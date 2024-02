Mercadão é destaque de São Paulo em feiras de turismo na Europa

O Mercado Municipal Paulistano – o Mercadão – representará a cidade de São Paulo em duas feiras de turismo internacionais: na 34ª edição da Feira Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) – Travel Market, a maior feira de turismo de Portugal, entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março na capital portuguesa, e na ITB Berlim 2024, a maior feira de turismo do mundo, de 5 a 7 de março.

O estande da Prefeitura de São Paulo na BTL – Travel Market, por meio da Secretaria de Turismo, terá um espaço dedicado ao Mercadão, para reforçar o local como ícone da arquitetura e polo gastronômico e turístico da capital paulista. Também serão oferecidos mini-sanduíches de mortadela. Já na ITB Berlim, o Mercadão vai figurar entre os principais destinos turísticos do Brasil no estande da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo.

“É uma honra participar de eventos tão importantes para o setor turístico, de relevância internacional, levando o Mercadão para além das fronteiras do Brasil. Estar na BTL e na ITB Berlim é uma oportunidade única de mostrarmos ao mundo a riqueza e a diversidade do Mercadão, que é um dos mais importantes pontos turísticos da cidade de São Paulo e a maior experiência gastronômica do mundo”, afirma Aldo Bonametti, presidente da Mercado SP, concessionária que administra o Mercadão e o Mercado Kinjo Yamato e estará presente nos dois eventos.

Nas duas feiras, voltadas para os agentes de viagens e operadores de turismo, entre outros, o foco será apresentar a promoção da cidade como destino turístico para o maior número de operadores disponíveis. A Mercado SP distribuirá mídia kits contendo um livro sobre os 90 anos do Mercadão, para atrair ainda mais visitantes à cidade.

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) é um dos principais eventos de turismo com crescente importância também no panorama internacional. O Brasil contará com diversos representantes na feira, entre eles, a cidade de São Paulo, e de Aracaju (SE). São esperadas mais de 3 mil reuniões one-to-one, entre os 200 mercados emissores e os 350 expositores participantes desta edição. A ITB Berlim (Internationale Tourismus-Börse Berlin) é a maior feira de turismo do mundo, realizada há mais de 50 anos. Participam do evento hotéis, agências de turismo, operadores turísticos, fornecedores de sistemas, companhias aéreas e locadoras de veículos. Na edição de 2023, a feira contabilizou 5.500 expositores de 161 países e 24 mil visitantes.

Sobre a Mercado SP SPE S.A

Desde 2021, a Mercado SP SPE S.A – Mercado SP é a concessionária responsável pela administração do Mercado Municipal Paulistano (Mercadão) e do Mercado Kinjo Yamato pelo prazo de 25 anos. A concessão envolve a operação, manutenção, reforma, restauro e exploração de ambos os mercados, com a missão de revitalizar os espaços, os mais importantes pontos turísticos da cidade de São Paulo, oferecendo uma experiência única em gastronomia, cultura e história, a partir de uma gestão eficiente, transparente, inovadora e ética, com resultados sustentáveis.

Sobre o Mercado Municipal Paulistano (Mercadão)

Inaugurado em 25 de janeiro de 1933, dia e mês do aniversário da cidade de São Paulo, o Mercado Municipal Paulistano foi projetado pelo arquiteto Felisberto Ranzini, do escritório de arquitetura de Ramos de Azevedo e se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade e um entreposto comercial importante para o centro histórico expandido da capital paulista, que atrai visitantes do Brasil e do mundo. Em 2004, o prédio foi tombado pelo patrimônio histórico. Desde 2021 sob concessão da Mercado SP SPE, o objetivo é tornar o Mercadão a maior experiência gastronômica do mundo.



Sobre o Mercado Municipal Kinjo Yamato

Inaugurado em 1936, quando ainda era chamado de Mercado Municipal da Cantareira, passou a se chamar Kinjo Yamato em homenagem a um dos pioneiros da imigração japonesa no Brasil, na celebração dos 80 anos da chegada dos nipônicos ao país, em 1988. Desde setembro de 2021 sob concessão da Mercado SP SPE, o objetivo é reapresentar o Kinjo Yamato, o hortifruti mais charmoso da cidade. Localizado no centro histórico expandido de São Paulo, o Kinjo Yamato é um dos primeiros mercados públicos da cidade, concebido como um espaço especializado em hortifruti, inicialmente a céu aberto. Ainda nos anos 1930, recebeu, como doação, uma cobertura metálica vinda da Escócia que seria utilizada em uma estação de trem do Anhangabaú. A cobertura foi tombada pelo patrimônio histórico.