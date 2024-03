Menor taxa de homicídios da série histórica coloca estado de SP entre os mais seguros

O Estado de São Paulo atingiu em janeiro deste ano o menor número de homicídios dolosos (quando há intenção de matar) da série histórica para o mês, iniciada em 2001. O total de casos teve redução de 14% na comparação com janeiro de 2023, passando de 250 para 215.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a taxa a cada 100 mil habitantes no estado entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024 foi de 5,66, o que também representa a menor marca da série histórica para o acumulado de 12 meses.



A taxa por 100 mil habitantes no estado é cerca de quatro vezes menor que a nacional, por exemplo, de 18 homicídios dolosos a cada 100 mil habitantes, segundo os dados mais atualizados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em 2021. Neste parâmetro, SP se coloca como o estado com a menor taxa de homicídios do país.



A taxa paulista é ainda sete vezes menor da registrada na cidade americana de Washington em 2023, quando a capital dos EUA registrou 40 homicídios por 100 mil habitantes, segundo dados compilados pela consultoria de análise de dados AH Datalytics, com base em informações públicas. Já o maior estado dos EUA, a Califórnia, tem 5,6 homicídios por 100 mil habitantes, número similar ao de São Paulo.



A menor taxa de homicídios da história é resultado das políticas criadas pela gestão para combater este tipo de delito. “O empenho estratégico das Polícias Civil e Militar com planejamento e inteligência foi fundamental para atingirmos esse resultado ao longo do ano passado. A integração entre as forças de segurança também foi outro fator que fez a diferença, não só para prevenir os crimes contra a vida, mas também com o aperfeiçoamento das investigações, dando uma resposta eficaz à sociedade”, avalia o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.



Entre os programas criados para ajudar no combate ao crime está o Sistema de Informação e Prevenção aos Crimes Contra a Vida (SPVida). Lançado em fevereiro do ano passado, ele automatiza os dados e auxilia as polícias a analisarem a dinâmica dos crimes contra vida para que, desta forma, seja possível elaborar diagnósticos e planos de ações com o intuito de reduzir as mortes.



Roubos em queda



Os roubos de veículos nas cidades paulistas também tiveram o menor número de registros dos últimos 24 anos para o mês de janeiro. A queda em todo o estado foi de 29%.



Todas as modalidades de roubo apresentaram queda no primeiro mês do ano. O destaque vai para o centro da capital paulista, onde a diminuição foi de 25%. As ocorrências de estupros e homicídios dolosos também recuaram no local entre janeiro deste ano e o do ano passado.



Destaque para o interior paulista, que no mês de janeiro alcançou o menor número de roubos em geral da série histórica. O trabalho conjunto entre as Polícias Civil e Militar permitiu que fossem registrados 540 roubos a menos do que em janeiro do ano passado.