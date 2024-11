Menino de 11 anos é baleado durante jogo de futebol em Duque de Caxias

Um incidente trágico em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, reacendeu a discussão sobre a segurança pública e a atuação policial na região. Um menino de 11 anos, identificado como Caio da Rocha, foi atingido por um tiro na perna enquanto jogava futebol em um campo local. O jovem, que sonha em se tornar goleiro, está atualmente sob cuidados médicos no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, onde seu estado é considerado estável.

O episódio ocorreu na tarde da última quinta-feira (21) e envolveu policiais militares, conforme relatos de testemunhas. Segundo moradores que preferiram não se identificar, os agentes teriam emergido de uma área de mata próxima ao campo, efetuando disparos. Um desses tiros atingiu Caio, causando pânico entre as crianças que participavam da partida.

Luciano Santos da Rocha, pai de Caio, expressou indignação e preocupação com o futuro do filho: “Deram um tiro na perna do meu filho, pensando que ele era traficante. O sonho dele era ser goleiro. Ele treina para isso. E agora? Onde vai ficar o sonho do meu filho?”.

Após ser baleado, Caio foi transportado para o hospital em um veículo da Polícia Militar e passou por uma cirurgia ainda no mesmo dia. A família acusa a PM de ter efetuado o disparo que feriu o garoto. Em resposta ao ocorrido, moradores da região realizaram protestos durante a noite, bloqueando parte da BR-040 e incendiando objetos.

Dados do Instituto Fogo Cruzado revelam que Caio é a vigésima criança baleada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro neste ano, sendo que 17 sobreviveram e três perderam a vida.

A reportagem procurou a Polícia Militar para comentar o incidente, mas até o momento não obteve resposta. A Polícia Civil está conduzindo uma investigação para apurar as circunstâncias do caso.

O episódio lança luz sobre a delicada questão da violência urbana e os riscos enfrentados por crianças em áreas periféricas do Rio de Janeiro.