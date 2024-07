Meninas Malvadas – O Musical: fenômeno pop estreia no Brasil em 2025

Numa licença poética sobre a icônica fala do filme, já podemos afirmar: EM 2025 NÓS USAREMOS ROSA! Isso porque finalmente chega ao Brasil a primeira montagem de um dos maiores fenômenos pop das telas e dos palcos dos últimos tempos. Dos mesmos produtores de “A Pequena Sereia, da Disney”, “Chicago”, “Uma Linda Mulher – O Musical” e “Priscilla, a Rainha do Deserto – O Musical” (IMM e EGG Entretenimento), “Meninas Malvadas – O Musical” tem temporada confirmada de 13 de março a 29 de junho de 2025, no Teatro Santander, localizado no Complexo JK Iguatemi, em São Paulo.

Indicado a doze estatuetas do Tony Awards, incluindo Melhor Musical e Melhor Libreto (Tina Fey, que também produz o musical), o espetáculo terá uma montagem inédita no Brasil pela primeira vez. Em breve serão comunicadas e realizadas as audições de todo o elenco, incluindo as protagonistas.

O filme Mean Girls é um verdadeiro ícone de uma geração, já considerado um clássico do cinema dos anos 2000. Comercialmente, arrecadou mais de 86 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos e Canadá, e um total de 129 milhões nas bilheterias em âmbito global. Na esteira do sucesso, ganhou uma sequência e a adaptação para os palcos da Broadway, com libreto da premiada Tina Fay (Saturday Night Live, 30 Rock e Uma Mãe Para o Meu Bebê), composições de Jeff Richmond (Unbreakable Kimmy Schmidt), letras de Nell Benjamin (Legally Blonde), direção e coreografia de Casey Nicholaw (The Book of Mormon). Atualmente, o espetáculo excursiona pelos EUA e conta com uma montagem no West End, em Londres. Já no Brasil, o espetáuclo tem direção de Mariano Detry, responsável pelo mega sucesso “Priscilla, a Rainha do Deserto – o Musical”, numa realização da IMM e EGG Entretenimento, da empresária Stephanie Mayorkis.

Sinopse – A história de Cady Heron, uma adolescente que se muda para os Estados Unidos após viver na África com seus pais. Ela entra em uma nova escola e é acolhida por Janis e Damian, que a apresentam a uma nova estrutura social (high school). Por sugestão de Janis, Cady se envolve com o grupo popular de Karen, Gretchen e liderado por Regina George, mas logo percebe que elas são cruéis e manipuladoras. Cady então resolve fazer elas provarem do próprio veneno. O musical aborda temas como amizade, sororidade, aceitação e as pressões sociais enfrentadas pelos adolescentes de forma realista e muito engraçada.