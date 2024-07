Mercado sofre saque na zona sul de São Paulo

A Polícia Civil investiga o saque a um mercado na rua Coriolano Durand, na Vila Santa Catarina, zona sul de São Paulo, na noite de quarta-feira (4).

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um grupo de pessoas com o rosto coberto invadiu o estabelecimento e roubou bebidas, alimentos e o dinheiro que estava no caixa.

O proprietário do Mercado Preferido, Gilberto Ramalho, 49, estima um prejuízo de aproximadamente R$ 30 mil. Boletim de ocorrência registrado no 35° DP (Jabaquara) indica que foram roubados R$ 800 do caixa, 120 latas de cervejas e duas garrafas de uísque. Além disso, equipamentos também foram quebrados.

As imagens mostram quando o grupo chega, por volta das 19h, e invade o mercado. Câmeras no interior da loja registraram o ataque e o momento no qual os funcionários saem correndo. No momento da invasão, diversos clientes também estavam no mercado. Os autores do saque deixaram o local minutos depois.

Em 19 anos, as quatro unidades do mercado já sofreram 57 roubos, disse Ramalho. Mas esse é o primeiro arrastão. Atualmente ele tem duas lojas.

Questionado sobre a sensação que fica ao ver as cenas, ele classificou como “desânimo misturado com desesperança”. “Não consegui nem abrir a loja hoje, em virtude dos funcionários terem ficado abalados emocionalmente”, acrescentou.

O saque ao Mercado Preferido ocorreu horas após uma morte na mesma rua. Um homem foi baleado por policiais militares da Rota (tropa de elite da PM paulista) durante uma abordagem. A via é uma ligação para a favela Vietnã.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o homem estaria em um carro roubado.

Os PMs que participaram da ação disseram que estavam fazendo patrulhamento quando viram um veículo com placa adulterada. Ao dar sinal de parada o motorista teria tentado fugir, e bateu em outros automóveis. O homem então desceu armado e atirou contra os policiais, que reagiram, segundo o relato oficial.

Ele foi atingido e levado ao Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, mas não resistiu.

Conforme a SSP, o carro roubado e a arma usada pelo suspeito foram apreendidos. A perícia foi acionada e foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística. “O caso foi registrado como disparo de arma de fogo, resistência e morte decorrente de intervenção policial no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O caso também é apurado por meio de Inquérito Policial Militar”, disse a pasta.