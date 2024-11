Mercado diminui previsão de inflação para 2024

O cenário econômico brasileiro apresenta sinais de otimismo moderado em relação à inflação, conforme apontam as mais recentes previsões do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. As projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, indicam um fechamento do ano em 4,63%. Esta estimativa é ligeiramente inferior à da semana anterior, que era de 4,64% para 2024, e contrasta com os 4,55% projetados há quatro semanas.

No que tange aos anos subsequentes, o Boletim Focus prevê uma inflação de 4,34% em 2025 e de 3,78% em 2026. Vale ressaltar que a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o próximo ano é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Isso significa que a meta máxima permitida é de 4,5%, valor que a previsão atual para 2024 ultrapassa.

A partir de 2025, será implementado um sistema de meta contínua, eliminando a necessidade de definição anual da meta pelo CMN. O novo modelo estabelece um centro fixo da meta em 3%, com a mesma margem de tolerância de anos anteriores.

Em relação à política monetária, a taxa básica de juros (Selic), principal ferramenta utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação, está atualmente em 11,25%, segundo decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). A expectativa do mercado é que a Selic alcance 11,75% até o final deste ano.

A alta do dólar tem sido um fator influente nas decisões do Copom. Observa-se uma tendência ascendente na cotação da moeda americana nas últimas semanas. Atualmente, projeta-se que o dólar fechará 2024 cotado a R$5,70, aumento em relação às previsões anteriores de R$5,60 e R$5,45. Para os anos seguintes, as expectativas são de cotações a R$5,55 em 2025 e R$5,50 em 2026.

No tocante ao crescimento econômico, as perspectivas são ligeiramente mais otimistas comparadas à semana passada. O Produto Interno Bruto (PIB), medido pela soma dos bens e serviços produzidos no país, deve crescer 3,17% este ano. Esse número supera tanto os 3,10% previstos anteriormente quanto os 3,08% projetados há quatro semanas. As previsões para o crescimento econômico nos anos seguintes são de 1,95% em 2025 e 2% em 2026.

Estas projeções refletem um cenário econômico que mistura cautela e otimismo moderado diante das complexidades tanto internas quanto externas enfrentadas pelo Brasil.