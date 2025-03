Menina de 7 anos morre após desabamento de estrutura em parque infantil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está conduzindo uma investigação em relação à morte trágica de Maria Luísa Oldembergas, uma menina de 7 anos, que faleceu após ser atingida por uma pilastra que desabou enquanto brincava em um balanço em um condomínio localizado no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade.

O incidente ocorreu na tarde da última terça-feira (4), quando Maria Luísa se divertia com outros crianças. Registros de câmeras de segurança capturaram o momento em que uma das estruturas de madeira maciça que sustentavam a rede de balanço colapsou sobre a garota.

De acordo com informações, Maria Luísa sofreu ferimentos significativos na região da cabeça e no braço. Os bombeiros foram imediatamente acionados e encontraram a criança consciente. Contudo, durante os procedimentos médicos emergenciais, ela sofreu uma parada cardíaca, levando à confirmação de seu falecimento no local.

O corpo da menina foi posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A investigação está sendo realizada pelo 42º Distrito Policial, onde perícias já foram efetuadas e aguarda-se o laudo técnico para elucidar as circunstâncias do acidente.

Moradores do condomínio levantaram preocupações quanto à regularidade da obra realizada na área de lazer onde o acidente ocorreu. Relatos indicam que a reforma estrutural, que incluiu a instalação das peças de madeira maciça, não teria recebido a aprovação necessária durante as assembleias condominiais e foi realizada sem a consulta a profissionais habilitados, como engenheiros e bombeiros.

A Polícia Civil está atualmente ouvindo testemunhas e analisando as gravações das câmeras de segurança como parte das diligências para esclarecer todos os detalhes do caso. Maria Luísa era natural do estado do Paraná e até o momento não há informações disponíveis sobre os arranjos para seu velório e sepultamento.