Menina de 9 anos fica presa em ralo de piscina em resort de Campinas e está internada

Uma menina de nove anos sofreu um grave acidente enquanto estava hospedada com a família no Royal Palm Plaza Resort, em Campinas, interior de São Paulo. O incidente ocorreu na noite de sábado (23), quando a criança se afogou em uma das sete piscinas do resort. Atualmente, ela está internada no hospital infantil Mário Gattinho, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. Detalhes sobre o estado de saúde não foram divulgados.

De acordo com relatos à polícia, a menina brincava em uma área rasa da piscina sob uma cascata, quando seu cabelo foi preso em um ralo, resultando em afogamento. Uma outra criança presente notou o ocorrido e alertou os adultos, permitindo que o resgate fosse iniciado. O pai da vítima relatou que sua filha ficou submersa por cerca de sete minutos. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Campinas como lesão corporal e está sendo investigado pela Secretaria de Segurança Pública.

O Royal Palm Plaza Resort expressou pesar pelo ocorrido e destacou que está prestando assistência à família. Em nota, o resort explicou que o acidente envolveu um dispositivo específico para retorno de água, que foi desligado para avaliação. Além disso, enfatizou que os ralos das piscinas são projetados para prevenir sucção e aprisionamento.

A equipe de salva-vidas do resort agiu prontamente para socorrer a menina antes da chegada do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que posteriormente a transportou ao hospital. As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do incidente, ouvindo testemunhas e realizando perícias no local.

Este trágico acidente ressalta a importância de medidas rigorosas de segurança em ambientes aquáticos, especialmente em locais frequentados por crianças, para prevenir ocorrências semelhantes no futuro.