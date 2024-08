Mercado de Ovos: executivo da Mantiqueira Brasil analisa comportamento do consumidor na demanda por ovos

1 – Como a Mantiqueira tem se posicionado diante deste cenário do mercado de ovos interno, com esse aumento de 8,5%, tanto na produção de ovos, como no consumo per capita?

Estamos liderando esse movimento de crescimento, construindo três granjas simultaneamente, todas de galinhas livres de gaiolas (Happy Eggs®), em franca expansão, evoluindo a cada mês, crescendo em módulos. São as unidades de Formosa (GO), para abastecer o Centro-Norte; Lorena (SP), para abastecer o Sudeste; e São João do Itaperiú (SC), para atender o Sul do Brasil. Então, estamos nos posicionando, de modo a liderar esse crescimento, aumentando nossa produção, em especial com os Happy Eggs®.

2 – Houve um aumento na procura pelos Happy Eggs®? A Mantiqueira percebe uma mudança no comportamento do consumidor em relação aos ovos de galinhas livres de gaiola?

Sim. Temos sentido os consumidores aderindo ao consumo dos Happy Eggs ® nas lojas, querendo fazer essa migração. Temos conseguido oferecer mais para o consumidor, para que encontre mais pontos de vendas, com mais frequência, sem deixar de ter uma ruptura. Isso tem feito com que o consumidor migre, até agora temos conseguido ser bem-sucedidos nesta estratégia, o que pode ser observado em números: nosso plano era ter 2,5 milhões de aves livres de gaiola até final de 2025 e já agora em junho de 2024, um ano e meio antes, já batemos essa marca.

3 – O Brasil é o quinto maior produtor mundial de ovos. Quais são os principais destinos atendidos pela Mantiqueira Brasil? Existem novos mercados que têm sido explorados pelo grupo?

O Brasil exporta para Oriente Médio, África, alguns países da Ásia e América do Sul. Ainda é pouco o que exportamos de ovos, diante do volume que produzimos. Temos toda a condição de seguir o caminho da carne e do frango, sendo um grande provedor/abastecedor mundial também com ovos, e temos tentado liderar esse movimento aqui na Mantiqueira. A exportação no Brasil de ovos, que representa 1%, não chega a 1% da produção total, na Mantiqueira esse número com frequência varia entre 5 e 10%, tem uma variação, mas “puxamos” essa média para cima e tentamos liderar as exportações para o Brasil, mostrando que podemos ser um grande exportador de ovos também, assim como já é na carne e no frango.

4 – Dentro do portfólio da Mantiqueira Brasil, existe uma preferência por certos produtos da marca no mercado nacional?

Na Mantiqueira temos ovos convencionais, mas nosso foco está voltado para Happy Eggs®, principalmente, e também para Fazenda da Toca Orgânicos, que é a nossa marca de Ovos Orgânicos. Todo nosso investimento, em propaganda e mídia, tem sido nos Happy Eggs®, pois queremos contar para os consumidores tudo que temos feito no campo: com novas unidades, tecnologia, segurança alimentar, bem-estar animal. Queremos levar isso para os consumidores, para que possam nos ajudar a continuar construindo esse futuro e a forma que podem fazer isso é consumindo esse produto, contribuindo para nosso crescimento.