Mercado de Petróleo reage a comentários de Trump e fecha em alta, mas acumula queda semanal

O mercado de petróleo apresentou uma recuperação no fechamento das negociações, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar que está considerando a imposição de sanções à Rússia até que um acordo satisfatório seja alcançado. Essa declaração gerou movimentações significativas nas cotações das commodities, embora o cenário semanal tenha sido marcado por instabilidades.

No encerramento do pregão, o contrato futuro do petróleo Brent, referência global, com vencimento em maio, registrou uma valorização de 1,29%, sendo negociado a US$ 70,36 por barril na Intercontinental Exchange (ICE). Por sua vez, o petróleo WTI, referência norte-americana com entrega prevista para abril, teve uma alta de 1,02%, fechando a US$ 67,04 por barril na New York Mercantile Exchange (Nymex).

Apesar do otimismo momentâneo nas cotações nesta sexta-feira, é importante destacar que ambos os tipos de petróleo acumularam perdas ao longo da semana: o Brent caiu 3,36% e o WTI recuou 3,90%. Esses números refletem um clima de incerteza em relação às políticas tarifárias dos Estados Unidos e aos planos de aumento da produção por parte da Opep+, que têm gerado preocupações entre investidores e analistas do setor.

Assim, enquanto o dia trouxe uma leve recuperação nos preços do petróleo, as oscilações da semana destacam a volatilidade do mercado diante de fatores geopolíticos e decisões econômicas que impactam diretamente a oferta e demanda global.