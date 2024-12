Mercadão inaugura decoração de Natal com Banda do Papai Noel 

No próximo dia 7 de dezembro, a Mercado SP, concessionária que administra o Mercadão e o Mercado Kinjo Yamato, celebra o início das festividades natalinas.

Os dois mercados estarão decorados com flâmulas de veludo e espaço instagramável para fotos; e receberão apresentações da Banda do Papai Noel, a partir de uma parceria com a Coca-Cola, pelo terceiro ano consecutivo.

Com instrumentos de sopro e percussão, a Banda do Papai Noe vai percorrer os corredores históricos do Mercadão e do Kinjo, em duas apresentações. A primeira acontece das 11h às 11h40 e segunda das 12h20 às 13h. A programação se repetirá no dia 14 de dezembro, sábado seguinte.

“A inauguração da decoração e as apresentações Natalinas são sempre um momento especial para celebrarmos a magia dessa época do ano com nossos visitantes. Essas experiências tornam o Mercadão e o Kinjo pontos de encontro também para celebração e confraternização entre famílias e amigos”, afirma Aldo Bonametti, CEO da Mercado SP

Serviço:

Inauguração da decoração de Natal

Dia 7 de dezembro

Banda do Papai Noel

Dias 7 e 14 de dezembro, das 11h às 13h

Endereço: Rua da Cantareira, 306, Centro Histórico

Funcionamento do Mercadão: de segunda a sábado, das 6h às 18h; aos domingos e feriados, das 6h às 16h

Grátis