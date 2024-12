Mercado livre de energia alcança 42% de participação e impulsiona uso de fontes renováveis no Brasil

O mercado livre de energia continua a se expandir rapidamente no Brasil. Em setembro de 2024, o número de unidades consumidoras nesse modelo chegou a 51,3 mil, representando 42% de toda a energia consumida no país. O dado, divulgado pela Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL), aponta ainda para um crescimento de 46% em comparação ao ano anterior.

Além da maior flexibilidade nas negociações e liberdade para escolha do fornecedor, os consumidores do mercado livre economizam até 46% no valor da energia elétrica, afirma a Associação. Hoje, 92% da eletricidade consumida pela indústria brasileira já foi adquirida nesse modelo, o que torna o mercado livre uma escolha estratégica para setores de grande consumo.

“O mercado livre de energia traz vantagens consideráveis ​​para as empresas, como a flexibilidade de contratos, a sazonalidade, e a possibilidade de escolher fornecedores de energia renovável . Isso proporciona maior transparência e otimização de custos ”, afirma André Oliveira Pinto, head de Operações da TCCom , responsável pela comercialização de energia elétrica do Grupo Roca, empresa parceira da AXS Energia no mercado de fontes renováveis.

O incentivo às fontes de energia renovável também é uma vantagem crescente no modelo livre, já que 64% da energia renovável no Brasil é destinada a esse mercado. Apenas no caso da energia solar, o percentual chega a 82% , com empresas como a AXS Energia liderando a comercialização.

“Uma das características deste mercado é incentivar a adoção de práticas sustentáveis. O uso de energias renováveis ​​pode, até mesmo, garantir descontos aos consumidores, como forma de incentivo”, lembra o chefe de Operações.

Como funciona o mercado livre de energia

No modelo do mercado livre , os consumidores podem negociar diretamente com as comercializadoras de energia, sem a necessidade de intermediários como distribuidoras regionais. Esse formato permite maior competitividade e transparência nos preços , além de possibilitar que as empresas escolham fontes de energia renováveis, como solar e eólica.

Desde janeiro de 2024, todos os consumidores de alta tensão passaram a ser elegíveis para migrar para o mercado livre, ampliando o acesso a empresas de diversos segmentos. A mudança ocorre em um cenário onde as tarifas de energia no Brasil estão entre as mais altas do mundo, conforme dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Sobre a AXS Energia

Integrante do Grupo Roca, que acumula mais de 40 anos de experiência no setor elétrico brasileiro, opera nos estados de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, São Paulo e Goiás, disponibilizando o acesso a fontes renováveis ​​de energia solar para pequenos comércios e residências, um modelo de negócio que permite que todos possam contribuir com um mundo mais sustentável por meio do uso de energias renováveis.

A energia produzida nas usinas fotovoltaicas é transformada em créditos junto aos distribuidores locais de energia elétrica, que por sua vez são revertidos em descontos tarifários aos usuários do serviço, sem que estes necessitem investir em seus próprios equipamentos ou arcar com taxas de adesão.