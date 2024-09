Meninas do Mato agitam público na 15ª Festa da Fraternidade em Frutal

A dupla Melissa e Milena, as Meninas do Mato, realizou um show marcante durante a 15ª Festa da Fraternidade em Frutal, Minas Gerais, na última semana. Abrindo para a consagrada dupla Gian e Giovani, as cantoras encantaram o público com uma apresentação de 1h30, repleta de emoção e nostalgia. A festa, que teve entrada gratuita e solidária, reuniu milhares de pessoas e ajudou a arrecadar doações para mais de 20 instituições de caridade.

O destaque da noite foi o lançamento “Surra de Saudade”, que levantou o público e arrancou aplausos calorosos. O carinho demonstrado pela plateia emocionou Melissa e Milena, que não esconderam a felicidade de participar de um evento com propósito tão nobre.

“Foi muito legal participar desse projeto, até porque o evento era beneficente, ou seja, conseguimos ajudar muitas pessoas. Nos vídeos que eles postaram depois, vimos que arrecadaram muitos alimentos, e é muito legal saber que pudemos ajudar tanta gente com esse show. Ficamos muito felizes com o público que compareceu e com a recepção. Tivemos a oportunidade de abrir o show do Gian e Giovani, e foi uma experiência única. Já havíamos cantado com eles em Nazaré Paulista, e agora desta vez abrimos o show deles, o que foi um grande passo para nós”, conta Melissa. “Eles se lembraram da gente, foram super receptivos e atenciosos, nos deram uma toalhinha e pudemos assistir ao show do palco. Então foi uma experiência única”, comemora a cantora.

“O público nos recebeu muito bem. A galera curtiu muito o show, principalmente as crianças. Várias delas se juntaram em frente ao palco para dançar e cantar as músicas. Durante a apresentação, falamos que havíamos acabado de lançar ‘Surra de Saudade’, e o público foi super receptivo à música e gostaram muito. Havia pessoas que já conheciam a canção por nos acompanharem no Instagram, e isso nos deixa muito felizes. Esse tipo de apoio é super importante, especialmente durante o show”, relata Milena.

Além da performance musical, a ação solidária foi um sucesso, com a arrecadação de uma grande quantidade de alimentos. A Festa da Fraternidade reafirmou sua importância tanto para a comunidade quanto para as instituições beneficiadas, tornando-se um evento de destaque no calendário da cidade.

SOBRE MELISSA E MILENA

Naturais de Jundiaí – SP, Melissa e Milena, conhecidas como “Meninas do Mato”, encantam o público com sua paixão pelo sertanejo, talento e carisma. Com uma forte presença nas redes sociais e plataformas digitais, a dupla conta com mais de 140 mil seguidores no Instagram, mais de 2 milhões de visualizações no TikTok e no YouTube.

Entre os sucessos que destacam o trabalho das irmãs estão “Vibe Sertaneja”, em parceria com Gabi Saiury, “Abençoe o Meu Chapéu”, e “Respeita As Agro”, que já superou 1 milhão de visualizações no YouTube. Com uma carreira promissora, Melissa e Milena continuam a conquistar o público com sua autenticidade e energia contagiante.