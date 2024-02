Mercado automotivo fecha 2023 com crescimento de 12% e Ford ocupa posição de destaque

O mercado automotivo brasileiro encerrou o ano de 2023 com um notável aumento nas vendas, atingindo a marca de 2 milhões de emplacamentos, um feito não alcançado desde 2019, de acordo com dados divulgados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Impulsionada por esses resultados promissores, a entidade projeta um crescimento expressivo de 13,5% para o ano de 2024.

O setor em ascensão refletiu positivamente nas principais montadoras, que registraram avanços significativos nas vendas. A Ford, por exemplo, ocupou o quarto lugar no ranking de marcas com maior número de emplacamentos, apresentando um crescimento de 37,9%, com 28.711 carros vendidos. Este desempenho é atribuído, em grande parte, ao sucesso dos modelos Ranger e Transit, esta última pertencente à Ford PRO, uma divisão de veículos comerciais que oferece um ecossistema completo de soluções para maximizar a produtividade do cliente comercial.

A Ranger, com um aumento de 42,5% e mais de 20.300 unidades vendidas, destacou-se como a picape média de maior crescimento no Brasil em 2023. Na América do Sul, o modelo registrou um volume 55% maior, totalizando mais de 56 mil unidades vendidas.

Como consequência, foi registrado um aumento na procura por carros novos em 2024 nas concessionárias da marca. A Ford Slaviero, autorizada da montadora com maior experiência de mercado em Curitiba, registrou um incremento de 12% nas vendas em comparação a 2022, e um impressionante aumento de 28% em relação ao último semestre de 2022. O diretor-executivo da Ford Slaviero, Luís Antônio Sebben, comemora esse êxito, destacando o reconhecimento da concessionária como padrão “ouro” entre as melhores do Brasil.

A equipe altamente qualificada da autorizada, treinada e certificada de acordo com os padrões da Ford Motor Company, obteve também o certificado Ford Signature, consolidando o compromisso com o padrão mundial mais completo da marca.

Em um momento propício para aquisição de veículos novos, Sebben ressalta as vantagens do mercado aquecido no início deste ano, com uma ampla oferta de produtos prontos para entrega, taxas de juros reduzidas e avaliações especiais para modelos usados na troca.

Olhando para o futuro, a perspectiva da Ford Slaviero é de um crescimento ainda mais robusto, projetando um aumento de 18% nas vendas em 2024. O compromisso da concessionária se reflete em seu amplo portfólio de produtos, incluindo os principais lançamentos de 2023, como a nova Ranger, a Raptor, a Transit automática e o Mustang Mach-E, o primeiro Mustang elétrico do mundo, caracterizado por sua potência e velocidade superiores na categoria, além de outras inovações. A ênfase continuará sendo na confiabilidade, tecnologia embarcada e na relação custo-benefício, aliada à dedicação ao pós-venda e à máxima eficiência no atendimento e prestação de serviços aos proprietários.