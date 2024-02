Menino de 3 anos é salvo na rodovia Carvalho Pinto

O sábado (24) terminou de uma maneira especial para a Ecopistas e uma família de Taubaté. A vida de um menino de apenas três anos foi salva graças à agilidade das equipes de pedágio e socorro da concessionária, em especial do socorrista Rafael de Oliveira e do resgatista Alexsandro de Souza.

No meio da viagem de volta para casa, a mãe do pequeno Benício o percebeu desacordado no banco de trás do veículo. Imediatamente pararam na altura do km 115 da rodovia Carvalho Pinto, em Caçapava, onde há uma praça de pedágio e uma base operacional da concessionária.

A mãe, desesperada, pediu ajuda a uma de nossas operadoras de pedágio que prontamente solicitou apoio da equipe de socorro. A criança, que pegou no sono enquanto comia uma bolacha, acabou engasgando.

A manobra Heimlich, própria para desengasgar, foi realizada ainda dentro da ambulância, a caminho do hospital FUSAN de Caçapava. Ao expelir o pedaço de bolacha o menino começou a respirar e já chegou consciente ao hospital, onde realizou exames, ficou em observação por um período e recebeu alta no mesmo dia.

O pequeno Benício está em casa e passa bem.



Sobre a Ecopistas

A Ecopistas, empresa controlada pela EcoRodovias, assumiu, no dia 18 de junho de 2009, a administração do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, entre o km 11,1 e o km 134,7. As rodovias ligam a Região Metropolitana de São Paulo com o Vale do Paraíba, a região serrana de Campos do Jordão e as praias do Litoral Norte.

Sobre a EcoRodovias

A EcoRodovias é a operadora com maior extensão de malha rodoviária do país. Subsidiária do Grupo ASTM, atualmente administra 11 concessões de rodovias que somam 4,7 mil quilômetros de extensão em oito estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Ao longo de mais de 20 anos, a EcoRodovias está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país, viabilizando caminhos nunca antes imaginados. Integra importantes carteiras relacionadas a práticas ambientais, sociais e de governança, tais como Novo Mercado da B3 e o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Possui diversas certificações internacionais, incluindo a ISO 37001, de combate ao suborno.

Para mais informações, acesse www.ecorodovias.com.br.