar até 21 metros cúbicos ou 2.100 quilos.

O negócio é fazer negócios

Lat.Bus 2024 (Divulgação)

Com mais de 3,6 mil ônibus comercializados, entre chassis e carrocerias, a Lat.Bus 2024 movimentou mais de R$ 4,5 bilhões em três dias de evento. Cerca de 22 mil pessoas, entre visitantes, convidados, profissionais do setor e empresas participantes estiveram no São Paulo Expo, de 6 a 8 de agosto, para conhecer os lançamentos e tendências para o setor de mobilidade e transporte coletivo de passageiros. A Iveco Bus informa que, durante a feira, foram formalizados cerca de 350 pedidos para o Daily Minibus e chassis. A Marcopolo, que comemorou seus 75 anos na feira, faturou 472 unidades e iniciou negociações de mais mil ônibus durante a Lat.Bus 2024. A Mascarello comercializou 263 carrocerias de ônibus, entre modelos rodoviários, urbanos e micro-ônibus, durante os três dias da Lat.Bus. A Caio vendeu 719 ônibus durante o evento, sendo 669 para o mercado interno e 50 para exportação. E, segundo a Mercedes-Benz, a feira resultou em 350 prospecções para fleetbus e várias negociações bem-sucedidas tanto para veículos a diesel quanto elétricos.