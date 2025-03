Mercado projeta ao menos mais uma alta de 0,50 ponto para Selic

Analistas do mercado financeiro consideram a recente elevação de um ponto percentual na taxa Selic, realizada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central nesta quarta-feira, dia 19 de março, como uma medida amplamente esperada. Agora, a atenção se volta para as perspectivas futuras da taxa de juros.

Segundo Rafael Cardoso, economista-chefe do Banco Daycoval, o Copom deixou em aberto a possibilidade de novos aumentos na taxa básica de juros, embora não tenha estabelecido valores específicos para esses futuros ajustes. “Acreditamos que é provável que ocorram mais duas altas, cada uma de 0,50 ponto percentual”, afirma Cardoso. Com essa projeção, ele estima que a Selic encerrará o ano de 2025 em 15,25% ao ano.

Por outro lado, Rafaela Vitoria, economista-chefe do Banco Inter, destacou que o comunicado divulgado pelo Copom preservou um tom rigoroso e um viés altista em relação aos riscos inflacionários. Para a próxima reunião do comitê, Vitoria antecipa um aumento adicional de 0,50 ponto percentual, o que elevaria a Selic para 14,75%. No entanto, ela observa que essa pode ser a taxa terminal prevista para 2025.

A economista também comentou sobre os fatores que podem influenciar as expectativas inflacionárias. “A desaceleração contínua da atividade econômica e a atual valorização do câmbio devem ajudar a mitigar parcialmente o aumento das previsões de inflação”, disse. Ela acrescentou que o nível atual da taxa de juros real já apresenta uma restrição significativa e deve ser suficiente para garantir que a inflação converja para a meta estabelecida até 2026, que segundo as projeções do Banco Central é de 3,9%.