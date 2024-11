Mercado de veículos elétricos plug-in cresce 200% nos últimos 12 meses

Com dois meses para o fechar 2024, as vendas de veículos leves eletrificados registram, em outubro, os melhores números deste ano.

Foram 16.033 eletrificados vendidos, com um aumento de 21% em relação ao mês de setembro. Na comparação com outubro de 2023 (9.537), há um crescimento de 68%.

O mercado de eletrificados no país se encontra em franca expansão e desenvolvimento. A cadeia produtiva da eletromobilidade tem aquecido o setor automotivo, por meio da chegada de novas empresas, da implementação de novas linhas de produção e da oferta de novos serviços.

Os resultados apresentados pela ABVE em seu 1º Anuário da Cadeia Produtiva da Eletromobilidade, demonstram o quanto as empresas estão dispostas a investir no segmento da eletromobilidade. Os números de vendas são o reflexo desses investimentos e da aposta no segmento.



No acumulado de janeiro a outubro de 2024, foram vendidos 138.581 veículos leves eletrificados, o que representa uma evolução de 107%, na comparação com o mesmo período de 2023 (67.047).

A média mensal de vendas de eletrificados se encontra em 13.858 veículos, aproximando ainda mais a estimativa de 2024 alcançar a marca de 160 mil.

Os veículos elétricos plug-in, que representam os veículos 100% elétricos (BEV) e os híbridos plug-in (PHEV), lideram a participação de mercado dos eletrificados em 2024, com 71% das vendas (98.396). Os 29% restantes (40.185) encontram-se distribuídos entre os híbridos (HEV e HEV Flex) e os micro híbridos (MHEV).

Em 2023, a participação dos elétricos plug-in, no período de janeiro a outubro, foi de 50,4% (33.788). Já em 2024, as vendas chegaram a 98.396 veículos, um crescimento de 191% deste mercado.

Tecnologias

Em outubro, foram vendidos 6.109 veículos 100% elétricos (BEV), o que representa 38,1% de participação em relação ao total de eletrificados. Na comparação com setembro, houve um aumento de 30% nas vendas desse segmento. Em relação a outubro de 2023 (2.370), há um excelente crescimento de 157,8%.

Já os híbridos plug-in (PHEV), totalizaram o mês com 5.961 unidades vendidas, com uma participação de mercado (market share) de 37,20%. Em relação ao mês de setembro (4.896 veículos), houve um crescimento de 22,4%, já na comparação com outubro de 2023 (3.028) há um aumento de 73,8%.

Os HEV convencionais (elétricos não plug-in a gasolina ou diesel) ficaram com 8,7% das vendas (1.391). Os HEV FLEX, com 10,2% (1.643 veículos), e os micro híbridos (MHEV), com 5,8% (929 ).

No acumulado 2024 (janeiro a outubro), a participação de mercado dos eletrificados por tecnologia é a seguinte:

BEV: 51.830 (37,4%)

PHEV: 46.566 (33,60%)

HEV: 12.320 (8,89%)

HEV FLEX: 17.481 (12,61%)

MHEV: 10.384 (7,49%).

Geografia da Eletromobilidade

Desde o início do fomento das vendas dos veículos leves eletrificados, o Sudeste sempre figurou como a região líder no processo.

De janeiro a outubro de 2024, a região foi responsável por 49% (67.853) do total das vendas do período (138.581). Na comparação com o mesmo período de 2023, o percentual de participação era maior. Encontrava-se em 52,6% (35.296) do total de vendas (67.047).

A diminuição na participação da região Sudeste não gerou uma redução nas vendas dos veículos eletrificados. O que indica que o processo começou a ganhar mais relevância e mercado em outras regiões do país.

As regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste aumentaram, nos últimos 12 meses, suas participações de mercado nas vendas de eletrificados, com destaque para as vendas de elétricos plug-in.

Em relação aos municípios, o destaque de vendas ainda são as capitais. Em outubro, os cinco municípios que mais venderam veículos eletrificados foram:

1º São Paulo: 1.971

2º Brasília: 1.591

3º Curitiba: 850

4º Rio de Janeiro: 690

5º Belo Horizonte: 631

Informações da Eletromobilidade

A ABVE acaba de disponibilizar em seu site, por meio de seu BI (Business Inteligence), os números relativos ao mercado de vendas de veículos eletrificados. As informações são divididas em três temas: Geral, Frotas e Geografia da Eletromobilidade.

Os mapas são interativos e trazem informações rápidas sobre os estados. Em “Geografia da Eletromobilidade”, é possível verificar o número de eletropostos por estado, venda dos cinco principais municípios. Já em “Frotas”, é possível verificar o percentual de distribuição das tecnologias por estado.

As informações se encontram disponíveis e são atualizadas mensalmente, em https://abve.org.br/bi

ABVE

ABVE