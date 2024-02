Mercadão comemora Carnaval com apresentação da Unidos da Vila Maria

Os foliões que quiserem aproveitar o espírito carnavalesco mesmo depois do feriado já podem se programar: o Mercado Municipal Paulistano recebe, nos dias 16 e 17 de fevereiro (sexta e sábado), a Escola de Samba Unidos de Vila Maria, que irá desfilar nos corredores do Mercado a partir das 12h.

Já tradicional, a iniciativa abre as portas do Mercadão para escolas de samba se apresentarem, interagirem com o público e darem uma amostra da beleza e talento que exibem no Sambódromo do Anhembi durante os desfiles. “O carnaval é a expressão máxima da cultura brasileira, e o Mercadão, como um dos principais símbolos de São Paulo, não poderia deixar de celebrar essa tradição. Como um espaço plural, aberto e diverso, o Mercadão recebe a Unidos da Vila Maria com uma festa que une as pessoas com muita alegria”, afirma Aldo Bonametti, presidente da Mercado SP, concessionária responsável pela administração do Mercado Municipal Paulistano e do Mercado Kinjo Yamato.

Serviço:

Desfile da Escola de Samba Unidos da Vila Maria

Quando: 16 e 17 de fevereiro

Horário: das 12h às 13h

Entrada gratuita

Endereço: Rua da Cantareira, 306, Centro Histórico

Funcionamento do Mercadão: de segunda a sábado, das 6h às 18h; aos domingos e feriados, das 6h às 16h.