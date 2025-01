Mercado Municipal em Suzano traz oportunidades para comerciantes

O Mercado Municipal de Suzano foi inaugurado no sábado, dia 18, e funcionará ao lado do Largo da Feira, atendendo o público de terça a domingo. Inicialmente, estão disponíveis nove boxes, com a possibilidade de expansão para até 18 espaços com a seleção de novos comerciantes.

O local oferece uma variedade de produtos que incluem massas, molhos, sorvetes, salgados, alimentos naturais, além de opções de cafeteria, hortifruti e comidas típicas como pastel e comida árabe. O local também conta com bebidas e itens de confeitaria.

Conforme informou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, o Mercado Municipal atuará em conjunto com as atividades já oferecidas no Largo da Feira, proporcionando uma experiência diversificada aos visitantes.

Para a ocupação dos outros espaços disponíveis, a Secretaria decidiu prorrogar o edital de chamamento público. As propostas poderão ser entregues até o dia 10 de fevereiro, às 16h, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na Avenida Paulo Portela, 210.

Os horários de funcionamento do Mercado Municipal serão variados ao longo da semana. Abaixo estão os horários detalhados:

Terça-feira: 8h às 20h

Quarta-feira: 8h às 21h

Quinta-feira: 8h às 20h

Sexta-feira: 8h às 20h

Sábado: 8h às 16h (Praça de Alimentação até às 20h)

Domingo: 8h às 13h

Importante ressaltar que o espaço não funcionará nas segundas-feiras. Com a inauguração do Mercado Municipal, Suzano se prepara para oferecer novas oportunidades tanto para os comerciantes quanto para os consumidores locais.