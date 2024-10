Mercado de Flores da Craisa é opção de compras para o Dia de Finados

A procura por flores no comércio tende a aumentar nos próximos dias por conta do Dia de Finados, no próximo sábado (2). Especificamente no Mercado de Flores da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), oferece uma variedade de flores em vaso, flores de corte, plantas ornamentais e acessórios.

“Finados é a segunda data mais importante do ano, atrás apenas do Dia das Mães. Temos uma expectativa positiva para receber comerciantes e clientes. Na Craisa eles sabem que vão encontrar variedade e um ótimo custo-benefício para homenagear aqueles que já partiram”, destaca o engenheiro agrônomo da Craisa, Fábio Vezza de Benedeto.

Angelo Baima/PSA

Nesta época os produtos mais comercializados são crisântemos, kalanchoes e kalandivas, mas violetas e outras variedades de flores envasadas passam a integrar o portfólio da data. “É provável que a oferta destes sofra uma baixa, com aumento dos preços, tendo em vista que no último ano houve excesso de plantio e menor procura para compra”, alerta Fábio.

Já para os comerciantes de flores de corte, estes esperam crescimento de 10% nas vendas em relação ao ano passado, com oferta abundante.

“O Dia de Finados é justamente no sábado e a nossa Feira de Flores do Ceasa Grande ABC vai ocorrer bem na véspera, na sexta-feira, dia º1. Ótima oportunidade para compra”, complementa o engenheiro agrônomo da Craisa.

No Mercado de Flores da Craisa, os comerciantes e produtores são originários das principais regiões produtoras como Atibaia, Mogi das Cruzes e Holambra, além de produtores de Bragança Paulista, Arujá e Guararema.

Funcionamento

O Mercado de Flores da Craisa fica na Avenida dos Estados, número 2.195, com atendimento de terças e sextas-feiras, das 17h às 21h.