Mercado financeiro brasileiro oscila com dólar abaixo de R$ 6 e Bolsa em alta

Na última quinta-feira (5), o mercado financeiro brasileiro experimentou oscilações significativas. O dólar começou o dia em leve queda, operando abaixo de R$ 6, algo inédito desde as recentes medidas fiscais anunciadas pelo governo. Apesar disso, encerrou a sessão cotado a R$ 6,008, após uma queda de 0,58%. A volatilidade foi impulsionada pela aprovação em regime de urgência de dois projetos do pacote fiscal do governo Lula. O mercado reagiu positivamente, refletindo-se na Bolsa, que fechou com alta de 1,40%, alcançando 127.857 pontos.

O projeto de lei complementar e o projeto de lei ordinária aprovados visam controlar os gastos públicos. O regime de urgência é um alívio para investidores, pois acelera a tramitação das propostas na Câmara. Entretanto, apesar do otimismo inicial, a complexidade política e o apertado calendário levantam dúvidas sobre o cumprimento das metas fiscais até o fim do ano.

No setor corporativo, ações da Petrobras e da Eletrobras destacaram-se na bolsa. A Petrobras anunciou uma significativa descoberta de gás na Colômbia, impulsionando suas ações PETR3 e PETR4. Já as ações da Eletrobras valorizaram após encerrar discussões sobre antecipação de recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), o que pode aumentar dividendos futuros.

Internacionalmente, dados dos Estados Unidos indicaram uma desaceleração econômica gradual, sugerindo possível afrouxamento monetário pelo Federal Reserve no próximo ano. O aumento nos pedidos de seguro-desemprego foi um dos indicadores dessa tendência.

Concluindo, o mercado financeiro segue atento às medidas fiscais do governo e às reações do cenário internacional. As flutuações refletem tanto incertezas políticas quanto desenvolvimentos econômicos globais. A expectativa é que as próximas semanas tragam mais clareza sobre as direções econômicas adotadas no Brasil e nos EUA.