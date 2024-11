Mercado Financeiro Oscila com Expectativa sobre Cortes Fiscais e Escolha de Tesouro dos EUA

Na última segunda-feira (25), o mercado financeiro apresentou sinais de expectativa e cautela em relação às medidas fiscais esperadas pelo governo brasileiro, refletindo-se na cotação do dólar e na Bolsa de Valores. O dólar registrou uma leve queda de 0,15%, encerrando o dia a R$ 5,803, enquanto a Bolsa fechou praticamente estável, com variação negativa de 0,06%, atingindo 129.036 pontos.

Esses movimentos são amplamente influenciados pela expectativa dos investidores sobre o anúncio de um pacote de cortes de gastos do governo federal, que pode impactar a confiança dos investidores estrangeiros no Brasil. Além disso, a escolha do novo secretário do Tesouro dos Estados Unidos por Donald Trump também gera repercussões globais. Scott Bessent foi anunciado para o cargo, promovendo uma postura mais moderada, especialmente após as declarações protecionistas anteriores de Trump.

O boletim Focus divulgado no mesmo dia não trouxe grandes alterações nas previsões econômicas. Segundo especialistas, o foco do mercado está voltado para as políticas fiscais nacionais e seus impactos. A previsão do IPCA é de fechar o ano em 4,63%, enquanto as expectativas para a Selic e o PIB foram ajustadas.

A antecipação em torno do pacote fiscal é notável. Espera-se um corte significativo nos gastos públicos, estimado em cerca de R$ 70 bilhões até 2026, como uma resposta à necessidade de ajustes fiscais que garantam a sustentabilidade das contas públicas.

Concluindo, o cenário econômico atual reflete uma complexa teia de expectativas em torno das políticas fiscais internas e mudanças na liderança econômica dos EUA. Tais fatores têm potencial para moldar o ambiente financeiro nos próximos meses, tornando crucial o acompanhamento atento por parte dos investidores e analistas.