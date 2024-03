Mercadão promove oficina gratuita de ovos de Páscoa

O Mercado Municipal Paulistano, administrado pela Mercado SP, irá promover uma oficina gratuita de ovos de Páscoa no dia 24 de março. A iniciativa, em parceria com a ONG Clube de Mães do Brasil, visa proporcionar uma experiência educativa e solidária aos participantes, com a produção de ovos de Páscoa que serão doados para crianças em situação de vulnerabilidade social.

A oficina terá uma aula teórica seguida de prática, ministrada pela orientadora Deise Salomão, especialista em confeitaria. Todo o material da aula será disponibilizado pela Mercado SP, concessionária responsável pela administração do Mercado Municipal Paulistano e do Mercado Kinjo Yamato. A atividade é aberta ao público, com vagas limitadas – parte das vagas da oficina é direcionada para mulheres assistidas pela ONG Clube de Mães do Brasil. Os interessados podem se inscrever aqui.

“Acreditamos que a Páscoa é um momento de união e celebração, e queremos que essa alegria seja compartilhada por todos. A oficina é uma forma de proporcionarmos um momento especial para as crianças que mais precisam. Esperamos que a parceria com o Clube de Mães do Brasil seja a primeira de muitas outras ações conjuntas”, afirma Aldo Bonametti, presidente da Mercado SP.

Ao final da oficina, os ovos serão doados para crianças em situação de vulnerabilidade social do entorno do Mercadão, proporcionando-lhes um momento de alegria e celebração na Páscoa.

Serviço:

Oficina gratuita de Páscoa

Data: 24 de março

Horário: das 13h às 17h

Local: Espaço de Gastronomia e Cultura do Mercado Municipal Paulistano (Rua da Cantareira, 306, Centro Histórico, SP).

Inscrições: https://forms.gle/6YhbotWYFkQf4S2EA

Funcionamento do Mercadão: de segunda a sábado, das 6h às 18h; aos domingos e feriados, das 6h às 16h.