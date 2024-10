Mercedes-Benz acelera novidades para a Fenatran 2024

A Mercedes-Benz preparou vários lançamentos para a próxima edição de Fenatran, que será realizada no São Paulo Expo, na capital paulista, de 4 a 8 de novembro. As novidades abrangem todas as famílias de caminhões da marca. Na linha extrapesada Actros, surge a versão top de linha Evolution, mas a suspensão metálica para os Actros 2045, 2548 e 2553 também é inédita. Na linha fora-de-estrada Arocs, o novato é o 4051 8×4 madeireiro. Entre os médios Atego, o novo 1719 Full Air chega para transportar bebidas e cargas mais sensíveis. Já os leves e médios Accelo 917, 1117 e 1417 6×2 aparecem com um estilo radicalmente renovado. Nas Peças & Serviços, destacam-se a nova plataforma FleetBoard, que ganhou um design renovado, o novo Plano de Manutenção Complete Flex, no qual o cliente paga pelos quilômetros rodados, e um novo canal de relacionamento da Mercedes-Benz via WhatsApp “Vamos com tudo para a Fenatran. Essas novidades chegam ao mercado para reforçar a robustez, a eficiência e a versatilidade da Mercedes-Benz. Queremos fazer dessa feira uma das edições de maior sucesso para a nossa marca”, avisa Jefferson Ferrarez, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil.

O novo Actros Evolution ganhou um design mais sofisticado, com a nova pintura de grade especial, e os faróis em leds passaram a ser de série. Entre os destaques da versão “top” está a bateria de alta ciclagem, que oferece a maior capacidade do mercado, de 230 Ah e recarga mais rápida. Segundo a Mercedes-Benz, o filtro coalescente garante alto poder de filtragem, até quinhentas vezes mais potente do que um filtro convencional, e o novo compressor de ar nos motores OM 460 traz mais robustez para o motor. Há ainda, como opcional, o novo kit robustez de cabine, para operações “mixroad”. O modelo oferece ainda carregamento de celular por indução.

Com a opção de suspensão metálica opcional para os modelos Actros 2045, 2548 6×2 e 2553 6×2, a marca atende a pedidos de clientes. A suspensão metálica assegura mais estabilidade para o caminhão em atividades robustas. Para as demais operações, o Actros segue oferecendo a suspensão pneumática já conhecida. Conforme demanda dos clientes, o Actros pode sair de fábrica com itens de segurança de avançada tecnologia, incluindo ABA 5 – Active Brake Assist (assistente ativo de frenagem), Side Guard Assist (assistente de ponto cego), Attention Assist (assistente de fadiga), Lane Warning System (sensor de faixa de rolagem), Proximity Control (assistente ativo de proximidade) e piloto automático adaptativo com limitador de velocidade.

A Mercedes-Benz também está ampliando a linha de caminhões extrapesados fora-de-estrada, com o lançamento do Arocs 4051 8×4 para o setor madeireiro. É um veículo plataforma, que será entregue sob demanda, ampliando o leque de aplicações da linha Arocs no segmento fora-de-estrada. O Arocs 4051 é o sucessor do Axor madeireiro. Ele sai de fábrica totalmente customizado para a configuração 8×4, podendo ser equipado com escape vertical, kits de proteção e uma novidade importante: cabine-leito para operações de longas distâncias.

Este ano, a Mercedes-Benz já promoveu lançamentos da linha Atego, como os novos 1933 e 3133. Para a Fenatran, a novidade é o lançamento do Atego 1719 Full Air. O destaque desse modelo é a suspensão pneumática nos dois eixos como solução de fábrica. Isso torna o semipesado ideal para o transporte de cargas mais sensíveis, principalmente do segmento de bebidas, para facilitar o transporte nas ruas normalmente irregulares das cidades brasileiras. “No Atego 1719 Full Air, o rebaixamento da suspensão facilita o carregamento e descarregamento dos produtos, trazendo melhor acesso à carga e prevenindo incidentes”, pondera Ferrarez.

Mas a grande inovação do portfólio 2025 da Mercedes-Benz desta vez ficou para o menor produto produzido na fábrica de São Bernardo do Campo (SP). Os novos caminhões leves e médios da família Accelo ganharam design mais moderno, que combina detalhes futuristas e clássicos, com faróis horizontais em leds de série. O visual é clean, porém, a grade dianteira preta reforça a tradição. É o primeiro caminhão da Mercedes-Benz no Brasil com uma identidade visual inspirada no novo Actros L e no caminhão elétrico eActros, que foram atrações da marca no salão IAA deste ano, na Alemanha. Os novos modelos Accelo 917, 1117 e 1417 6×2 passam ainda a atender às faixas de PBT de nove, 11 e 14 toneladas, resultando em um ganho de até 1,2 tonelada de capacidade de carga. O lançamento do 1117 marca a entrada da Mercedes-Benz no segmento de caminhões médios com 11 toneladas de PBT. O Accelo 1417, com PBT de 14 toneladas, oferece a maior capacidade de carga do segmento, até 600 quilos a mais que seu principal concorrente. Um diferencial do Accelo é a maior plataforma de carga do mercado, até 40 centímetros maior em comparação aos rivais. Também oferece os maiores comprimentos de carroceria do segmento, de até 6,90 metros nas versões 4×2 e de até 8,30 metros na 6×2.

O motor OM 924 LA mantém a potência de 163 cavalos e torque máximo de 62,2 kgfm, no entanto, traz um novo mapa de injeção de combustível, com otimização do gerenciamento térmico, da válvula EGF e do sistema de pós-tratamento. Trabalha acoplado às novas transmissões manuais Eaton e automatizadas Mercedes-Benz. A cabine do novo Accelo continua a ser oferecida em duas opções: curta e estendida. Vários itens da cabine vêm dos modelos BlueTec 6, como o painel com display de 4,88 polegadas com sistema de navegação padronizado em conjunto com o Atego, o Actros e o Arocs, o modo “EcoSuport” para avaliação do motorista, o novo conjunto de espelhos com aproximação, o console para guardar de objetos no teto e a alavanca do câmbio automatizado integrada à coluna de direção. “Essa robusta renovação coincide com a recente marca de 20 anos de sucesso dessa família de caminhões no mercado brasileiro. Um campeão de vendas da Mercedes-Benz, com mais de 96 mil unidades emplacadas no período. Ainda este mês, a família Accelo deve atingir a marca de 100 mil unidades vendidas no mercado brasileiro”, comemora Ferrarez.