Menino cria plataforma para combater o afogamento infantil

No período das férias e do calor, aumenta a frequência das crianças nas praias e piscinas. Um recente levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático revelou que o afogamento é a principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos no Brasil. Uma criança morre afogada a cada três dias no país. Com apenas 6 anos de idade, Davi Assef quis contribuir para reverter essa situação e criou um aplicativo, que logo evoluiu para uma plataforma com cursos online, que ensina conceitos de segurança aquática a adultos e crianças. Hoje com 9 anos, já é um empreendedor de sucesso.

Com ajuda do pai, Henry Assef, Davi criou o TUBAGO, uma plataforma gratuita de Educação Aquática com diversão para pais e filhos no mundo. A plataforma conta atualmente com cursos gratuitos de prevenção ao afogamento infantil, oficinas de criação de brinquedos aquáticos com recicláveis, primeiros socorros, e uma inovação: cursos de música para gostar de água.

Além disso, Davi também criou, dentro da plataforma, joguinhos educativos de segurança aquática, com diferentes jogos para cada fase da infância. A plataforma tem quatro jogos disponíveis: jogo da memória, TubaPlay, TubaPuzzle e AquaTuba. Com desenvoltura de gente grande, ele explica: “O legal é incentivar a educação aquática com conceitos importantes junto com diversão”.

“Outra coisa bem legal do TUBAGO é que as pessoas podem buscar professores e escolas de natação infantil pelo CEP de suas localidades”, diz o nadador do Colégio Marista Champagnat. A plataforma já conta com mais de 1.000 professores e escolas de natação cadastradas em todos os estados brasileiros.

Como tudo começou

Aluno do Colégio Marista Champagnat de Ribeirão, Davi começou a nadar desde muito cedo: aos 7 meses para superar um trauma de água. Com 1 ano de idade já estava completamente adaptado e nunca mais parou de nadar.

“Ele sempre gostou muito da água, de nadar e percebendo o medo de alguns coleguinhas, pensou em uma forma de evitar acidentes. Ele tem o sonho de acabar com o afogamento infantil ”, diz a professora de natação do Colégio Marista Champagnat, Lúcia Ferreira.

Certo dia, enquanto assistia um desenho infantil na TV, Davi viu a propaganda de um concurso de ideias de crianças por um futuro melhor, que prometia levar as melhores ideias para uma edição especial do Shark Tank Brasil. Junto com seu pai, inscreveu o TUBAGO no concurso. Aos 6 anos de idade, o Davi Assef se tornou o mais jovem participante da história do Shark Tank e o mais novo empreendedor social do Brasil.