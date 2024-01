Mercado: Corinthians insiste em dupla, e CBF procura Abel Braga por cargo

O noticiário desta sexta (19) do Mercado da Bola foi movimentado pela insistência do Corinthians em uma dupla de volantes, enquanto um deles tem a negociação travada com o Inter. Além disso, a CBF procurou o ex-técnico Abel Braga para assumir um cargo de coordenação na seleção brasileira.

Destaques do dia

Corinthians insiste em dupla: O Alvinegro paulista não desistiu de contratar os volantes Erick e Thiago Maia. No primeiro caso, o clube do Parque São Jorge tem avançada com o jogador, mas esbarra no desejo do Athletico-PR. Já com o segundo, a ideia é acertar o empréstimo com valor de compra fixado.

Negócio trava entre Inter e Fla por Thiago Maia: O Colorado se acertou com o jogador, mas vê jogo duro do Rubro-Negro para liberá-lo. O Flamengo quer receber R$ 26,7 milhões por entender que reforçaria um rival direto.

CBF procura Abel Braga para ser coordenador: A entidade sondou o ex-treinador para assumir um cargo na coordenação da seleção brasileira. Ele, que está desempregado desde quando deixou o Vasco, em dezembro, vê a volta ao futebol com bons olhos.

Outras notícias do mercado

Joia da base do São Paulo atrai interesse da Roma: O clube italiano quer contratar o atacante William Gomes, de 17 anos, e prepara uma oferta tirá-lo.

Lucas Lima rejeita propostas para sair e incomoda o Santos: Marcelo Teixeira, presidente do clube, afirmou que o meia recusou quatro ofertas para deixar o Peixe e se mostrou insatisfeito. Além disso, o Santos emprestou o zagueiro Luiz Felipe ao Atlético-GO e negocia a saída do atacante Mendoza.

Felipão conta conversa com Bernard: O técnico do Atlético-MG disse que esteve em contato com o atleta e manifestou interesse em contratá-lo para o Galo no meio do ano.

Palmeiras renova com Mayke: O Alviverde estendeu o contrato do lateral direito até dezembro de 2025.

Tricolor paulista renova com zagueiro: Após impasse, Matheus Belém permanecerá no São Paulo e ampliou seu vínculo com o clube por três anos.