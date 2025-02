Mercados europeus enfrentam queda com novas ameaças tarifárias dos EUA

As principais bolsas de valores da Europa encerraram a sessão desta quinta-feira (27) em sua maioria em território negativo, refletindo um clima de cautela que se intensificou ao longo da manhã. Essa tendência foi impulsionada por declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No dia de hoje, Trump confirmou a implementação de tarifas sobre produtos oriundos do Canadá e México. Em uma declaração anterior, feita na quarta-feira (26), o presidente já havia sinalizado a possibilidade de tarifas adicionais sobre importações da União Europeia, gerando preocupação nos mercados financeiros.

Apesar da tendência geral de baixa, a bolsa de Londres apresentou um desempenho positivo, com uma alta impulsionada pela divulgação de resultados robustos da Rolls Royce. O índice Stoxx 600, que reúne as principais ações europeias, registrou uma queda de 2,58 pontos, fechando a 557,06 pontos.

Na Alemanha, o DAX caiu 1,07%, terminando o dia em 22.550,89 pontos. O CAC 40 da França também apresentou queda, fechando com uma desvalorização de 0,51%, a 8.102,52 pontos. Na Espanha, o Ibex 35 recuou 0,46%, marcando 13.270,60 pontos. Em Portugal, o PSI 20 teve uma queda acentuada de 2,07%, estabelecendo-se em 6.843,56 pontos.

O mercado italiano também sofreu perdas significativas, com o FTSE MIB apresentando uma queda de 1,53%, a 38.622,84 pontos. Em contrapartida, o FTSE de Londres subiu 0,28%, alcançando os 8.75,21 pontos. Vale ressaltar que essas cotações são preliminares e podem sofrer alterações.

As ameaças tarifárias feitas por Trump incluem um aumento potencial de 25% nas importações provenientes da União Europeia. Ele indicou que mais detalhes sobre essa questão serão revelados em breve.

No setor automotivo europeu, algumas montadoras enfrentaram perdas expressivas; a Stellantis viu suas ações caírem 5,23%, enquanto a Porsche registrou uma desvalorização de 3,5% e a BMW caiu 3,8%. A Ferrari experimentou uma queda ainda mais acentuada de 7,9% após a holding Exor anunciar a venda de cerca de 4% das suas ações na companhia.

Por outro lado, os resultados financeiros positivos da Rolls Royce tiveram um impacto positivo no mercado britânico. As ações da empresa cresceram impressionantes 15,2% após reportar lucros superiores ao esperado e anunciar o retorno ao pagamento de dividendos e sua primeira recompra de ações em dez anos.

Na Espanha, o desempenho das ações da Telefónica foi ligeiramente negativo com uma queda de 0,5%, enquanto a Iberdrola também viu suas ações recuarem em 1,22%, impactadas por expectativas frustradas relacionadas aos seus últimos resultados financeiros.

Em relação aos indicadores econômicos da zona do euro, os dados sobre confiança superaram as expectativas. Além disso, a ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE) indicou que a recuperação econômica na região ainda não atinge um patamar que justifique uma aceleração nos cortes das taxas de juros.